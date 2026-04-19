DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Povijesna linija iz 70-ih pojednostavila je putovanje u SAD, uz presjedanje bez kontrola
’Nedostižno iskustvo’: Pan Am iz Zagreba i Dubrovnika otvorio vrata svijetu
Od 25. travnja 1983. Pan Am uspostavio je novu zračnu liniju koja je povezivala Zagreb i Dubrovnik s New Yorkom, čime je putovanje u Sjedinjene Američke Države postalo znatno jednostavnije. Riječ je o projektu vodećeg svjetskog avioprijevoznika tog vremena, koji je putnicima iz tadašnje Jugoslavije omogućio lakši pristup čak 38 američkih gradova kroz jedinstvenu mrežu letova i aerodromskih usluga.
