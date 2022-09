Nesvakidašnji slučaj: 'Muž sam pere svoje rublje, odbija dirati odjeću drugih članova obitelji'

Muž ju je optužio da mu 'dosađuje' oko rublja jer joj se ne sviđa njegov način brige oko istog, dok ona tvrdi kako je on taj za kojeg svi misle da je čudan.

Mama je na forumu Mumsnet podijelila svoje frustracije sa suprugom jer je on odlučio prati samo svoju odjeću i odbija dirati tuđe rublje u obitelji. Odlučila je ostati anonimna iznoseći navike svoje druge polovice, dok su drugi brzo počeli kritizirati njegovo 'sebično', 'čudno' i 'patetično' ponašanje.

Nakon što je otkrila da ih je natjerao da kupe dvije odvojene košare za sortiranje kako bi prljavu odjeću držali odvojeno, žena je ispričala više o njegovoj rutini pranja.

- On sam pere samo svoje stvari svake nedjelje navečer. Ne želi brinuti o drugim stvarima poput ručnika, posteljine, dječje odjeće... Tražila sam od njega da učini više i on je pristao, međutim brzo je postao opsjednut time stvarajući čudne male sustave, i to je radio samo tjedan dana. Sada se vratio svojim starim navikama i pere samo svoju odjeću - požalila se žena.

Ona je posustala i pristala na njegov način brige oko rublja, iako se 'bori' razumjeti njegove postupke.

- Ali mi imamo malu pomoćnu prostoriju i on je noćas bio tamo i svlačio svoju odjeću ignorirajući moju. Doslovno je zaobilazio moju odjeću kako bi došao do svoje - dodaje.

Nakon što je primijetila što radi, suočila se s njim i odmah su se sukobili. Kad mu je rekla da će sve to završiti u istoj spavaćoj sobi, poručio joj je da ona 'opet lupeta oko rublja'.

Njezin partner sada pak želi kupiti dvije odvojene komode kao zamjenu za sadašnju veliku kako im odjeća ne bi bila zajedno.

- Svi mi imamo svoje čudne navike. Ali smatram da je ovo tako neugodno - zbunjena je žena te pita druge korisnike foruma misle li da je njegovo ponašanje prihvatljivo.

Njihov je odgovor prilično jednoglasan.

- Kako jadno, pa zar je ženin posao da pere dječje stvari, posteljinu i ručnike? - pisali su joj.

- Nadam se da ste mu rekli koliko je njegov sustav 'jadan' i smiješan - poručili su.

Mnogi su kritizirali i njezin izbor supruga, prenosi The Sun.

- On je taj čudan, ne ti - rekli su.

- Ima li još kakvih čudnih načina? Zvuči sebično - pitao ju je netko.

