Neki ljudi stare kao vino: Evo zašto su s godinama privlačniji

Postoje osobe koje su u mladosti možda bile fizički lijepe, ali nesigurne, zatvorene ili pretjerano opterećene tuđim mišljenjem. Godinama poslije njihovo lice više nije potpuno glatko, kosa se promijenila, a tijelo možda ne izgleda kao nekada. Ipak, u prostoriji privlače više pozornosti nego prije. Njihova privlačnost postala je složenija.

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Više se ne temelji samo na pravilnim crtama lica, mladolikosti ili trenutačnim estetskim idealima. U njoj se prepoznaju samopouzdanje, iskustvo, osobni stil, toplina, smisao za humor, emocionalna stabilnost i osjećaj da osoba zna tko je.

Upravo zato dob i privlačnost nisu u tako jednostavnom odnosu kako se često pretpostavlja.

Istina je da istraživanja procjene fizičke privlačnosti često pokazuju prednost mlađih lica. U jednom istraživanju mlađa lica u prosjeku su bila procijenjena privlačnijima od sredovječnih, a sredovječna od starijih. No isto je istraživanje pokazalo i da se pojmovi poput ljepote, elegancije i dojmljivosti ne procjenjuju potpuno jednako te da na procjenu utječu spol i dob osobe koja promatra lice.

Drugim riječima, starenje može smanjiti neke znakove koji se u kulturi povezuju s mladenačkom fizičkom ljepotom, ali istodobno može ojačati druge oblike privlačnosti.

Foto: 123RF

Privlačnost nikada nije bila samo lice

Kada govorimo o tome da je netko privlačan, često zamišljamo da procjenjujemo samo ono što vidimo. Međutim, dojam o osobi nastaje iz mnogo više elemenata.

Na njega mogu utjecati:

izraz lica

način gledanja sugovornika

držanje tijela

pokreti

glas

način govora

miris

odjeća i osobni stil

emocionalna izražajnost

ponašanje prema drugim ljudima

smisao za humor

inteligencija i znatiželja

osjećaj sigurnosti koji osoba stvara

Znanstveni pregled istraživanja privlačnosti naglašava da ona nije isključivo vizualna. Ljudi doživljavaju privlačnost kroz kombinaciju lica, tijela, glasa, mirisa i drugih osjetilnih znakova.

Zato fotografija može ispričati samo mali dio priče.

Netko možda neće posebno privući pozornost na statičnoj slici, ali će uživo djelovati izrazito karizmatično zbog načina na koji govori, sluša, smije se ili se kreće. S druge strane, osoba koja na fotografiji izgleda gotovo savršeno može izgubiti dio privlačnosti ako djeluje hladno, nepristojno ili potpuno usredotočeno na sebe.

S godinama upravo ti dodatni elementi mogu postati važniji.

Foto: 123RF

1. Konačno prestaju pokušavati svidjeti se svima

U mladosti mnogi još ne znaju gdje završavaju tuđa očekivanja, a počinju njihove vlastite želje.

Pokušavaju se odijevati kao društvo, govoriti ono što će biti prihvaćeno, skrivati osobine koje bi netko mogao smatrati neobičnima i neprestano pratiti kako ih drugi doživljavaju.

Takva usmjerenost na tuđe mišljenje može biti vidljiva u ponašanju. Osoba djeluje napeto, oprezno ili kao da neprestano traži potvrdu.

S vremenom mnogi shvate da se nikada neće svidjeti svima.

To saznanje može biti oslobađajuće.

Kada osoba prestane uređivati cijelu svoju osobnost prema tuđim očekivanjima, njezin nastup često postaje prirodniji. Više ne provjerava svaku rečenicu, ne smije se samo zato što se drugi smiju i ne prilagođava svoj stil svakom novom trendu.

Postaje opuštenija, a opuštenost može djelovati privlačno jer odaje dojam unutarnje sigurnosti.

Takva osoba ne ulazi u prostoriju s pitanjem: „Hoću li im se svidjeti?“

Umjesto toga razmišlja: „Sviđa li se meni ovo društvo? Osjećam li se ovdje dobro?“

Promjena može biti suptilna, ali snažno utječe na način na koji je drugi doživljavaju.

2. Razvijaju samopouzdanje koje se ne može odglumiti

Mladenačko samopouzdanje katkad je glasno. Može se pokazivati kroz dokazivanje, natjecanje, isticanje statusa ili potrebu da se u svakoj raspravi bude u pravu. Zrelo samopouzdanje obično je mirnije.

Osoba više ne mora neprestano govoriti o svojim kvalitetama jer ih poznaje. Ne doživljava svaku kritiku kao napad niti svaku tuđu prednost kao vlastiti poraz. Takvo samopouzdanje često nastaje nakon niza iskustava.

Osoba je preživjela prekide, poslovne neuspjehe, pogrešne odluke, odbijanja i razdoblja nesigurnosti. Naučila je da neugodan događaj nije kraj života i da vlastita vrijednost ne nestaje kada je netko ne odabere.

To se vidi u držanju i komunikaciji. Samouvjerena osoba češće održava prirodan kontakt očima, govori jasno, ne ispričava se za svaku potrebu i ne pokušava impresionirati svakoga koga upozna. Za mnoge je upravo taj dojam izrazito privlačan.

3. Nauče što im pristaje, umjesto da slijede svaki trend

Privlačan izgled nije uvijek rezultat skupih proizvoda, mladosti ili savršenih proporcija. Često je posljedica dobrog poznavanja sebe.

Mlađa osoba može eksperimentirati s frizurom, bojama, šminkom i odjećom bez jasnog osjećaja što joj stvarno odgovara. Eksperimentiranje je korisno jer kroz njega otkriva svoj ukus, ali rezultat nije uvijek skladan.

S godinama mnogi nauče:

koje boje naglašavaju njihov ten

kakav kroj pristaje njihovoj građi

koja frizura odgovara teksturi njihove kose

koliko šminke im je ugodno nositi

kakva odjeća odražava njihovu osobnost

u čemu se osjećaju prirodno i samouvjereno

Osoba više ne bira nešto samo zato što je moderno. Počinje graditi prepoznatljiv osobni stil. Takav stil djeluje uvjerljivo jer nije kostim. Odjeća, frizura i način predstavljanja postaju produžetak karaktera.

Netko može nositi vrlo jednostavne komade, ali djelovati elegantno jer su dobro odabrani, uredni i usklađeni s njegovim držanjem. Druga osoba može njegovati odvažan stil koji joj savršeno odgovara upravo zato što ga nosi bez nelagode.

Privlačnost tada ne proizlazi iz pokušaja skrivanja godina, nego iz sposobnosti da osoba izgleda kao najbolja verzija sebe u dobi u kojoj se nalazi.

4. Njihovo lice dobiva karakter

Godine mijenjaju lice. Pojavljuju se bore oko očiju i usana, koža gubi dio elastičnosti, mijenjaju se konture, a kosa postupno sijedi. Društvo te promjene često automatski tumači kao gubitak ljepote. Međutim, lice nije samo zbir estetskih mjera. Ono prenosi emociju, iskustvo i osobnost.

Bore oko očiju mogu postati naglašenije kod osobe koja se često smije. Izraz lica može djelovati otvorenije, toplije ili odlučnije. Sijeda kosa nekome daje upečatljivost koju u mladosti nije imao. Starije lice može biti manje mladoliko, ali istodobno prepoznatljivije.

Istraživanja pokazuju da se privlačnost i osebujnost lica mogu razlikovati ovisno o dobi lica, dobi promatrača i izraženoj emociji. Pozitivan izraz lica također može utjecati na procjenu privlačnosti.

Drugim riječima, lice koje pokazuje toplinu, prisutnost i emocionalnu živost može ostaviti snažniji dojam od lica koje zadovoljava više klasičnih kriterija ljepote, ali djeluje prazno ili odsutno. Neke ljude upravo godine učine vizualno zanimljivijima. Njihovo lice više nije neutralno. Ono nešto govori.

5. Postaju emocionalno stabilniji

Privlačnost nije samo ono što osoba izazove tijekom prvih nekoliko sekundi poznanstva. Ona je i ono što osjećamo nakon pola sata, nekoliko susreta ili godina provedenih uz nekoga.

Emocionalna nestabilnost u početku može djelovati uzbudljivo, osobito kada je prati intenzitet, spontanost i snažna strast. Međutim, dugoročno nepredvidive reakcije, ljubomora, dramatični sukobi i stalna potreba za potvrdom mogu iscrpiti odnos. Mnogi s godinama razviju bolju emocionalnu regulaciju.

Nauče prepoznati što osjećaju prije nego što reagiraju. Mogu reći da su povrijeđeni umjesto da kažnjavaju šutnjom. Ne pretvaraju svaki nesporazum u prijetnju odnosu.

Takva emocionalna stabilnost može biti iznimno privlačna jer stvara osjećaj sigurnosti.

Uz emocionalno zrelu osobu ne morate neprestano nagađati:

Je li ljuta?

Hoće li nestati nakon svađe?

Hoće li upotrijebiti moje slabosti protiv mene?

Moram li paziti na svaku riječ?

Hoće li priznati pogrešku?

Smirenost ne znači nedostatak strasti. Ona znači da emocije ne upravljaju svakim postupkom.

Osoba koja može razgovarati o problemu bez ponižavanja, saslušati sugovornika i preuzeti odgovornost često djeluje privlačnije od nekoga tko ima mladenački izgled, ali emocionalno iscrpljuje okolinu.

Foto: 123RF

6. Imaju razvijeniju osobnost

U ranoj mladosti identitet je još u izgradnji. Osoba možda ima interese i stavove, ali ih tek istražuje. S godinama se život ispunjava iskustvima.

Putovanja, poslovi, prijateljstva, gubici, pogreške, knjige, roditeljstvo, stvaralaštvo i svakodnevni izazovi oblikuju način na koji osoba razmišlja. Postaje sposobnija voditi sadržajan razgovor. Ima priče, mišljenja i perspektive. Ne mora se slagati sa svima, ali može objasniti zašto nešto misli.

Privlačnost takve osobe proizlazi iz dubine.

Foto: 123RF

S njom razgovor ne ostaje na površini. Ona postavlja zanimljiva pitanja, povezuje iskustva i zna slušati. Može govoriti o onome što je naučila, ali bez potrebe da se postavlja iznad drugih.

Istraživanja pokazuju da informacije o nečijem ponašanju i karakteru mogu promijeniti način na koji ljudi procjenjuju njegovu fizičku privlačnost. Pozitivno ponašanje može poboljšati procjenu lica, dok negativne informacije mogu djelovati u suprotnom smjeru.

To potvrđuje nešto što mnogi prepoznaju iz vlastitog života: osobu možemo početi doživljavati ljepšom nakon što upoznamo njezinu dobrotu, humor ili inteligenciju.

Jednako tako, netko nam može postati manje privlačan nakon što vidimo kako se ponaša prema drugima.

7. Više slušaju, a manje se dokazuju

Ljudi se obično ugodno osjećaju uz osobu koja je istinski prisutna. To znači da ne gleda stalno u telefon, ne čeka samo svoju priliku za govor i ne pretvara svaku temu u priču o sebi.

Sposobnost slušanja često se razvija kroz iskustvo. Osoba shvaća da dobar razgovor nije natjecanje i da ne mora na svaku tuđu priču odgovoriti većim uspjehom ili težim problemom. Umjesto brzog davanja savjeta, postavlja pitanja. Pokazuje zanimanje. Pamti detalje. Takva pažnja stvara osjećaj viđenosti.

Ljudi se često ne sjećaju svake riječi koju im je netko rekao, ali pamte kako su se uz tu osobu osjećali. Ako su se osjećali zanimljivo, sigurno i prihvaćeno, vjerojatnije je da će osobu doživjeti privlačnom.

Zrela prisutnost razlikuje se od pasivnog slušanja. Ona uključuje toplinu, reakciju i stvarnu znatiželju. To je vještina koju mladolik izgled ne može zamijeniti.

8. Postaju topliji i manje osuđuju druge

Iskustvo mnoge nauči poniznosti. Osoba koja je nekada vjerovala da se određene stvari događaju samo neodgovornim ili slabim ljudima možda se i sama susrela s otkazom, razvodom, bolešću, dugovima ili pogrešnom procjenom.

Shvatila je da je život složeniji nego što izgleda izvana.

