Nemojte požaliti zbog seksa na jednu noć! Ovo su stvari koje morate znati prije odnosa

Avantura na jednu noć može biti uzbudljivo i spontano iskustvo, ali prije svega treba biti sigurno i ugodno za obje osobe. Ako se odlučite na takav susret, nekoliko pravila može pomoći da izbjegnete neugodne situacije
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U nastavku pogledajte najbolje savjete za seks za jednu noć.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najbolje savjete za seks za jednu noć. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najbolje savjete za seks za jednu noć.
| Foto: 123RF
BUDITE JASNI OKO SVOJIH NAMJERA Prije svega, budite sigurni da jednonoćni odnos zaista želite i da na njega ne pristajete zbog pritiska ili želje da se nekome svidite. Važno je biti iskren prema sebi i drugoj osobi oko toga što očekujete.
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CIJEPITE SE PROTIV HEPATITISA I HPV-A Cijepljenje protiv hepatitisa A i B te HPV-a može pružiti dodatnu zaštitu seksualnom zdravlju. O mogućnostima cijepljenja najbolje je razgovarati sa zdravstvenim stručnjakom.
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PROVJERITE KAKO SE OSJEĆATE Prije, tijekom i nakon odnosa važno je obratiti pažnju na vlastite emocije i mentalno stanje. Ako vam situacija ne odgovara ili se zbog nje osjećate loše, imate pravo odustati u bilo kojem trenutku.
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POSVETITE VRIJEME SEBI Mala doza samopomoći prije izlaska može vam pomoći da se osjećate opuštenije i sigurnije. Učinite nešto zbog čega se osjećate dobro i samouvjereno, bez pritiska da sve mora ispasti savršeno.
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IMAJTE REALNA OČEKIVANJA Ako želite samo neobavezan odnos, nemojte automatski očekivati da će se iz njega razviti veza. Problemi se mogu pojaviti kada se očekivanja razlikuju, zato je važno znati što želite.
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DODATNO SE ZAŠTITITE Kondom je važan i kada koristite drugi oblik kontracepcije jer može smanjiti rizik od spolno prenosivih infekcija. Kod oralnog seksa također se mogu koristiti zaštitne metode.
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PROVJERITE JE LI OSOBA SLOBODNA Prije odnosa dobro je znati kakav je ljubavni status druge osobe kako biste izbjegli nepotrebne komplikacije. Otvoren razgovor o granicama i očekivanjima može pomoći da obje strane znaju na čemu su.
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PRONAĐITE OSOBU KOJA TO ŽELI Jednonoćni odnos treba biti rezultat obostranog pristanka i interesa. Važno je jasno komunicirati namjere i poštovati odgovor druge osobe.
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RECITE PRIJATELJU GDJE IDETE Ako se sastajete s osobom koju ne poznajete dobro, obavijestite prijatelja o tome gdje idete i s kim se nalazite. Možete dogovoriti i posebnu riječ ili poruku kojom ćete dati do znanja da trebate pomoć.
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BUDITE PRISTOJNI Nakon susreta nema potrebe za neugodnim ili pretjerano osobnim razgovorima, ali osnovna pristojnost uvijek je dobrodošla. Kratka zahvala i korektan odnos mogu cijelu situaciju učiniti ugodnijom za obje strane.
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PRVO SE NAĐITE NA JAVNOM MJESTU Ako osobu tek upoznajete, nemojte odmah odlaziti u njezin ili svoj dom. Susret na javnom mjestu daje vam priliku da procijenite situaciju prije nego što odlučite želite li nastaviti.
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ISPROBAJTE NEŠTO NOVO, ALI SIGURNO Neobavezan odnos nekima može pružiti priliku za istraživanje novih iskustava. Ipak, sve što radite treba biti sigurno, dobrovoljno i unaprijed prihvaćeno od obje osobe.
| Foto: 123RF
IMAJTE PLAN ZA NEPLANIRANE SITUACIJE Dobro je unaprijed razmisliti što učiniti ako zaštita zakaže ili dođe do nezaštićenog odnosa. U takvim situacijama postoje hitna kontracepcija i medicinske mogućnosti smanjenja rizika od HIV-a.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
RAZGOVARAJTE O SPOLNOM ZDRAVLJU Spolno prenosive infekcije često ne uzrokuju vidljive simptome, pa ih nije moguće procijeniti samo na temelju izgleda osobe. Razgovor o testiranju, zaštiti i seksualnom zdravlju može pomoći objema stranama da donesu informiranu odluku.
| Foto: ilustracija/Canva
BUDITE SPONTANI Ako se obje osobe osjećaju ugodno i sigurno, moguće je istraživati različite načine intimnosti. Ključno je otvoreno reći što vam odgovara, a što ne, te poštovati granice druge osobe.
| Foto: 123RF
OSTANITE TRIJEZNI Alkohol i droge mogu utjecati na sposobnost donošenja odluka i procjenu situacije. Važno je ostati dovoljno priseban da možete jasno izraziti pristanak i prepoznati eventualno problematične situacije.
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NE POKUŠAVAJTE PREVIŠE IMPRESIONIRATI DRUGU OSOBU Nema potrebe dokazivati svoju vrijednost pričama o novcu, poslu, automobilu ili statusu. Važnije je biti prirodan i opušten nego pokušavati ostaviti savršen dojam.
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NEMOJTE GLUMITI EMOCIJE Ako ne želite vezu, nema potrebe davati drugoj osobi lažnu nadu samo zato da biste izbjegli neugodnost. Iskrenost i poštovanje mogu spriječiti nesporazume nakon neobaveznog odnosa.
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RAZMISLITE O TOME DA NE PRENOĆITE Ako ste kod osobe koju ne poznajete dobro, razmislite o tome da nakon odnosa odete kući. Spavanje u domu potpunog stranca može nositi dodatne sigurnosne rizike.
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REDOVITO BRINITE O SPOLNOM ZDRAVLJU Redoviti pregledi i odgovarajuće testiranje važni su za osobe koje imaju spolne odnose, uključujući one koji prakticiraju neobavezne odnose. Kondomi značajno smanjuju rizik, ali ne pružaju apsolutnu zaštitu od svih spolno prenosivih infekcija.
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