Nije mogla na ringišpil zbog težine, a onda je izgubila 70 kila - Evo kako je uspjela

Prekretnica za Summer Thomas dogodila se na zabavnom sajmu kada se nije mogla vezati na vožnji jer je bila prevelika za sigurnosni pojas. Morala je sići s atrakcije pred svima, što joj je bilo izrazito ponižavajuće iskustvo. Taj trenutak bio je snažan emocionalni okidač za promjenu životnih navika. Odlučila je ozbiljno pristupiti mršavljenju i preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem. | Foto: instagram