Zbog toga postaje manje sklona brzom osuđivanju. Može jasnije razlikovati loše ponašanje od ukupne vrijednosti čovjeka. Ne mora sve odobravati, ali razumije da ljudi često vode borbe koje se ne vide.

Toplina može znatno povećati privlačnost. Osoba koja se prema konobaru, prodavaču, kolegi i nepoznatoj osobi ponaša s jednakim poštovanjem ostavlja snažan dojam. Njezina pristojnost nije izvedba namijenjena samo onima od kojih nešto želi.

Takvo ponašanje pokazuje karakter. A karakter s godinama može postajati sve vidljiviji.

9. Znaju postaviti granice

Postoji velika razlika između osobe koja je hladna i osobe koja ima zdrave granice. Hladna osoba može druge držati na udaljenosti zato što se boji bliskosti ili želi zadržati kontrolu. Osoba sa zdravim granicama može biti vrlo topla, ali jasno zna što prihvaća, a što ne.

S godinama mnogi nauče reći: „Ne mogu.“, „To mi ne odgovara.“, „Ne želim da tako razgovaraš sa mnom.“,...

Granice mogu djelovati privlačno jer pokazuju samopoštovanje. Osoba koja poštuje svoje vrijeme i emocionalni prostor često jasnije poštuje i tuđe. Ne očekuje da joj drugi stalno budu dostupni, ne guši ih i ne smatra odbijanje osobnom uvredom.

Nasuprot tome, osoba bez granica može u početku djelovati izuzetno susretljivo, ali poslije postati ogorčena jer je pristala na stvari koje zapravo nije željela. Zrela osoba manje obećava, ali je pouzdanija u onome što obeća.

Foto: 123RF

10. Njihov se humor mijenja

Smisao za humor važan je dio privlačnosti jer stvara povezanost i olakšava napetost. S vremenom humor kod nekih ljudi postaje manje usmjeren na impresioniranje, a više na povezivanje. Nauče se nasmijati vlastitim pogreškama bez samoponižavanja.

Ne moraju uvijek biti najduhovitija osoba u prostoriji. Znaju prepoznati pravi trenutak i ne koriste šalu da bi ponizili nekoga drugoga.

Zrela duhovitost često uključuje perspektivu. Osoba koja je prošla kroz teške trenutke može razviti sposobnost da u svakodnevnim problemima vidi apsurd, a da pritom ne umanjuje ozbiljnost tuđih osjećaja.

Takav humor daje lakoću. On poručuje da osoba život shvaća ozbiljno, ali ne mora uvijek ozbiljno shvaćati sebe.

11. Manje su očajni za romantičnim odobravanjem

Potreba da budemo poželjni može snažno utjecati na ponašanje. Kada osoba vlastitu vrijednost mjeri količinom pažnje koju dobiva, može zanemariti svoje potrebe, tolerirati loše ponašanje ili se predstavljati onako kako misli da će se svidjeti potencijalnom partneru.

Neki ljudi s godinama prekidaju taj obrazac. Nauče da je samoća manje bolna od odnosa u kojem se stalno osjećaju nedovoljno vrijedno. Više ne pokušavaju zadržati svaku osobu koja im pokaže zanimanje.

Postaju izbirljiviji, ne nužno prema izgledu ili statusu, nego prema načinu na koji se uz nekoga osjećaju. To može stvoriti zanimljiv paradoks: upravo kada osoba prestane očajnički pokušavati biti odabrana, često djeluje privlačnije.

Njezino zanimanje više nije bezuvjetno dostupno. Mora postojati međusobno poštovanje, kompatibilnost i stvarna povezanost. Takav stav nije igra nedostupnosti. Riječ je o svijesti da veza treba obogatiti život, a ne postati jedini izvor identiteta.

12. Bolje se brinu o sebi

Mladost ponekad može prikriti posljedice neurednog životnog stila. Nedostatak sna, slaba prehrana, dehidracija, pretjerano izlaganje suncu, kronični stres i zanemarivanje zdravlja možda se neće odmah primijetiti. Međutim, s vremenom njihove posljedice postaju vidljivije.

