'Nesreća me prati... Pogledala sam smrti u oči čak dva puta'

Poštovani Mevludine,

rođena sam 14. lipnja 1974. Negdje do odlaska na studije 1993. sve je bilo savršeno, a nakon toga su se počele nizati nesreće. Nisam mogla završiti fakultet ili održati ljubavnu vezu.

Prošle godine sam dva puta bila na granici smrti. Imala sam tešku operaciju koja nije bila najuspješnija. Dva mjeseca nakon operacije javili su mi se bolovi te mi je dijagnosticiran pijesak u bubrezima. Do sada je liječenje bilo bezuspješno, a bolovi su svakim danom sve gori i jači.

Strah me je da mi je tijekom operacije učinjena pogreška, tj. da mi nije ispravno postavljena dijagnoza. Nažalost, za neke stvari, poput ostvarenja ljubavne sreće, je prekasno, no zanima me hoću li ikad više biti zdrava?

šifra: ivančica

Odgovor:

Vi ste bili prilično energični, motivirani i optimistični, no kako ste upisali fakultet, počeli ste gubiti volju i motivaciju za učenjem i općenito za životom. Pijesak u bubregu se može riješiti lijekovima.

Posjetite specijalista nefrologa i gastroenterologa te ponovno izvadite sve nalaze. Ne vidim nikakvo teško oboljenje, osim što terapija nije bila adekvatna za vas.

Uz to, zbog gubitka volje i motivacije loše ste se osjećali. No ne razmišljajte previše o bolesti. Pijte šalicu čaja od kadulje svako jutro.

Radite na podizanju imuniteta, pijte vitamine C i B kompleksa te koprivu četrdeset dana po jednu šalicu i vidjet ćete da ćete se osjećati bolje. Pokušajte si naći posao, a i ljubav će doći, koliko god vi u nju ne vjerovali.