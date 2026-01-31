Službenice PTT-a daju obavijesti o vremenu, stanju na cestama, sportske rezultate, objašnjavaju geografske pojmove, odgovaraju na pitanja iz povijesti i književnosti...
Nema pitanja na koje službenice PTT informacija nisu odgovorile!
Oko 11.000 informacija daje dnevno služba informacija PTT, Telefonske centrale u Zagrebu, piše Večernjak na današnji dan 1970. godine. Od broja telefonskog pretplatnika ili njegove adrese - Mirjana Berger, službenica PTT-a na slici i njezine kolegice - daju obavijesti o vremenu, stanju na cestama, sportske rezultate, objašnjavaju geografske pojmove, odgovaraju na pitanja iz povijesti i književnosti...
