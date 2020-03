Neodoljivi francuski chic: Kako se odijevati kao Parižanka?

- Ne morate biti Francuskinja da biste se odijevali na njihov način i otkrili taj slavni pariški chic - komentirao je nekoć Karl Lagerfeld koji je dekadama radio za Chanel. Pisani su razni vodiči o njihovom stilu, no svi se svode na jednostavnost i klasiku koja djeluje vrlo ležerno.

Pariški chic trenutno je IN, ne samo radi navika Francuskinja i Parižanki da ne kupuju brdo robe svake sezone, već i radi naklonosti klasici koja uvijek prolazi. One ne pate na trendove te ne mare za novitetima koji brzo dolaze, a još brže prolaze.

Kod njih su boje neutralne te skladno kombiniraju čak i traper, koji na njima izgleda tako chic. Paze da nose boju koja im odgovara te da ne odijevaju previše trendovske krojeve jer one kao su iznad toga. Bitna im je harmonija izgleda, a ne isticanje nekog detalja ili dodatka.

Inzistiraju na elegantnoj liniji kroja te na formama koje im laskaju, tako da uvijek izgledaju skladno i sređeno. Kod njih kao da ne postoji granica između večernjeg i dnevnog stila, a u tome im pomažu upravo krojevi neopterećeni ukrasima i detaljima.

Crna, bijela, traper i, naravno, navy pruge kod njih su obavezne, baš kao i osnovni komadi kao trench kaput, jednostavna bijela majica, bolero, mala crna haljina, navy jakna, vesta i ravne hlače. One ne kupuju puno, već birano i pritom troše na kvalitetne stvari kako bi im trajale sezonama.

Ako prate trendove, to će napraviti kroz detalje, iako marama je također klasik i prepoznatljivi detalj njihova stila. Torbice mijenjaju te se na njima mogu vidjeti i one trendovske, no one su samo okvir za stil, ne i glavna stvar u outfitu.

Kosu održavaju lijepom te ne inzistiraju na raznim trendovima kao što su ombre i balayage, radije biraju suptilne pramenove na kosi koji im daju prirodan izgled.

Vole tuš i crveni ruž, ali ne šminkaju se previše te u svakoj dobi izgledaju prirodno, njegovano te nisu opsjednute plastičnim operacijama. Ako se i "popravljaju", čine to vrlo diskretno tako da se lice ne mijenja jer su svjesne svoje ljepote koju prihvaćaju od malena.

