Neugodne nuspojave: Lijekovi koje ne treba miješati s kavom

IBRUPROFEN I ACETAMINOFEN Kofein može pojačati djelovanje uobičajenih analgetika poput ibuprofena, paracetamola i acetaminofena. Studije pokazuju da kombinacija 100 mg kofeina (otprilike jedna jaka kava) i standardnog analgetika može pružiti oko 10% snažniji učinak. Smatra se da kofein pomaže bržoj apsorpciji lijeka i duljem zadržavanju u organizmu. Ipak, ibuprofen se ne prodaje u kombinaciji s kofeinom, pa je važno ne pretjerivati i držati se preporučenih doza.