- Svi ljudi su lijepi neovisno kako izgledaju - kaže Dale Favier iz SAD-a koji godinama radi kao maser. Također, tvrdi da ni jedan njegov klijent ne izgleda savršeno kao ljudi u časopisima, čak niti oni koji rade kao modeli te da baš svaka žena ima celulita, više ili manje.

Ovo je njegovo iskustvo:

Radim kao maser mnogo godina i znam kako ljudi zaista izgledaju jer se svlače pred mojim očima dugo vremena. Nakon što nekog pogledam, točno mogu zamisliti kako bi izgledao na mom stolu.

Počnimo s onim kako ljudi ne izgledaju - nitko ne izgleda kao oni u časopisima ili filmovima. Čak ni modeli. Nitko! Mršave žene na prvi, površan pogled mogu izgledati privlačno, ali one nemaju punašne okrugle grudi i jedru, oblu stražnjicu, ali znaju imati obješeni trbuh i viseću stražnjicu. To je tako. No i to može biti privlačno.

Žene imaju celulit. Sve one, ali to je slatko i nikako nije mana njihovom izgledu. To nije zdravstveni problem. To je stvarnost kad u blizini nema photoshopa i brisanja celulita kao na fotografijama.

Većina mojih klijenata su žene, ali naiđe i koji muškarac. Oni imaju glupave stražnjice, mršave i bez naslaga pa moram paziti kako ću ih stisnuti da ne počnu jaukati.

I nije važno u kakvoj su ljudi formi jer s godinama im tkivo počinje visiti, koža je zgužvanija i puna bora. I nije istina da su samo stari ljudi naborani. Bore se počinju stvarati čim odrastemo i taj proces napreduje kako starimo, samo je pitanje kojom brzinom.

Svatko je lijep na stolu za masažu. Tu stvarno nema iznimke. Nekoliko trenutaka nakon početka masaže, pojavljuje se sjaj, cijelo njihovo tijelo zablista, kao zvijezda na noćnom nebu, prenosi Bright Side