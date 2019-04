Nezaboravni oralni užitak: Kad vilica boli, jezik je vaš 'plan B'

Učenjem novih tehnika oralnog seksa pokazat ćete partneru da vam je stalo do njegova užitka i do njega, kaže Jenna Jenkins, autorica knjige “How To Give A Blow Job - Oral Sex He’ll Never Forget”.

Oralnim seksom pokazujete mu da ga cijenite, a to ne možete pokazati ako se žurite što prije završiti s tim. Autorica savjetuje da, kad počnete žuriti, duboko udahnete ne biste li se opustili. Nemojte čekati da vas on pita za oralni seks, krenite same u akciju.

Foto: Promo

- Iznenada mu priđite, pogledajte ga u oči i čvrsto primite za međunožje. Lagano ga izmasirajte dolje kako biste ga oraspoložili za seks pa mu recite da legne na leđa. Ljubite ga neko vrijeme pa ližite po cijelom tijelu spuštajući se polako prema dolje. Zatim mu nekoliko puta polako povucite penis rotirajući ruku - savjetuje autorica.

Takav pokret rukom ostavit će ga u žudnji za vašim usnama. Za oralni seks odaberite pozu u kojoj vam je udobno jer ćete se u njoj zadržati neko vrijeme. Zavežite kosu u rep, popijte malo vode i jezikom navlažite usta.

- Savršena kombinacija za oralan seks je korištenje ruku i usta. Započnite ga laganim potezima kako biste ga zadirkivali i otkrili što mu paše. Ako vas u nekom trenutku zaboli vilica, nemojte stati, posao prepustite jeziku, dok bol ne prestane. Isprobajte što više pokreta jezikom - tvrdi.

Autorica dodaje i da ne zanemarite ostala područja njegovih genitalija.

- Slobodnom rukom masirajte mu testise. Kad se umorite, možete nastaviti stimulaciju penisa rukom pa usta prebaciti na njegove testise. Također mu pokažite da i vi uživate pružati mu zadovoljstvo. Jednom rukom se dodirujte po grudima ili masturbirajte. To je također i odličan način da se uzbudite - zaključuje autorica.