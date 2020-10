Nesretna majka: Sin mi živi u Americi i ne odgovara na pisma

Ja imam dva sina i kćer. Jedan živi u New Jerseyju u Americi, no već dvije godine ne kontaktira sa mnom. Jako sam nesretna zbog toga što mi nije rekao razlog

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>šaljem vam svoju fotografiju i prijatelja s kojim živim već treću godinu. Oboje smo udovci. On ima četiri kćeri, s dvije je u dobrim odnosima a s ostale dvije nije. Mene je jedna odlično prihvatila jer se brinem o njenom ocu. Ja imam dva sina i kćer. Jedan živi u New Jerseyju u Americi, no već dvije godine ne kontaktira sa mnom. Jako sam nesretna zbog toga što mi nije rekao razlog, a pisma mi se vraćaju. Ne znam što je s njim?! Moj prijatelj Božidar nije otišao u kuću moje obitelji da sve upozna i stalno odgađa. Govori kako treba upoznati moga brata, ali nikako da to toga dođe. Mene zanima kako ću ja proći s njim i misli li on ozbiljno sa mnom ostati. Muči me što se događa s mojim sinom u Americi. </p><p><strong>šifra</strong>: nesretna mama </p><h2>Odgovor:</h2><p>Požrtvovni ste, blage naravi, stabilni i sentimentalni. Vidim da se sin s kojim ste izgubili kontakt na neki način ljuti na vas, misli da ste ga povrijedili. No u idućihm mjesecima vidim pomirenje, a u idućoj godini i njegov dolazak u Hrvatsku. Prijatelj vam je bolestan i vidim poteškoće u ovoj godini, no vi ga njegujete i pružate mu potporu. No ni vaše zdravlje nije najbolje, imate problema s bolovima u kostima, ali i sa srcem. Više se kontrolirajte i uz primjerenu terapiju i više opuštanja će vam biti dobro. Sa sinom vam stoji pomirenje, vi i dalje njega pokušavajte kontaktirati, a već u idućoj godini ćete biti zadovoljniji.</p>