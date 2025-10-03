Proces ujedinjenja započeo je oko godinu dana ranije, 9. studenoga 1989. godine, kad je tijekom Mirne revolucije 'pao' Berlinski zid koji je razdvajao Njemačku na dvije države
Nijemci su proslavili veliko ujedinjenje i dan svoje države
Današnji dan u Njemačkoj je državni praznik, kojim se obilježava ujedinjenje Istočne i Zapadne Njemačke. Naime, na današnji dan 1990. godine prestala je postojati Njemačka Demokratska Republika (Istočna Njemačka) i pridružila se Saveznoj Republici Njemačkoj (Zapadna Njemačka). Proces ujedinjenja započeo je oko godinu dana ranije, 9. studenoga 1989. godine, kad je tijekom Mirne revolucije “pao” Berlinski zid koji je razdvajao Njemačku na dvije države.
