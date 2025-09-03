Nevidljivi ubojica u jezerima: Ne puštajte pse u zelenu vodu!

Ljetne vrućine i mirna jezera ili bare mogu skrivati smrtonosnu opasnost za kućne ljubimce. Psi se često rado osvježavaju u vodi, no ispod površine može vrebati nevidljiva, ali iznimno opasna prijetnja – modrozelene alge.

Ovi mikroskopski organizmi, poznati kao cijanobakterije, u određenim okolnostima proizvode snažne prirodne toksine koji mogu izazvati teško oboljenje ili čak brzu smrt životinja.

Što su zapravo modrozelene alge?

Unatoč nazivu, modrozelene alge nisu alge nego bakterije (cijanobakterije). One prirodno nastanjuju većinu vodenih ekosustava i imaju važnu ulogu u proizvodnji kisika. Problem nastaje kada se u vodi stvore uvjeti pogodni za njihovo naglo širenje, poznato kao 'cvjetanje vode'.

Cvjetanje je najčešće ljeti, u stajaćim ili sporo tekućim vodama bogatim hranjivim tvarima poput fosfora i dušika. Takvi nutrijenti u vodu dospijevaju ispiranjem poljoprivrednih gnojiva ili nepročišćenih otpadnih voda. U tim okolnostima cijanobakterije se razmnožavaju velikom brzinom i tvore guste nakupine koje se mogu vidjeti golim okom.

Opasnost leži u tome što se otrovne vrste ne mogu razlikovati od bezopasnih samo promatranjem. Zbog toga se svako cvjetanje algi smatra potencijalno opasnim.

Smrtonosni toksini

Neke vrste cijanobakterija proizvode cijanotoksine – spojeve otrovnošću usporedive s kobrinim otrovom ili otrovom zelene pupavke. Oni se dijele na dvije glavne skupine:

Hepatotoksini: Oštećuju jetru i mogu izazvati akutno zatajenje organa te smrt unutar nekoliko sati ili dana.

Oštećuju jetru i mogu izazvati akutno zatajenje organa te smrt unutar nekoliko sati ili dana. Neurotoksini: Napadaju živčani sustav, uzrokuju paralizu i mogu dovesti do smrti unutar pola sata.

Psi su posebno ugroženi jer češće piju vodu iz prirodnih izvora ili poližu svoje krzno nakon kupanja, unoseći pritom smrtonosne količine toksina.

Kako prepoznati rizičnu vodu?

Vlasnici ljubimaca trebali bi izbjegavati vode koje imaju sljedeće karakteristike:

izgledaju poput guste juhe ili razlivenih boja

imaju neobičnu boju (modrozelenu, tirkiznu, smeđu, crvenu, žutu ili narančastu)

na površini se stvara sloj sluzi ili pjene

šire neugodan miris po plijesni, zemlji ili pokošenoj travi

Važno je naglasiti da toksini mogu biti prisutni i kad površina izgleda čisto, jer se alge mogu nalaziti dublje u vodi.

Simptomi trovanja

Trovanje se razvija vrlo brzo. Simptomi ovise o vrsti i količini unesenog toksina.

Neurološki simptomi (30 – 60 minuta nakon izlaganja)

pojačano slinjenje i pjena na ustima

mišićni grčevi, drhtanje i ukočenost

poteškoće s disanjem i paraliza

dezorijentacija, gubitak koordinacije

epileptični napadaji, gubitak svijesti i smrt

Simptomi oštećenja jetre (unutar nekoliko sati do jednog dana)

slabost, letargija

povraćanje i proljev (često krvav)

bolovi u trbuhu i gubitak apetita

žutilo sluznica i očiju

šok i krvarenja

Kontakt s algama može izazvati i kožne reakcije poput crvenila, svrbeža i upala.

Hitne mjere

Trovanje cijanobakterijama smatra se veterinarskim hitnim slučejem. Preživljavanje ovisi o brzini reakcije:

Odmah kontaktirati veterinara i najaviti dolazak.

Spriječiti ljubimca da liže krzno ili šape.

Isprati ljubimca čistom vodom kako bi se uklonili ostaci algi.

Ne izazivati povraćanje niti davati mlijeko ili ulje.

Specifičan protuotrov ne postoji. Liječenje je simptomatsko i potporno te uključuje aktivni ugljen, infuzije i lijekove za kontrolu napadaja i zaštitu jetre.

Prevencija – najbolja zaštita

Jedini siguran način zaštite je prevencija:

ne dopuštati kupanje ili pijenje iz sumnjivih voda

uvijek nositi svježu vodu na izlete

u blizini nepoznatih voda držati pse na povodcu

pratiti lokalne obavijesti o kvaliteti vode

Ljeto donosi uživanje u prirodi, ali i rizike. Poznavanje opasnosti i odgovorno ponašanje mogu značiti razliku između života i smrti kućnog ljubimca.