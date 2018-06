Nije uklanjala maskaru s očiju kako treba pa šokirala liječnike

Nakon više od 25 godina korištenja šminke za oči i neadekvatnog uklanjanja maskare koju je nanosila obilato na trepavice, na kapcima 50-godišnje žene iz Australije dogodilo se nešto što je šokiralo i liječnike, nazvali su to "neobičnim stanjem oka".

Počela je osjećati kao da ima nešto pod kapcima, nešto joj je smetalo. Potražila je savjet oftalmologa. Ono što je vidio toliko ga je začudilo da je njezin slučaj opisao u medicinskom časopisu American Academy of Ophthalmology kako bi upozorio medicinske krugove na opasnost neodgovarajućeg uklanjanja šminke.

