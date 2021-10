Zdravstveni stručnjaci sve više prihvaćaju ideju da ljudi apsolutno mogu biti 'zdravi i debeli' - i da je indeks tjelesne mase pogrešan i ne daje dobru sliku o zdravlju osobe.

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanka zarađuje na debljini

Istraživanje, objavljeno u časopisu iScience, pokazalo je da se općenito zdravlje i dugovječnost ne mogu predvidjeti brojevima na vagi, te da je vježba važnija od gubitka težine kada je u pitanju zdravlje srca i dug život.

- Željeli bismo da ljudi znaju da masnoća može biti prikladna i da zdrava i tjelesna tijela dolaze u svim oblicima i veličinama - rekla je istraživačica Glenn Gaesser ss Sveučilišta Arizona State.

Zašto preveliki fokus na mršavljenje ne uspijeva

Tim koji stoji iza novog istraživanja usmjerio se na ozbiljan problem: u posljednjih nekoliko desetljeća u svijetu je značajno porastao broj ljudi koji pati od pretilosti, kao i broj ljudi koji umiru zbog zdravstvenih stanja poput srčanih bolesti koja su često usko povezana s prehranom i vježbanje.

Istodobno se povećala i učestalost ljudi koji pokušavaju smršavjeti. Od 1980-ih, najmanje 40 posto žena i 25 posto muškaraca je na dijeti kako bi smršavjelo. Ali, pokazalo se da mršavljenje u biti ne čini ljude nužno zdravijima.

- Intenzivan fokus na mršavljenje nije spriječio pretjerano debljanje posljednjih desetljeća. Štoviše, uzastopni napori da se smršavi mogu pridonijeti povećanju tjelesne težine koja je povezana sa značajnim zdravstvenim rizicima - piše u izvještaju istraživanja.

Znanstvenici su analizirali stotine prijašnjih istraživanja gledajući kako se mršavljenje, tjelovježba i dugovječnost slažu - usredotočujući se posebno na istraživanja koja su ispitivala zdravstvene ishode kod ljudi za koje se smatralo da imaju prekomjernu težinu ili su pretili.

U konačnici, dokazano je da umjerena aktivnost ima bolji učinak na zdravlje od gubitka težine, pogotovo za zdravlje srca i smanjenje ukupnog rizika od prijevremene smrti, zaključili su istraživači.

Zapravo, ljudi koji se smatraju pretilima mogu imati manji rizik od prerane smrti od onih koji imaju normalnu težinu, ali nisu u dobroj formi, prema studiji.

Snaga tjelesne aktivnosti

U medicinskom žargonu koncept 'fit i debeo' često se naziva metabolički zdrava pretilost ili MHO. Dakle, možete imati prekomjernu težinu na temelju svog indeksa tjelesne mase, ali nemate čimbenike rizika za kardiovaskularne bolesti, poput visokog krvnog tlaka ili kolesterola.

Prethodne studije sugerirale su da ljudi s prekomjernom težinom nemaju veću vjerojatnost da će doživjeti srčani ili moždani udar od onih koji to nemaju. No, ljudi koji ne vježbaju su imali povećani rizik, iako nisu sva istraživanja na tu temu došla do istog zaključka.

Povećanje aktivnosti ne mora značiti dugotrajno trčanje ili dizanje utega. Preporučuje se odraslima 150 minuta aerobne aktivnosti umjerenog intenziteta tjedno, kao i najmanje dva dana u tjednu aktivnosti za jačanje mišića. Brzo hodanje ili guranje kosilice računa se, na primjer, u aerobnu vježbu. Vrtlarstvo ili bavljenje jogom apsolutno se računaju kao vježbe jačanja..

- Također je važno napomenuti da različiti tipovi tijela različito reagiraju na određene vrste vježbi - rekla je za HuffPost Hemalee Patel, liječnica u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite One Medical.

- Dakle, čovjek bi mogao najbolje reagirati na HIIT treninge na temelju vlastite kardiovaskularne respiratorne funkcije, dok bi drugi čovjek mogao najbolje reagirati na vožnju bicikla ili trčanje. Dakle, da, netko za koga se smatra da ima prekomjernu težinu može biti zdrav - zaključuje.

Premještanje fokusa s kilograma na konzumiranje zdrave hrane za srce i tjelesnu aktivnost moglo bi uvelike umanjiti stigmu težine, koja je sveprisutna i može imati veliki utjecaj na mentalno zdravlje ljudi. Naravno, mentalno zdravlje jednako je važno za opću dobrobit kao i fizičko zdravlje.

U konačnici, sve to dovodi do šireg razumijevanja da mnogi faktori ulaze u dug i zdrav život - a to nije samo retorika. Temelji se na dokazima.

- Nismo nužno protiv gubitka težine - rekao je Gaesser i dodao 'mi samo mislimo da to ne bi trebao biti primarni kriterij za ocjenjivanje uspješnosti programa intervencije u načinu života'.