New York Post: Kakva Italija? Ljeti uživajte u Hrvatskoj u Istri

Talijani su siti turista. Zaista - umorni su od američkih posjetitelja koji ljeti masovno dolaze u njihovu zemlju i narušavaju im svakodnevicu svojom euforijom, piše američki portal New York Post.

Naime, požalili su se kako Amerikanci u Italiji više nisu dobrodošli te preusmjerili turiste u Hrvatsku - točnije Istru.

- Selfiji su zabranjeni u Portofinu, Venecija je zabranila velike kruzere i sada će naplaćivati ulazak turistima u jednodnevnom posjetu, Amalfi je zabranio turističke autobuse, a u Rimu više ne smijete sjediti na Španjolskim stubama… čak su i u Cinque Terre uveli kazne do 2800 dolara za 'svetogrđe' poput nošenja japanki. Prošle su godine u Firenci lokalci čak ispisivali grafite s porukom: 'Turisti, idite kući!' - jer, kako znamo, suptilnost ljude samo zbunjuje - kažu

Stanje je toliko loše da je BBC objavio članak pod naslovom 'Is Italy Breaking Up With You?'.

Da stvar bude gora, ranije ove godine, čak i prije početka turističke sezone, tisuće turista preplavile su jedan mali talijanski gradić, a kasnije je američka vlada izdala upozorenje za putovanja u Italiju zbog straha od terorizma.

- Krenite na istok u Istru - hrvatski poluotok koji je više od 600 godina bio dio talijanskog imperija i koji i dalje čuva zapanjujuće slične čari - vinograde, tartufe, talijanske i rimske ruševine - s jednom bitnom razlikom: Istrijani ne samo da dočekuju turiste, već čine sve kako bi ih privukli - savjetovala je autorica teksta Paula Froelich.

Foto: 123RF

I, u posljednjih godinu dana, na obali Jadrana otvoreno je nekoliko luksuznih hotela - uključujući i nekoliko luksuznih objekata na nekadašnjem privatnom otočju bivšeg hrvatskog diktatora Josipa Broza Tita (gdje i dalje žive ostaci životinja iz njegovog privatnog zoološkog vrta).

- Za svoj posljednji rođendan odlučila sam posjetiti staru prijateljicu, Zrinku Marinović, koja vodi Tailored Croatia i specijalizirana je za luksuzna putovanja po Hrvatskoj. Budući da Zrinka živi i radi kao savjetnica za luksuzna putovanja u zemlji, prepustila sam njoj da mi isplanira put - i to se pokazalo kao pun pogodak - napisala je.

- Sletjela sam u Zagreb, mali Beč koji je šarmantan za šetnju, a i arhitektonski i kulturno fascinantan - pola grada potječe iz doba Habsburške Monarhije, a pola je sagrađeno u komunističkom razdoblju. Nakon prijave u povijesni Hotel Esplanade, krenula sam na Yugo turu grada (vodič mi je tvrdio da su stari jugoslavenski automobili, nekada proglašeni najgorima na svijetu, ipak sjajni), posjetila Muzej prekinutih veza (naizmjence dirljiv i smiješan muzej ispunjen predmetima iz propalih ljubavi) i otišla na izlete do napuštenih zračnih baza i Titovih vila razasutih po cijeloj zemlji. (Bivši diktator nije volio hotele pa bi, umjesto toga, gradio ili prisvajao rezidencije diljem Jugoslavije - a u mnogima bi prespavao tek jednom ili dvaput u životu) - priča.

Zagreb: Velike vrućine ispraznile su ulice u glavnom gradu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon proslave rođendana u raskošnom spa centru hotela Esplanade, pridružila joj se prijateljica Gillian, a Zrinka ih je odvela u Istru, jedinstveni poluotok kojim su nekoć vladali Mlečani i Napoleon, a koji je od Italije danas odvojen tek tankim slovenskim pojasom.

- Ali, za razliku od Dubrovnika ili dalmatinskih otoka, gdje su na jahtama ljetovali Beckhamovi, Beyoncé, Kim Kardashian, Jeff Bezos i Katy Perry, Istra je i dalje relativno neotkrivena od strane svjetskog jet-seta - i to unatoč tome što se nalazi točno preko puta Venecije. I hvala Bogu na tome. Iako dijeli puno toga s bivšom 'domovinom', Istra je prepuna srednjovjekovnih gradića na vrhovima brežuljaka, između kojih se prostiru vinogradi i tartufarska područja - a uz obalu blista kristalno čisto more, bez masa turista i bez mrzovoljnih lokalaca - nastavlja Paula.

Donji Kamenjak, najjužniji dio Istre, očarava svojom ljepotom | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)

Njihova baza za istraživanje Istre bio je Grand Park Hotel u drevnom obalnom gradiću Rovinju. Otvoren tek godinu dana ranije, hotel je postao hit među lokalnim stanovništvom zbog Albaro Wellness spa centra - s cijelim katom sauna - kao i zbog restorana Agli Amici Rovinj, koji ima dvije Michelinove zvjezdice. Smješten na kraju rovinjske luke, hotel iz gotovo svake sobe pruža pogled na Jadran, srednjovjekovni grad i šumu Zlatni rt.

Iz Rovinja su Gillian i Paula išle na izlet do Pule kako bi vidjele antički rimski amfiteatar - jedan od šest najvećih sačuvanih na svijetu - i obilazile stare gradiće na vrhovima brežuljaka (kao što rekoh, gotovo na svakom brežuljku je jedan). Usput su krenule u lov na tartufe kod Prodfan Tartufi, nedaleko od Buja - jednog od brojnih tartufarskih gospodarstava u regiji.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Upravo je kod Buja lokalni tartufar Giancarlo Zigante pronašao najveći tartuf na svijetu, težak 1,31 kilogram. Nadalje, baš kao i njezin zapadni susjed, Hrvatska ima i izvanredna vina, istaknula je. Za poseban doživljaj kaže da vrijedi rezervirati vikend u Meneghetti Hotel and Winery.

- Dvadesetak minuta vožnje od Rovinja, u srednjovjekovnom gradiću Bale, smješten je Relais & Chateaux hotel u kojem gosti mogu boraviti u jednoj od deset rustikalno elegantnih soba s pogledom na vinograde i okolna mjesta ili u zasebnim rezidencijama. Gosti mogu pješačiti ili voziti bicikl kroz vinograde, kušati vina i maslinova ulja uz jela od lokalnih namirnica - ili iskoristiti hotelski besplatni prijevoz do privatnog Meneghetti beach cluba u blizini - objašnjava.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ali iako je unutrašnjost Istre čarobna, Paula kaže da su joj vrhunac putovanja bez sumnje bili Brijunski otoci - nekoć Titovo privatno igralište.

- Veliki Brijun je posebno fascinantan jer na njemu postoje tri velika hotela, nekoliko rezidencija za najam (uključujući i jednu očuvanu baš onakvu kakva je bila u Titovo doba), ali i ostatci nekadašnjeg Titovog privatnog zoološkog vrta. I dok su mnoge od tih životinja - lavovi, jaguari, majmuni itd. - uginule (i sada su preparirane u obližnjem muzeju), i dalje tamo žive zebre, nojevi, indijske krave… i jedan usamljeni stari slon - opisuje.

Brijuni: Ljepote Nacionalnog parka Brijuni | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Sa Gillianom i Zrinkom je provela cijeli dan na otoku, vozeći se u Titovom starom Cadillacu.

- Bio je to savršen bijeg na Jadranu - bez gužvi, a sa svim čarima Italije… samo bez gorčine domaćina - zaključuje.