Nik Titanik dolazi u HaHaHouse: 'Bez uvrede, molim' - izložba koja nas stavlja 'pod povećalo'

U seriji karikatura o hrvatskim stereotipima pod nazivom “Bez uvrede, molim”, Nik donosi galeriju naših najdražih i najprovokativnijih stereotipa, likova i navika unutar Hrvatske, podsjećajući nas da je smijeh i dalje najbolji način da prepoznamo i upoznamo sami sebe.

Nik Titanik, pravim imenom Nikola Plečko, već je više od 30 godina jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske satire. Autor više od 15.000 karikatura, objavljivan u vodećim domaćim medijima, on je neumorni kroničar hrvatskog mentaliteta: političara, navijača, susjeda i „stručnjaka za sve“.

U sklopu izložbe “Bez uvrede, molim” na red su mu došli tipični Hrvat i Hrvatica sa svim istaknutim simpatičnim manama i nedostacima, a izložene će biti karikature i raspisana šaljiva obilježja Hrvata po regijama. Slavonci, Dalmatinci, Zagorci, Istrijani, Ličani, Imoćani – nitko neće biti pošteđen.

- Već zadnjih par godina se bavim stereotipima u Hrvata što je materijalizirano velikom izložbom "Mi Hrvati" koja već zadnjih godinu dana putuje Lijepom našom i podsjeća nas kakvi smo kao narod, s ciljem ukazivanja na sve ono loše što bi morali ispraviti kako bi postali bolji ljudi. Suradnja s HaHaHouse se na to fantastično nadovezala i proširila priču u smjeru regionalnih odlika koje čine naše ljude tako zanimljivima i smiješnima na najpozitivniji mogući način jer samo se veliki narodi znaju šaliti na vlastiti račun. Ja si utvaram da to jesmo - ispričao je Plečko.

Najpoznatiji hrvatski karikaturist ilustrirao je tipične Hrvata i Hrvaticu u suradnji sa satiričarom Filipom Majićem, ujedno voditeljem marketinga Muzeja smijeha, koji je nekoliko mjeseci prikupljao podatke, anketirao ljude i raspisivao materijale za potrebe izložbe. Vrijedi napomenuti da će pored karikatura posjetitelji imati priliku i vidjeti izložene karikirane lutke fenomenalne Osječanke Mile Lončar.

HaHaHouse zamišljen je kao prostor u kojem se smijeh i umjetnost susreću, a upravo se Nik Titanik savršeno uklapa u tu viziju. Njegove karikature ne nasmijavaju samo radi smijeha – one provociraju, otvaraju važna pitanja i oslobađaju nas napetosti.

To je humor koji prosvjetljuje, ali i zbližava: jer kad se smijemo istim stvarima, prepoznajemo da smo svi dio iste priče.

Izložba se otvara u srijedu, 26. studenog u HaHaHouseu te postaje trajnim dijelom veselog postava, a razgledati je možete u cijeni muzejske ulaznice.