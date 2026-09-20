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Promjena prioriteta

Neke žene se nakon određene dobi više ne opterećuju izgledom: Evo zašto je to tako

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Neke žene se nakon određene dobi više ne opterećuju izgledom: Evo zašto je to tako
Foto: 123RF
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Umjesto izgleda i dotjerivanja, važniji mogu postati mir, kvalitetan san, zdravlje i odnosi koji donose sigurnost. Psihologija izdvaja nekoliko razloga zbog kojih se neke žene tijekom godina mijenjaju

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S godinama se mijenjaju tijelo, životne okolnosti, obveze i osobni prioriteti, a s njima se često mijenja i način na koji žene brinu o sebi. Rutine koje su im nekoć bile važne mogu pasti u drugi plan, dok obitelj, posao, zdravstvene poteškoće ili emocionalna iscrpljenost zauzimaju sve više vremena i energije.

To, međutim, ne znači uvijek da je žena izgubila zanimanje za sebe. U nekim slučajevima riječ je o zanemarivanju vlastitih potreba, dok se kod drugih jednostavno mijenja shvaćanje osobne njege. Umjesto izgleda i dotjerivanja, važniji mogu postati mir, kvalitetan san, zdravlje i odnosi koji donose sigurnost. Psihologija izdvaja nekoliko razloga zbog kojih neke žene tijekom godina mijenjaju ili napuštaju navike povezane s brigom o sebi.

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Promijenili su se životni prioriteti

Kako godine prolaze, žene često drukčije raspoređuju vrijeme i energiju. Obiteljske obveze, posao, briga o djeci, partneru ili starijim članovima obitelji mogu preuzeti najveći dio dana, zbog čega njihove vlastite potrebe završavaju na posljednjem mjestu.

Ono što je nekad bilo dio svakodnevne rutine, poput vježbanja, odlaska frizeru, pripremanja zdravog obroka ili druženja s prijateljicama, počinje se doživljavati kao nešto što može pričekati. Problem nastaje kada privremeno odgađanje postane dugotrajan obrazac ponašanja.

Foto: 123RF

Godine brige za druge ostavljaju posljedice

Mnoge žene odrastaju uz uvjerenje da trebaju najprije zadovoljiti potrebe drugih. Ako godinama vode računa o obitelji, kućanstvu i poslu, mogu se toliko naviknuti na tu ulogu da im izdvajanje vremena za sebe počne izazivati osjećaj krivnje.

Takva žena može smatrati da je sebična ako odmara dok još postoji nešto što bi mogla napraviti za druge. S vremenom može izgubiti kontakt s vlastitim željama i prestati se pitati što je njoj potrebno da bi se osjećala dobro.

Fizički izgled više nije jednako važan

Promjene povezane sa starenjem mogu utjecati na sliku koju žena ima o sebi. Bore, sijeda kosa, promjene tjelesne težine i drugačiji oblik tijela kod nekih izazivaju nesigurnost i nezadovoljstvo.

Ako žena ima osjećaj da više ne može izgledati kao prije, može izgubiti motivaciju za uređivanje, vježbanje ili kupnju odjeće. Umjesto prilagođavanja novoj životnoj fazi, može potpuno odustati od aktivnosti koje su joj nekoć pomagale da se osjeća ugodno u vlastitoj koži.

S druge strane, neke žene s godinama razvijaju zdraviji odnos prema izgledu. Manje su opterećene tuđim mišljenjem i više cijene udobnost, iskustvo, karakter i emocionalni mir.

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Nedostatak energije i motivacije

Navike koje su nekad pružale zadovoljstvo mogu s vremenom izgubiti privlačnost. Žena možda više ne uživa u istim oblicima vježbanja, načinu odijevanja ili društvenim aktivnostima, ali još nije pronašla nove rutine koje odgovaraju njezinim sadašnjim potrebama.

Kada se tome pridruže kronični umor, stres ili nedostatak sna, čak i jednostavni zadaci poput pripremanja obroka ili odlaska u šetnju mogu djelovati zahtjevno.

Foto: 123RF

U tom slučaju nije uvijek problem u nedostatku volje, nego u tome što žena raspolaže s premalo energije nakon što zadovolji sve ostale obveze.

