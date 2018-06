Nerad je na poslu 'zarazan', a atmosferu ubijaju glasni kolege

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 1000 Amerikanaca pokazalo je da 50 posto radnika smatra da na njihovu produktivnost na poslu izravno utječu njihovi suradnici. No tu nije kraj. Njih 48 posto smatra da su kolege krivi zbog toga što nisu stigli odraditi posao pa su morali probiti rokove, pokazalo je istraživanje.

Kronični probijači rokova ne samo da gube svoje vrijeme nego zbog njih i drugi kolege gube vrijeme. Prema studiji, 19 posto ispitanika tvrdi da provedu od jedan do tri sata tjedno podsjećajući kolege da trebaju napraviti posao prije roka, a 75 posto tvrdi da uvijek moraju besposleno čekati poslovne suradnike da odrade svoj dio posla.

Atmosferu u uredu uništavaju - najglasniji

Trećina zaposlenika u uredu prezire kolege koji glasno govore te takva navika spada među najiritantnije, pokazala je studija američkih tvrtki Harris Interactive i Randstad.

Foto: Dreamstime

Glasni i razgovorljivi kolege jedna su od najvećih distrakcija u uredu, no možete im to dati do znanja diplomatski, da ih ne uvrijedite.

Recite: “Trebam vaš savjet. Znam da može biti izazovno raditi tako blizu drugih. Postoji li nešto što mogu učiniti da vam olakšam budući da radimo tako blizu jedan drugog? Kuckam li olovkom ili radim nešto iritantno? Ne znate dok ne pitate”. To će pomoći da kolega shvati da bi i sam trebao poraditi na nečemu, no u protivnom biste možda trebali nabaviti slušalice.

No ako ste vi jedan od takvih zaposlenika i uspijete to prepoznati, poradite na tome. Počnite više prakticirati slušanje umjesto pričanja. Pobrinite se i da uklonite buku u pozadini jer ona automatski potiče vas i druge da glasnije govorite.

Foto: Dreamstime

Nadalje, ostanite pozitivni i kad pričate negativno. Naime, često ljudi podižu glas kad zagovaraju svoje stavove pred nekim tko razmišlja drukčije. Ostanite mirni i uvijek iznosite svoje mišljenje bez podizanja glasa.

Rezultati lijenih i glasnih kolega

Pod izlikom da su bolesni, zaposlenici traže slobodan dan uglavnom jer se samo žele dobro odmoriti. Ili naspavati. I to najčešće srijedom, otkrilo je istraživanje internet-portala CareerBuilder.

Foto: Thinkstock

No 63 posto šefova najviše će posumnjati u postojanje bolesti ako zaposlenik traži slobodan dan ponedjeljkom ili petkom jer misle da si žele produljiti vikend. Na bolest se “izvlači” većina zaposlenika, a obiteljski problemi na drugom su mjestu. Da lažu o bolesti barem jedanput u godini priznalo je 43 posto ispitanika.

Osim što se žele odmoriti, 17 posto njih je lagalo jer im se jednostavno nije dalo ići na posao, 16 posto jer su morali ići liječniku, a devet posto jer su imali puno nedovršenih kućanskih poslova. U tvrtkama u kojima je zaposleno više od 1000 ljudi, bez liječničke potvrde, poslodavci ne priznaju bolest. Jer ih to u prosjeku godišnje stoji 760.000 dolara ili 3,68 milijuna kuna.