Nezadovoljni smo zbog prerane odluke o karijeri i očekivanja...

Nezadovoljstvo koje osjećamo na poslu često dolazi iz naših prevelikih očekivanja, tvrdi Roman Krznaric, autor knjige “How to Find Fulfilling Work”.

Radnici u moderno doba ne očekuju samo pristojnu plaću, nego i to da im posao da smisao.

- Glavni problem danas je što postoji jako puno mogućnosti i poslova između kojih možete birati. Kad na izbor imamo previše opcija, ostajemo paralizirani i ne možemo učiniti ništa. Čak i kad odaberemo karijeru, one opcije o kojima smo ranije razmišljali i dalje će nam se motati po glavi. Pitat ćemo se jesmo li ispravno odlučili – tvrdi autor.

- Sila koja nas zadržava na poslu koji nas čini nezadovoljnima su odluke koje smo donijeli u ranijim razdobljima svog života, a koje su nas dovele do te karijere. Glavni je problem to što se od nas traži da donesemo odluku o karijeri kojom ćemo se baviti vrlo rano. Tek u kasnijim godinama otkrijemo koji posao bismo željeli raditi. Ali jednom kad započnete karijeru, teško ju je promijeniti, teško je odbaciti sve te godine, sav taj novac i to obrazovanje koje ste u nju uložili - kaže.

Razmislite o izboru između dvije vrste žaljenja: ili ćete žaliti što ste napustili posao u koji ste uložili puno vremena i truda ili ćete žaliti što se nikad niste usudili dati otkaz i slijediti budućnost koja vas ispunjava.

Foto: Shuterstock

- Psihološka istraživanja pokazala su da je žaljenje za nečim što niste učinili jedna od najgorih emocija koje možete doživjeti - tvrdi autor te savjetuje da promijenite karijeru ako se pronalazite u opisanome. Kad se nađemo zaglavljeni u karijeri koja nas ne ispunjava, svoju ćemo sreću pokušati pronaći u novcu. Uspjeh u poslu mjerit ćemo stvarima koje si kupujemo, koje će nam brzo dosaditi, pa ćemo željeti nove i smatrati da će nas one usrećiti. Ubrzo ćemo se naći u začaranom krugu u kojem nema sretnog završetka - ističe Krznaric. Puno ljudi se ograničava i radi nešto samo da bi bili cijenjeni.

- Dobro promislite u čemu se vidite. Odaberite karijeru u kojoj se osjećate slobodno i sretno, prema kojoj osjećate strast te gdje možete napraviti razliku i ostaviti svoj trag – zaključuje.