Stres, tuga i emocionalna iscrpljenost

Emocionalno stanje snažno utječe na svakodnevne navike. Dugotrajna zabrinutost, stres, usamljenost ili potištenost mogu smanjiti zanimanje za hranu, kretanje, druženje i osobnu higijenu.

Kada osoba prolazi kroz teško razdoblje, aktivnosti koje su joj nekad bile ugodne mogu početi izgledati besmisleno ili naporno. Promjene u spavanju, prehrani, izgledu i motivaciji ponekad su znak da joj je potrebna podrška, a ne kritika zbog toga što se „zapustila”.

Briga o sebi zato ne obuhvaća samo izgled nego i prepoznavanje emocionalnih poteškoća te traženje pomoći kada ih osoba više ne može sama nositi.

Nisko samopoštovanje

Način na koji žena doživljava vlastitu vrijednost može se mijenjati zbog neugodnih iskustava, problema u odnosima, gubitka posla, zdravstvenih promjena ili osjećaja da više nije potrebna i primijećena kao prije.

Kada joj samopouzdanje oslabi, može početi vjerovati da nije vrijedna truda, pažnje ili ulaganja. Upravo tada prestaje raditi stvari koje bi joj mogle pomoći da se ponovno osjeća snažnije i zadovoljnije.

Povratak brizi o sebi zato često počinje prihvaćanjem činjenice da vrijednost osobe ne ovisi samo o mladosti, izgledu, produktivnosti ili tome koliko može učiniti za druge.

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Uvjerenje da nema dovoljno vremena

Čak i kada se broj obveza smanji, osjećaj da nema vremena može ostati duboko ukorijenjen. Žene koje su desetljećima navikle stavljati druge na prvo mjesto mogu automatski smatrati da njihove potrebe nisu hitne.

Zbog toga čekaju savršen trenutak za promjenu prehrane, početak vježbanja, liječnički pregled ili povratak omiljenom hobiju. Budući da takav trenutak rijetko dolazi sam od sebe, osobna njega nastavlja se odgađati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stručnjaci zato savjetuju male i realne korake, poput nekoliko minuta kretanja, redovitijeg obroka, kratkog odmora ili aktivnosti koja osobi donosi zadovoljstvo.

Nedostatak podrške okoline

Obitelj i društvena okolina također mogu utjecati na navike. Žena koja nema pomoć u kućanstvu ili se suočava sa stalnim zahtjevima drugih teže će pronaći prostor za vlastite potrebe.

Podrška partnera, obitelji i prijatelja može olakšati stvaranje zdravijih rutina. Druženje, zajedničko vježbanje ili razgovor s osobom od povjerenja mogu povećati motivaciju i smanjiti osjećaj usamljenosti.

Women In Cafe. Beautiful Girls Talking With Cups Of Coffee.
Foto: Ihor Pukhnatyy

Briga o sebi poprima novo značenje

Važno je razlikovati stvarno zanemarivanje zdravlja od promjene načina na koji žena shvaća dobrobit. Netko tko se manje šminka ili više ne prati modne trendove nije nužno prestao brinuti o sebi.

Mnoge žene s godinama počinju više cijeniti san, uravnoteženu prehranu, mirno okruženje, dobre odnose i aktivnosti koje im daju osjećaj svrhe. Takva promjena može biti znak sazrijevanja, a ne odustajanja.

Problem postoji kada žena zanemaruje osnovne zdravstvene potrebe, osjeća se potpuno iscrpljeno, izbjegava ljude i aktivnosti koje je prije voljela ili više nema osjećaj da je vrijedna pažnje.

Nikada nije prekasno za povratak sebi

Briga o sebi može se ponovno uspostaviti u bilo kojoj životnoj dobi. Nije potrebno odjednom mijenjati cijelu svakodnevicu niti pokušavati vratiti rutinu iz mladosti.

Ponekad je dovoljno početi s malim promjenama koje odgovaraju trenutačnim mogućnostima – kvalitetnijim odmorom, redovitim liječničkim pregledima, laganom tjelesnom aktivnošću, hobijem ili jasnijim postavljanjem granica.

Briga o sebi nije sebičnost ni površnost. Ona predstavlja način očuvanja tjelesnog i emocionalnog zdravlja te podsjetnik da žena, bez obzira na godine i obveze, ne mora biti posljednja na vlastitoj listi prioriteta.

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