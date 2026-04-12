Neuroznanstvenica savjetuje: Riješite se ovih 5 jutarnjih navika, mozak će biti zahvalan

Jutra vam nude jedinstvenu priliku za maksimiziranje funkcije mozga tijekom ostatka dana. Ono što radite (ili ne radite) tijekom prvih 60-90 minuta nakon buđenja utjecat će na vaše raspoloženje i kognitivne performanse tijekom sljedećih sati. Ali istina je da većina ljudi nesvjesno sabotira svoj mozak i pita se zašto se ne mogu koncentrirati ili se cijelo vrijeme osjećaju pod stresom.

- Sljedećih pet jutarnjih navika je vrlo uobičajeno, a iako se mogu činiti malima, akumuliraju se. Gledajući iz neuroznanstvene perspektive, postoje puno bolje alternative za svaku od njih - rekla je Patricia Schmidt, dr. psihologije, neuroznanstvenica i spisateljica.

1. Provjeravanje telefona čim otvorite oči

Ova je navika izuzetno česta. 84% stanovništva SAD-a provjerava svoje telefone u prvih 10 minuta nakon buđenja, rekla je Schmidt.

Problem je u tome što u prvih 30-45 minuta nakon buđenja dolazi do reakcije buđenja kortizola. Riječ je o snažnom porastu razine kortizola koji vas priprema za dan koji je pred vama. Ali ako odmah zgrabite telefon, riskirate pretjeranu reakciju buđenja kortizola. Reakcija je osmišljena kako bi pripremila vaš organizam za očekivane dnevne zahtjeve, a kada uvedete neposredne stresore tijekom ovog osjetljivog razdoblja, remetite svoj prirodni sustav pripreme.

Umjesto toga, pričekajte barem 45 minuta prije provjeravanja poruka i društvenih mreža. Dopustite svojoj reakciji buđenja kortizola da se prirodno razvije.

2. Preskakanje izlaganja jutarnjoj svjetlosti

Većina modernog života odvija se unutar kuća i ureda. Prirodno izlaganje dnevnom svjetlu postaje sve rjeđe. Izloženost svjetlosti ima najveći utjecaj na vaš unutarnji biološki sat. Ona stimulira područje u vašem mozgu koje se naziva suprahijazmatska jezgra (SCN) i funkcionira kao pacemaker za vaš mozak i tijelo, koristeći svjetlosne signale za postavljanje dnevnih ritmova.

Kada svjetlost ujutro uđe u vaše oči, počinje se odvijati niz neurokemijskih događaja: Prirodno potiče zdravu reakciju buđenja kortizola, potiskuje melatonin, "hormon spavanja", što optimizira proizvodnju večernjeg melatonina, poboljšavajući san sljedeće noći, potiče promet serotonina u mozgu.

Izloženost jakom dnevnom svjetlu može podržati regulaciju raspoloženja, čineći vas sretnijima i smirenima. Nedostatak pak može učiniti da se osjećate tromo tijekom dana i smanjiti kvalitetu sna sljedeće noći.

Ono što možete učiniti je da izložite oči prirodnoj sunčevoj svjetlosti što je prije moguće nakon buđenja, idealno unutar prvih 30 minuta. Cilj je izložiti se prirodnoj svjetlosti barem 10 minuta ili 15-20 minuta po oblačnim danima. Izbjegavajte sunčane naočale ili izravno gledanje u sunce. Ako ne možete rano izaći van ili ustajete dok je mrak, jarka unutarnja rasvjeta može pomoći. Standardna unutarnja rasvjeta nije dovoljno jaka, stoga razmislite o nabavci lampe s najmanje 10 000 luksa. Nemojte je koristiti navečer jer bi vam mogla poremetiti san.

3. Odmah prelazak na složeni posao

Neki se ljudi probude i odmah započnu duboku radnu sesiju kako bi iskoristili jutarnju smirenost za produktivnost. Budite se u stanju koje se naziva inercija sna, gdje su vam razmišljanje i donošenje odluka oslabljeni. Rano ujutro ste u opuštenom stanju uma koje može biti korisno za kreativni rad, ali ne i za duboki fokus. Vaš se mozak postupno budi i potreban vam je vaš odgovor na buđenje kortizola da se razvije prije nego što možete obaviti fokusirani posao.

Umjesto toga, dopustite svom mozgu i tijelu da se prvo probude i podržite zdrav odgovor na buđenje kortizola izlaganjem svjetlu, izbjegavanjem ekrana i malo kretanja.

4. Jedenje slatkog doručka

Ovo je vrlo česta navika mnogih od nas. Kruh s pekmezom ili slatke žitarice možda će zadovoljiti vaše nepce, ali ne i mozak. Problem je u tome što doručak s visokim udjelom šećera dovodi do naglog porasta glukoze u krvi, nakon čega slijedi značajan pad nekoliko sati kasnije. Ova nestabilnost glukoze utječe na vaš mozak jer on koristi glukozu kao gorivo.

Pametnija odluka je usredotočiti se na proteine. Doručak bogat proteinima (25-35 grama) podržava kognitivne performanse, sitost i održivu energiju tijekom cijelog dana. To jest, ne samo da poboljšava funkciju mozga, već i regulira apetit.

5. Preskakanje hidratacije

Mnogi nisu svjesni da su, kada se probude, lagano dehidrirani. Vaše tijelo stalno gubi tekućinu, a nakon mnogo sati bez ikakvog unosa tekućine, ujutro ste u deficitu. Vaš mozak i tijelo uglavnom se sastoje od vode i potrebna im je odgovarajuća hidratacija da bi funkcionirali. Ujutro morate nadoknaditi tekućinu jer čak i blaga dehidracija utječe na vaše kognitivne performanse i raspoloženje.

Rješenje je popiti vodu odmah nakon buđenja. Oko 250-350 ml je dovoljno. Držite bocu s vodom ili čašu na noćnom ormariću kako bi vam bila pri ruci kad se probudite.



