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Nezapamćena provala: Ukrali Bogorodicu, srednjovjekovni ključ i diptih od bjelokosti
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"Pokraden je dio nacionalnog blaga neprocjenjive vrijednosti. U noći na ponedjeljak dogodila se nezapamćena pljačka u srcu Zagreba. Nepoznati provalnici upali su u Muzej za umjetnost i obrt na Trgu maršala Tita 10 te otuđili deset umjetničkih djela neprocjenjive vrijednosti", pisao je Večernji list 9. listopada 1975. Među ukradenim eksponatima bili su unikatni povijesni predmeti, poput diptiha od bjelokosti s rezbarenim prizorima iz Novog zavjeta iz 14. stoljeća, željeznog srednjovjekovnoga ključa koji je u 15. stoljeću izradio hrvatski majstor te venecijanske slike Bogorodice iz druge polovice 15. stoljeća.
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