Ljudi koji s godinama izgledaju vitalno često ne posjeduju čudesnu tajnu. Nerijetko su razvili niz održivih navika. Redovito se kreću, brinu o zubima, spavaju dovoljno, njeguju kožu, odlaze na liječničke preglede i održavaju društvene odnose.

Njihova privlačnost ne proizlazi iz potpunog odsustva bora, nego iz energije. Vitalna osoba može imati sijedu kosu i izražene znakove starenja, ali izgledati prisutno, budno i zainteresirano za život.

Nasuprot tome, kronična iscrpljenost može promijeniti držanje, izraz lica i način komunikacije neovisno o dobi. Briga o sebi nije samo kozmetička. Ona govori da osoba cijeni vlastito tijelo i život.

Foto: 123RF

13. Prestaju ratovati s vlastitim godinama

Pokušaj da se pod svaku cijenu izgleda dvadeset godina mlađe može stvoriti dodatnu napetost. To ne znači da su šminka, bojanje kose, tretmani kože ili estetski zahvati pogrešni. Ljudi imaju pravo oblikovati svoj izgled na način koji im pruža zadovoljstvo.

Razlika je u motivaciji. Jedna osoba njeguje izgled zato što uživa u tome. Druga to čini iz stalnog straha da će bez mladolikosti postati nevidljiva i bezvrijedna.

Pomirenost s godinama ne znači odustajanje od sebe. Ona znači prihvaćanje da se vrijednost osobe ne smanjuje sa svakom novom borom.

Kada netko prestane skrivati svoju dob kao da je riječ o neuspjehu, može djelovati autentičnije. Sijeda kosa, bore i promijenjene crte lica postaju dio cjelokupnog izgleda, a ne neprijatelji koje treba pod svaku cijenu ukloniti.

14. Njihova privlačnost postaje autentičnija

Autentičnost ne znači reći svaku misao koja nam padne na pamet ili odbiti svaku prilagodbu društvenim pravilima. Ona znači da između unutarnjeg i vanjskog identiteta nema velikog raskoraka.

Osoba se ne predstavlja kao izuzetno opuštena ako je zapravo nešto povrijedilo. Ne glumi ravnodušnost kako bi djelovala poželjnije. Ne mijenja vrijednosti ovisno o društvu. S godinama neki ljudi postaju dosljedniji.

Njihovi postupci više odgovaraju riječima. Odabiru prijatelje, posao, odjeću i način života koji su bliži onome što stvarno žele.

Takva usklađenost stvara osjećaj čvrstoće. Možda se osoba neće svidjeti svima, ali oni kojima odgovara doživjet će je snažnije i iskrenije.

Autentična privlačnost nije univerzalna. Ona je specifična.

Ne pokušava osvojiti svakoga, nego privlači ljude koji prepoznaju upravo ono što osoba jest.

Zašto se čini da muškarci i žene ne stare prema istim pravilima?

Društveni standardi starenja nisu jednaki za sve.

Muškarcima se sijeda kosa, bore i zrelije lice češće tumače kao znak iskustva, autoriteta ili moći. Kod žena se iste promjene mnogo češće predstavljaju kao estetski problem.

Istraživanja društvenih procjena pokazuju da dob može negativnije utjecati na procjene privlačnosti ženskih nego muških lica. Neka istraživanja istodobno bilježe da se kod starijih muškaraca može povećati dojam moći ili statusa, što pokazuje koliko su procjene privlačnosti povezane s kulturnim očekivanjima i rodnim stereotipima.

To ne znači da su ti standardi prirodni, pravedni ili nepromjenjivi.

Mediji, filmska industrija i marketing desetljećima su muškarcima dopuštali da stare pred kamerama, dok su žene bile izložene većem pritisku da zadrže mladolik izgled.

Posljednjih godina vidljivost starijih modela, glumica, kreatorica sadržaja i javnih osoba postupno širi sliku onoga što se može smatrati privlačnim.

Što češće vidimo različita lica i tijela, to je veća mogućnost da se privlačnost prestane poistovjećivati samo s jednom životnom dobi.

Privlačnost ovisi i o osobi koja promatra

Ne postoji potpuno objektivna ljestvica ljepote.

Procjena ovisi o kulturi, iskustvu, seksualnoj orijentaciji, dobi, osobnim preferencijama i kontekstu.

