Nije jedina: 'Domaćica sam, ali suprug mi plaća pranje rublja 950 eura, a ostalo još dodatno'

Britanka koja je na društvenim mrežama poznata poznata kao @thewoodys6, na svom je Tik Tok profilu nedavno objavila kako svom partneru naplaćuje 800 funti, odnosno oko 950 eura mjesečno samo za pranje rublja. I svi ostali poslovi koje obavlja uz to, računaju se po posebnoj tarifi, bez obzira na to što je inače kod kuće, jer se bavi odgojem djece.

Tako uz 800 funti za pranje rublja mjesečno, suprug plaća 10 funti (nešto manje od 12 eura) za brisanje podova i 85 funti (nešto manje od 100 eura) za brisanje prašine. Za domaće obroke, cijena je oko 300 funti mjesečno, ili oko 355 eura. No, suprug može birati i obroke pripremljene u mikrovalnoj pećnici po sniženoj cijeni.

Foto: TikTok/thewoodys6

Gospođa kaže kako naplaćuje i mijenjanje posteljine za ogroman bračni krevet, jer je to 'iscrpljujuće'. Za to zadovoljstvu cijena je 20 funti, ili oko 24 eur, a 250 funti, ili nešto manje od 300 eura mjesečno od supruga uzima i za gorivo za svoj automobil, kako bi se mogla odvesti do restorana i počastiti 'brunchom'.

Kako ništa kod nje nije jeftino, tako suprug dodatno plaća i ljepotu, rekla je u video prilogu koji je prikupio 250.000 pregleda.

- Naplaćujem mu 400 funti (475 eura) za svoj luksuz, pa kad trebam srediti kosu i nokte ili mi se nešto svidi u trgovini, imam si to od čega priuštiti. 'Također, naplaćujem mu i dodatnih 150 funti (177 eura) samo zato što kuham za djecu, s tim da ne želim da sazna da ih u načelu hranim samo s piletinom i pomfritom - priznala je.

Naravno, video je doživio veliki broj komentara. Neki su tvrdili da bi odmah zatražili razvod kad bi supruga zatražili da plaćaju kućanske poslove koje obavlja.

- Razveo bih se od tebe u trenu. Sve to definitivno ne vrijedi novca - rekao je jedan komentator.

- Ovo ne može biti ozbiljno. Ti si majka, to su tvoja djeca i tvoja kuća, zašto te suprug mora plaćati, napisao je drugi komentator, dok treći ima mudrije rješenje: "Da sam ti ja muž, naplaćivao bih ti oko 2000 funti (ili 2380 eura) mjesečno za krov nad glavom".

Među komentatorima ima i onih koji su uvjereni da je riječ o satiričnom video prilogu, jer su na njenom profilu uglavnom takvi, pa su i na taj način komentirali. Tako jedna korisnica TikToka piše: "400 funti mjesečno za rezervne dijelove i frizuru, to je više nego razumno. Sviđa mi se, zapravo, koliko ljudi je ludo za TikTokom i lako se da navući".

Još jedan komentator upitao je čime se sretni suprug bavi, osim što voli satiru.

Ideja s mnogima dopala, pa su s zapitali bi li mogli početi naplaćivati usluge djeci, kako bi povratili džeparac koji im daju.

- Jedva čekam vidjeti muževo lice kad mu pošaljem račun - našalila se, pak, jedna korisnica TikToka.

Foto: TikTok/thewoodys6

Ispostavilo se da se slična rasprava vodila i na Redditu, kad je žena ispostavila mužu računicu do koje je došla nakon što je suprug zaključio da trebaju otkazati čistačicu, jer je to 'bacanje novca'.

- Kad bi on i djeca radili ono što bi trebali raditi dok sam ja odsutna, ništa od ovoga ne bi bio problem, napisala je na žena na Redditu. Dodala je kako je bila oduševljena dok je imala čistačicu, jer bi došla s posla u uredan dom i ostalo bi joj vremena da se bavi dječjom zadaćom i drugim stvarima koje treba obaviti, no suprug je tražio da smanje taj trošak i prigovorio da bi ona trebala obavljati "više kućanskih poslova", da uštede.

- Rekla sam mu da radim i po 14 dana zaredom i da su to često i 13-satni radni dani. Da, uglavnom se bavim papirologijom, ali zarađujem više, a i njegov posao učitelja nije puno fizički zahtjevniji - kaže žena. Ponudila je suprugu dvije opcije: Da se potpuno riješe usluge čišćenja i da on i djeca povedu računa da kuća bude urednija kad ona dođe, ili joj može platiti za dodatne kućanske poslove koje će obavljati na svoje slobodne dane.

Mnogi su stali na njenu stranu.

Foto: TikTok/thewoodys6

- Zvuči kao da tvoj muž želi da ti obavljaš sav posao bez da se on sam potrudi, to je jako loše - napisala je jedna komentatorica.

- Odvratno je kako bi htio profitirati tako da ukine čistačicu, ali se ne slaže s tim da njegova žena dobije bilo kakvu naknadu, piše druga komentatorica, a čak su i muškarci podržali njen stav:

- Vjeruje li tvoj muž da je čišćenje povezano sa spolom i uči li tako svoju djecu i učenike? Bome imam puno pitanja oko toga! - piše jedan, dok drugi poentira: Hm, on je kod kuće i također može čistiti. Odrasla osoba koja je više kod kuće, više čisti, to je prilično jednostavno".

Među komentatorima ima i onih koji se slažu da ovom bračnom paru nije potrebna čistačica, ali da bi se muž mogao puno više angažirati oko toga da mu kuća bude čista.