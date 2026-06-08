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DRASTIČNA PROMJENA

Nije mogla na ringišpil zbog težine, a onda je izgubila 70 kila - Evo kako je uspjela

Summer Thomas je zbog emocionalnog prejedanja dosegla oko 122,5 kg. Nakon neugodne situacije na sajmu promijenila je prehranu, uvela aktivnost i kasnije koristila injekcije za mršavljenje. Izgubila je oko 70 kg.
Nije mogla na ringišpil zbog težine, a onda je izgubila 70 kila - Evo kako je uspjela
Summer Thomas imala je dugogodišnje nezdrave prehrambene navike koje su uključivale velike količine grickalica, slatkiša i brze hrane. Dan bi često započinjala zaslađenim čajem i cijelim pakiranjem čokoladnih keksa, a nastavila s čipsom i čokoladama. Prehrana joj je bila snažno povezana s emocionalnim prejedanjem koje je započelo nakon obiteljskih tragedija. Takav obrazac doveo je do značajnog povećanja tjelesne težine. | Foto: instagram
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Summer Thomas imala je dugogodišnje nezdrave prehrambene navike koje su uključivale velike količine grickalica, slatkiša i brze hrane. Dan bi često započinjala zaslađenim čajem i cijelim pakiranjem čokoladnih keksa, a nastavila s čipsom i čokoladama. Prehrana joj je bila snažno povezana s emocionalnim prejedanjem koje je započelo nakon obiteljskih tragedija. Takav obrazac doveo je do značajnog povećanja tjelesne težine. | Foto: instagram
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