Istraživanja su pokazala da dob promatrača može utjecati na to koja lica doživljava privlačnima. Ljudi također ne procjenjuju samo fizički izgled nego licu pripisuju osobine poput pouzdanosti, kompetentnosti, dominantnosti i topline.

Mlađa osoba može privlačnost povezivati s energijom, novinom i mladenačkom estetikom. Netko stariji može više cijeniti smirenost, iskustvo, emocionalnu dostupnost i životnu stabilnost.

Preference se također mogu mijenjati kroz život.

Osoba koja je nekada tražila intenzitet može poslije više cijeniti dosljednost. Netko koga je privlačio status može otkriti da mu je važnija toplina. Netko tko je bio usmjeren isključivo na fizički izgled može nakon nekoliko odnosa početi drukčije procjenjivati potencijalne partnere.

Zato osoba koja se u jednom razdoblju života nije uklapala u dominantan ideal može s vremenom postati privlačnija ne samo zato što se sama promijenila, nego i zato što su se promijenili ljudi koji je promatraju.

Ne postaju svi automatski privlačniji s godinama

Dob sama po sebi ne donosi emocionalnu zrelost, mudrost ni samopouzdanje.

Netko može desetljećima ponavljati iste obrasce. Može postati ogorčeniji, zatvoreniji i manje zainteresiran za druge. Može svoje iskustvo koristiti za omalovažavanje mlađih ili vjerovati da mu godine daju pravo da uvijek bude u pravu.

Životno iskustvo postaje privlačno tek kada ga osoba pretvori u razumijevanje.

Godine mogu pomoći u razvoju osobnosti, ali ga ne jamče.

Ljudi koji s vremenom postaju privlačniji obično ne stare pasivno. Oni nastavljaju učiti, mijenjati se i razvijati odnose. Ostaju znatiželjni. Mogu priznati da nešto ne znaju.

Foto: 123RF

Ne žive isključivo u prošlosti. Njihova zrelost nije ukočenost, nego sposobnost da ostanu svoji i istodobno otvoreni prema novome.

Kako njegovati privlačnost koja ne ovisi o mladosti? Ne postoji postupak koji jamči da će nas svi smatrati privlačnima. Takav cilj ionako nije ostvariv.

Moguće je, međutim, razvijati osobine koje daju veću prisutnost i životnost. To uključuje brigu o tijelu bez mržnje prema njemu, razvoj vlastitog stila, znatiželju, emocionalnu pismenost i kvalitetne odnose.

Važno je održavati interese koji nemaju veze s izgledom. Osoba koja je uključena u život obično djeluje življe od one koja je svu energiju usmjerila na kontroliranje svakog znaka starenja. Jednako je važno naučiti slušati, razgovarati bez ponižavanja i pokazati iskreno zanimanje za druge.

Privlačnosti pridonosi i sposobnost postavljanja granica. Osoba ne mora biti dostupna svima, niti se mora smanjivati kako se drugi ne bi osjećali ugroženo.

I na kraju, potrebno je prihvatiti da će se tijelo mijenjati. Cilj ne mora biti sačuvati lice iz mladosti. Može biti stvoriti život koji će se na sadašnjem licu vidjeti kao energija, mir, humor i prisutnost.

Najprivlačniji ljudi ne pokušavaju zaustaviti vrijeme

Ljudi koji s godinama postaju privlačniji nisu nužno oni koji izgledaju najmlađe.

Često su to oni koji djeluju kao da su stigli bliže sebi.

Više ne troše toliku energiju na predstavljanje savršene slike. Znaju što vole, što ne žele i za što se isplati boriti. Njihov izgled nije odvojen od njihova karaktera.

Na licu nose iskustvo, ali ne nužno i gorčinu. U govoru imaju sigurnost, ali ne moraju dominirati. Mogu biti snažni bez hladnoće i nježni bez gubitka granica.

Njihova privlačnost nije pokušaj povratka u prošlost. Ona proizlazi iz načina na koji su prihvatili sadašnjost.

Možda je zato pogrešno pitati kako neki ljudi uspijevaju ostati privlačni unatoč godinama. Točnije pitanje moglo bi glasiti: kako su upravo zahvaljujući godinama postali osoba koju je teško ne primijetiti?