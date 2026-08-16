Nevjera nije samo seksualna: Ovih sedam ponašanja partner može doživjeti kao prevaru

Riječ je o onome što se često naziva mikroprevarom – malim postupcima koji sami za sebe možda ne izgledaju dramatično, ali mogu prijeći dogovorene granice veze. Stručnjaci pritom naglašavaju da ne postoji potpuno univerzalna definicija: ono što je jednom paru prihvatljivo, drugome može predstavljati ozbiljno narušavanje povjerenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjećate li se svoje prve ljubavi?: ‘Još i dan danas je se sjetim’

VIDEO Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

1. Skrivanje poruka i ponašanja na mobitelu

Brisanje određenih poruka, arhiviranje razgovora kako ih partner ne bi vidio ili naglo okretanje zaslona mobitela može biti znak da se nešto svjesno skriva. Privatnost u vezi je normalna, ali problem nastaje kada osoba namjerno uklanja tragove komunikacije zato što zna da bi partneru njezin sadržaj mogao zasmetati.

Drugim riječima, nije problem samo u tome 's kim razgovaramo', nego i zašto osjećamo potrebu taj razgovor skrivati.

Foto: 123RF

2. Kada kolega s posla postane važniji od partnera

Blizak odnos s kolegom ili kolegicom sam po sebi nije nevjera. Granica se, međutim, može zamagliti kada upravo toj osobi prvo pričamo o svojim problemima, strahovima, željama ili problemima u vezi, dok se emocionalno udaljavamo od partnera.

Posebno može biti problematično ako se komunikacija nastavlja kasno navečer, postaje sve intimnija ili partneru namjerno prešućujemo koliko smo s tom osobom zapravo bliski. Emocionalno varanje upravo se često razlikuje od običnog prijateljstva po tajnosti i preusmjeravanju intimnosti iz primarne veze prema drugoj osobi.

Foto: 123RF

3. Prekršiti mali zajednički dogovor – pa lagati o tome

Jedan od neobičnijih primjera koje Cox navodi jest i potajno pogledati završnicu serije koju ste se dogovorili gledati zajedno, a zatim partneru tvrditi da je još niste pogledali.

Naravno, gledanje serije teško se može izjednačiti s klasičnom nevjerom. Poanta primjera je nešto drugo – mali zajednički dogovori također počivaju na povjerenju. Ako ih namjerno kršimo i zatim lažemo kako bismo to prikrili, problem više nije epizoda serije, nego odnos prema dogovoru s partnerom.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

4. Tajni susreti s bivšim partnerom

Prijateljski odnos s bivšim partnerom nije automatski problem. No ako sadašnjem partneru kažemo da idemo na kavu, trčanje ili druženje “s prijateljem”, pritom namjerno prešućujući da je riječ o bivšoj ljubavi, situacija dobiva sasvim drukčiji karakter.

Cox kao jedan od primjera navodi upravo tajno druženje ili trčanje s bivšim partnerom. Ključna razlika ponovno je u skrivanju informacije za koju osoba pretpostavlja da bi njezinu partneru bila važna.

5. Stalno traženje pažnje određene osobe na društvenim mrežama

Jedan lajk teško će itko nazvati prevarom. No situacija može izgledati drugačije ako osoba neprestano reagira na objave nekoga tko je privlači, odgovara na gotovo svaki story, šalje koketne emotikone ili održava kontakt upravo zato da bi zadržala tuđu romantičnu ili seksualnu pažnju.

Foto: Thinkstock

Takva ponašanja često se svrstavaju u mikroprevaru jer možda nema fizičkog kontakta, ali postoji namjerno održavanje mogućnosti ili uzbuđenja izvan veze.

6. Skrivanje novca također može biti oblik nevjere

Nevjera ne mora uvijek uključivati treću osobu. Postoji i pojam financijske nevjere, odnosno skrivanja važnih financijskih informacija od partnera.

Tajni bankovni računi, veći dugovi koje partner ne zna, skrivena potrošnja ili uzimanje novca iz zajedničke štednje mogu ozbiljno narušiti povjerenje. Cox je i ranije upozoravala da laganje o novcu u vezi može izazvati osjećaj izdaje jednako kao i druge vrste obmane.

7. Ponašati se kao da ste slobodni

Još jedna granica može se prijeći kada osoba pred drugima namjerno umanjuje važnost svoje veze ili ostavlja dojam da je slobodna.

To može uključivati skidanje vjenčanog prstena prije izlaska, namjerno prešućivanje partnera osobi koja pokazuje interes ili dopuštanje nekome da vjeruje da ste slobodni jer vam odgovara njegova pažnja. U takvoj situaciji problem nije samo ono što se dogodilo, nego namjera da se ostave otvorena vrata drugim romantičnim mogućnostima.

Granice nevjere zato nisu jednake za svaki par. Nekome je dopisivanje s bivšim potpuno prihvatljivo, dok će drugome smetati i koketiranje preko društvenih mreža. Umjesto pokušaja da se pronađe jedno pravilo koje vrijedi za sve, stručnjaci savjetuju otvoreno razgovarati o tome što svaki partner smatra prihvatljivim.

Dobar test može biti vrlo jednostavan: biste li bez problema partneru pokazali ili ispričali što radite? Ako je prvi instinkt sakriti poruku, susret ili prirodu nekog odnosa, možda je vrijeme za razgovor o granicama u vezi.



