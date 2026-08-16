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KLJUČNA JE PRIPREMA

Oprezno dok ste na odmoru: Ovo su namirnice koje najčešće uzrokuju trovanje hranom

Trovanje hranom ne uzrokuje samo nedovoljno pečeno meso - postoji više od 250 bolesti koje se prenose hranom. Budući da se simptomi mogu pojaviti od 30 minuta do dva tjedna nakon jela, ključna je priprema hrane
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Young dissatisfied woman eating caesar salad looking at it, dont like it smell and feeling disgust, sitting in kitchen
U nastavku pogledajte koje namirnice mogu uzorkovati trovanje hranom. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte koje namirnice mogu uzorkovati trovanje hranom. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Komentari 0

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