Neugodne nuspojave: Lijekovi koje ne treba miješati s kavom

Kava je jutarnji ritual bez kojeg mnogi ne mogu zamisliti dan. No iako nam pruža energiju i ugodu, kofein može utjecati na djelovanje brojnih lijekova. Ponekad pojačati njihov učinak, a ponekad ga oslabiti
Kako biste zaštitili zdravlje te izbjegli moguće nuspojave s kavom, donosimo pregled najčešćih skupina lijekova koje nije poželjno kombinirati s kavom, uz objašnjenje zašto je to tako, te praktične savjete kako uskladiti terapiju i jutarnju dozu kofeina
LIJEKOVI ZA ŠTITNJAČU
Levotiroksin, najčešći lijek za hipotireozu, slabije se apsorbira ako se uzme zajedno s kavom. Zbog toga može biti manje učinkovit u ublažavanju simptoma poput umora ili usporenog metabolizma. Preporuka je jednostavna: pričekati 30 do 60 minuta nakon uzimanja lijeka prije prve šalice kave.
IBRUPROFEN I ACETAMINOFEN
Kofein može pojačati djelovanje uobičajenih analgetika poput ibuprofena, paracetamola i acetaminofena. Studije pokazuju da kombinacija 100 mg kofeina (otprilike jedna jaka kava) i standardnog analgetika može pružiti oko 10% snažniji učinak. Smatra se da kofein pomaže bržoj apsorpciji lijeka i duljem zadržavanju u organizmu. Ipak, ibuprofen se ne prodaje u kombinaciji s kofeinom, pa je važno ne pretjerivati i držati se preporučenih doza.
LIJEKOVI ZA PREHLADU I ALERGIJE
Mnogi preparati protiv prehlade i alergija sadrže pseudoefedrin – sastojak koji djeluje stimulativno poput kofeina. Kombinacija s kavom može izazvati nervozu, nesanicu i osjećaj "podrhtavanja". Kod osoba s dijabetesom može povisiti razinu šećera u krvi. Antihistaminici bez pseudoefedrina (poput Benadryla) djeluju sedativno, pa neće imati isti učinak s kofeinom, ali mogu narušiti ritam spavanja.
ANTIDEPRESIVI
Učinak kofeina na antidepresive ovisi o vrsti lijeka. Kod SSRI-ja može pomoći da duže ostanu u tijelu, ali može i pogoršati simptome poput anksioznosti ili nesanice. Kod MAOI-ja visoke doze kofeina mogu povisiti krvni tlak. Zato je važno provjeriti s liječnikom koja je količina kofeina sigurna.
LIJEKOVI ZA KRVNI TLAK
Neki antihipertenzivi usporavaju rad srca, dok kofein radi suprotno – ubrzava ga. To može umanjiti njihovu učinkovitost. Drugi lijekovi, poput onih koji opuštaju krvne žile, također slabije djeluju ako se uz njih unosi previše kofeina. Dugoročno, povišen tlak povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, pa je dobro razmotriti alternativne načine za jutarnji "poticaj".
ANTIKOAGULANSI
Lijekovi poput varfarina održavaju krv dovoljno "rijetkom" kako bi se spriječilo stvaranje ugrušaka. Budući da i kofein može usporiti zgrušavanje, kombinacija može povećati rizik od modrica i krvarenja. U većini slučajeva nije potrebno potpuno izbaciti kavu, ali važno je ograničiti unos i konzultirati liječnika.
ANTIPSIHOTICI
Kofein može pogoršati simptome poput tjeskobe i nesanice, ali i ometati razgradnju antipsihotika u tijelu, što im smanjuje učinkovitost. Budući da kofein i mnogi antipsihotici koriste iste enzime za metabolizam, važno je uskladiti unos kako bi terapija djelovala optimalno.
LIJEKOVI ZA DIJABETES
Kofein može utjecati na djelovanje inzulina i dovesti do skokova ili padova šećera u krvi, posebno kod osoba s tipom 2 dijabetesa. Oko 200 mg kofeina može biti dovoljno da se takav učinak pojavi. Ako je regulacija glukoze izazovna, vrijedi razmotriti smanjenje unosa.
LIJEKOVI ZA ASTMU
Lijekovi poput teofilina opuštaju mišiće oko dišnih puteva, dok kofein, kao njihova kemijska "blaga" verzija, može pojačati ili duplicirati učinak. Zajednički unos može izazvati nervozu i razdražljivost. Kod osoba osjetljivijih na nuspojave važno je pratiti reakcije tijela.
KINOLONSKI ANTIBIOTICI
Ovi antibiotici usporavaju enzime koji razgrađuju kofein, pa on dulje ostaje u organizmu i može izazvati nesanicu i nemir. Najjače djeluje enoksacin, a blaže ofloksacin. Ako ste na terapiji, jutarnju energiju potražite u svježem zraku ili laganoj aktivnosti.
METOTREKSAT
Ovaj lijek za autoimune bolesti može različito reagirati s kofeinom – neka istraživanja tvrde da kofein smanjuje njegovu učinkovitost, druga ne vide značajan efekt. Preporuka je zato umjerenost u unosu kave, čaja, energetskih napitaka i čokolade.
INHIBITORI KOLINESTERAZE (ZA ALZHEIMEROVU BOLEST)
Kofein može privremeno "stegnuti" krvno-moždanu barijeru i otežati prodor ovih lijekova u mozak. Budući da su za terapiju ključni, korisno je razmotriti smanjenje kofeina i korištenje prirodnih metoda za energiju – hidratacija, lagane vježbe disanja ili kratka drijemanja.
INTERAKCIJE LIJEKOVA I MLIJEKA U KAVI
Ako kavu pijete s mlijekom, imajte na umu da kalcij može oslabiti apsorpciju nekih lijekova, poput antibiotika, terapije za štitnjaču, lijekova za osteoporozu ili željeza. Najbolje je lijek uzeti nekoliko sati prije ili poslije konzumacije mliječnih napitaka.
