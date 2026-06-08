Nije mogla na ringišpil zbog težine, a onda je izgubila 70 kila - Evo kako je uspjela

Summer Thomas je zbog emocionalnog prejedanja dosegla oko 122,5 kg. Nakon neugodne situacije na sajmu promijenila je prehranu, uvela aktivnost i kasnije koristila injekcije za mršavljenje. Izgubila je oko 70 kg.
Summer Thomas imala je dugogodišnje nezdrave prehrambene navike koje su uključivale velike količine grickalica, slatkiša i brze hrane. Dan bi često započinjala zaslađenim čajem i cijelim pakiranjem čokoladnih keksa, a nastavila s čipsom i čokoladama. Prehrana joj je bila snažno povezana s emocionalnim prejedanjem koje je započelo nakon obiteljskih tragedija. Takav obrazac doveo je do značajnog povećanja tjelesne težine.
| Foto: instagram
Summer Thomas imala je dugogodišnje nezdrave prehrambene navike koje su uključivale velike količine grickalica, slatkiša i brze hrane. Dan bi često započinjala zaslađenim čajem i cijelim pakiranjem čokoladnih keksa, a nastavila s čipsom i čokoladama. Prehrana joj je bila snažno povezana s emocionalnim prejedanjem koje je započelo nakon obiteljskih tragedija. Takav obrazac doveo je do značajnog povećanja tjelesne težine. |
Foto: instagram
Summer Thomas imala je dugogodišnje nezdrave prehrambene navike koje su uključivale velike količine grickalica, slatkiša i brze hrane. Dan bi često započinjala zaslađenim čajem i cijelim pakiranjem čokoladnih keksa, a nastavila s čipsom i čokoladama. Prehrana joj je bila snažno povezana s emocionalnim prejedanjem koje je započelo nakon obiteljskih tragedija. Takav obrazac doveo je do značajnog povećanja tjelesne težine.
| Foto: instagram
U najtežoj fazi, Summer Thomas težila je više od 120 kg i nosila veličinu 22. Nedostatak tjelesne aktivnosti i stalna konzumacija visokokalorične hrane dodatno su pogoršavali njezino stanje. Osjećala je posljedice kroz zadihanost i smanjenu pokretljivost. Njezina svakodnevica postajala je sve ograničenija zbog viška kilograma.
| Foto: instagram
Prekretnica za Summer Thomas dogodila se na zabavnom sajmu kada se nije mogla vezati na vožnji jer je bila prevelika za sigurnosni pojas. Morala je sići s atrakcije pred svima, što joj je bilo izrazito ponižavajuće iskustvo. Taj trenutak bio je snažan emocionalni okidač za promjenu životnih navika. Odlučila je ozbiljno pristupiti mršavljenju i preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem.
| Foto: instagram
Nakon odluke o promjeni, Summer Thomas značajno je promijenila prehranu. Umjesto nezdravih doručaka počela je jesti granolu s jagodama, dok su ručkovi uključivali piletinu i salatu. Večere su postale laganije, s niskokaloričnim obrocima i povrćem. Grickalice poput velikih vrećica čipsa zamijenila je manjim, bezmasnim verzijama.
| Foto: instagram
Uz promjenu prehrane, Summer Thomas postupno je povećala razinu fizičke aktivnosti. Danas redovito vodi pse u dvije duge šetnje svaki dan. Takva rutina pomogla joj je u održavanju izgubljene težine i poboljšanju kondicije. Više nema problema sa zadihanošću pri svakodnevnim aktivnostima.
| Foto: instagram
Kroz kombinaciju dijete, aktivnosti i korištenja injekcija za mršavljenje (Mounjaro), Summer Thomas izgubila je ukupno oko 70 kg. Nakon stagnacije u mršavljenju, odlučila je uključiti medicinsku pomoć koja joj je smanjila apetit. Danas teži oko 55 kg nosi veličinu 8. Naglašava da sada ima zdraviji odnos prema hrani i potpunu kontrolu nad svojim navikama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram