Nemojte se svađati oko gluposti - zapitajte se je li to vrijedno te energije koju ćete potrošiti

U fokus stavite trenutni argument i riješite ga mirnim putem. Ako su problem stare svađe, sjednite sa partnerom i riješite sve stare probleme. Tek nakon toga biti ćete mirni i moći ćete normalno funkcionirati

<p>Ako se prepirete sa svojim partnerom više nego inače, možda trebate potražiti nove strategije kako napetost ne bi eskalirala. Što napraviti kako biste spriječili 'gorke' svađe sa svojim partnerom i riješili prepirke na miran način?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Svađa u avionu</p><h2>1. Ne bježite od svađe</h2><p>Imajte na umu da ne postavljate 'kamene zidove'. Nemojte ostavljati stvari koje vam smetaju kod partnera za kasnije ili se ograditi od njih i zanemariti ih. Najbitnije je riješiti ih. Porazgovarajte s partnerom u lijepom i opuštenom tonu. Recite mu što vas smeta i kako to može promijeniti, pitajte ga što njemu smeta kod vas i dođite do zajedničkog dogovora. Ako vidite da se stvari ne mogu promijeniti onda je vrijeme da kažete doviđenja takvom odnosu.</p><h2>2. Prvo se ohladite i onda komunicirajte</h2><p>Iako je najbolje riješiti raspravu odmah, no ako vidite da ste previše nervozni i mislite da bi s tim stvari mogle eskalirati pričekajte dok se ne ohladite i onda mirne glave komunicirajte s partnerom vezano za nastale probleme. </p><p>Često kada smo nervozni i ljuti, sukob eskalira pa samim time kažemo i stvari koje ne želimo ili ne mislimo, zbog kojih se kasnije kajemo.</p><p>Probajte se odmaknuti od partnera na nekoliko minuta, udahnite malo svježeg zraka, smirite se, dođite sebi. Kada ste spremni, ispričajte mu se i iskomunicirajte na najnormalniji mogući način.</p><h2>3. Nemojte u trenutnoj svađi spominjati prošle svađe</h2><p>Česta pogreška koju mnogi partneri rade, a to je da u svađi spominju prošle svađe. Ako ste prešli preko te prošle svađe i zaboravili ste je nema potrebe da ju ponovno spominjete. Ako niste do kraja iskomunicirali svoje probleme onda će se ova greška često ponavljati i nećete ništa postići.</p><p>U fokus stavite trenutni argument i riješite ga mirnim putem. Ako su problem stare svađe, sjednite sa partnerom i riješite sve stare probleme. Tek nakon toga biti ćete mirni i moći ćete normalno funkcionirati. Uvijek argumente rješavajte, nemojte ih zanemariti ili odgađati. Stvari će učiniti gorim.</p><h2>4. Stavite u perspektivu ono što je zapravo važno</h2><p>Nemojte se svađati oko sitnih gluposti. Često iz malih sitnih 'gluposti' nastane velika svađa što je sasvim nepotrebno. Zapitajte se je li to stvarno vrijedno svađanja? Koliko je to važno? Ako mislite da se ponašate glupo i smiješni ste sami sebe, odustanite. Nije vrijedno svađanja oko stvari za koje nema smisla svađati se.</p>