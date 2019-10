Neobične fizičke promjene koje se mogu dogoditi nakon poroda

Ovo su neke od čudnih promjena koje se nekim ženama događaju nakon poroda:

1. Fantomski udarci djeteta

Nakon poroda neke žene i dalje mogu osjećati udarce, što ih može čak uvjeriti da su ponovno trudne. Postoji nekoliko teorija koje pokušavaju objasniti tu neobičnu pojavu - a jedna od njih kaže da žene u trudnoći postaju previše svjesne pokreta i osjeta u maternici, pa im osjećaj ostane i nakon porođaja.

2. Promjene teksture i boje kose

Iako se gubitak kose tijekom trudnoće i nakon poroda smatra uobičajenim, neke žene primjećuju i promjenu u teksturi ili boji kose. Jednom kovrčava kosa može tako odjednom postati ravna ili obrnuto. U jednom od svojih intervjua engleska glumica Keira Knightley rekla je da je i ona prebrodila slične promjene nakon poroda. "Imam prirodno kovrčavu kosu, a otkad sam rodila, gotovo se izravnala."

3. Drugačiji okus hrane

Možete primijetiti i da vam hrana koju ste nekada voljeli, sad izgleda odvratno. Promjene u prehrambenim navikama u trudnoći su normalne, ali neke ih žene mogu osjetiti nakon što rode . Promjena u ukusu naziva se disgeuzija i obično je uzrokovana hormonskim promjenama tijekom trudnoće, a ponekad nove majke mogu razviti i nove alergije ili intolerancije.na hranu.

Foto: Dreamstime

4. Drugačiji miris tijela

Neke žene kažu da im se miris tijela mijenja nakon što rode, no nije još jasno je li to zbog mirisa tijela ili promijene njuha. Te su promjene prilično česte tijekom trudnoće i čak se smatraju jednim od najranijih znakova trudnoće, a neke žene mogu osjetiti ovaj čudan simptom i nakon poroda.

5. Zubi i desni osjetljiviji nego inače

Foto: Dreamstime

Neke mlade mame primjećuju da moraju češće zakazivati ​​posjet stomatologu zbog karijesa i bolesti desni, a prema riječima stručnjaka, postoji nekoliko glavnih razloga zašto je oralno zdravlje pogođeno tijekom i nakon trudnoće:

- Kiselina koja dolazi zbog jutarnje mučnine ili refluksa kiseline kvari zube.

- Količina šećera koju pojedemo tijekom i nakon trudnoće povećava rizik od karijesa.

- Povećanje razina nekih hormona pojačava upale u tijelu, a one uzrokuju probleme sa desnima.

6. Širi bokovi

Mnoge nove mame primjećuju da im bokovi postaju širi nakon poroda, što čak ima fiziološko objašnjenje. Tijekom trudnoće, hormoni uzrokuju da ligamenti koji drže zdjelicu omekšaju kako bi se kanal mogao proširiti tijekom porođaja, ali će se s vremenom učvrstiti.

7. Veća stopala

Foto: Dreamstime

Mnogi dijelovi tijela nabreknu tijekom trudnoće, uključujući i stopala. Dok većini oteklina obično nestane nakon porođaja,nekima se stopala možda nikad neće vratiti na veličinu od prije djeteta. Kosti stopala zapravo ne rastu, ali hormon trudnoće uzrokuje da se ligamenti koji drže kosti zajedno opuštaju, i kao rezultat, kosti u stopalima se šire.

8. Veće ili manje grudi

Grudi se mogu „isprazniti“ nakon poroda, neovisno o tome dojite li, rekla je dr. Maureen Whelihan za portal Self. Ona kaže da grudi tijekom trudnoće rastu zbog povećanja kilograma i u iščekivanju dojenja djeteta, tako da mogu promijeniti oblik kad se prestanu puniti sa mlijekom. "Gubitak masnoće ispod kože uzrokuje promjenu u tkivu dojke kod nekih žena", objašnjava Whelihan.

9. Tamnije areole, vaginalne usne, pa čak i madeži

Foto: Dreamstime

Uobičajena boja areola i bradavica tijekom trudnoće može prijeći u tamniju i tako ostati i nakon poroda. To se može dogoditi i sa vaginalnim usnama, pa čak i s nekim madežima na tijelu. "To je uzrokovano visokom razinom estrogena tijekom trudnoće", kaže Whelihan.

10. Melasma

Melasma se razvija u trudnoći ili nakon poroda, a uzrokuje pojavu smeđih mrlja na licu i pogađa većinu trudnica, kaže Michael Cacković, doktor s Medicinskog centra Sveučilišta Ohio State University. On kaže da se to karakteristično potamnjenje dijela lica obično javlja unutar godine dana od poroda, ali nekim ženama možda nikad neće potpuno nestati", kaže on.



