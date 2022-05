Nikad nemojte reći ovih sedam riječi kad se nekome ispričavate

Bilo da se ispričavate što ste propustili prijateljev rođendan ili što ste povrijedili nečije osjećaje, ispričavanje je umjetnost. Ovisno o riječima koje koristite, vašem tonu i držanju, na kraju dana, ljudi mogu reći jeste li iskreni ili ne. To je osobito istinito kad je u pitanju ispričavanje vašem partneru - osobi koja vas vjerojatno poznaje bolje od bilo kog drugog.

Ovaj izraz od sedam riječi nikada ne biste trebali koristiti kad se ispričavate svojem partneru, a logika iza toga je jako jednostavna.

Izbacite izraz 'Žao mi je što si se uvrijedio/uvrijedila' iz svog rječnika

Kad znaju da su pogriješili, često se ljudi u početku osjećaju obrambeno. Ali to nikad ne bi trebalo biti ono što potiče vašu ispriku.

Prema Jodi Smith, stručnjakinji za bonton i osnivačici Mannersmith Etiquette Consultinga, izraz od sedam riječi koje nikad ne biste smjeli izgovoriti kad se ispričavate svom partneru je: 'Žao mi je što si se uvrijedio/uvrijedila'.

U stvari, to zvuči kao da kroz ispriku želite okriviti 'žrtvu', a posljednja stvar koju biste trebali učiniti je napadati nekoga do koga vam je stalo.

- Svi griješimo, ali strašno je kad nakon toga čovjek propusti priznati da je nekog povrijedio ili uznemirio - objašnjava Smith.

Nemojte se opravdavati

To je u skladu s nekorištenjem tih gore spomenutih sedam riječi. Nemojte se ispričavati jezikom koji poništava iskrenu ispriku.

- Izbacite riječ 'ali' jer diskreditira ono što je prethodno rečeno - kaže Myka Meier, osnivačica Beaumont Etiquettea i stručnjakinja za bonton.

- Željet ćete izbjeći ispriku poput 'Žao mi je što sam to rekla, ali da ti nisi rekao...' Umjesto toga, odlučite se za nešto poput: 'Žao mi je što sam to rekao. Nisam trebao tako reagirati'. Ta jasna poruka će dati do znanja drugoj strani da stvarno žalite i puno lakše ćete nastaviti odnos bez zamjeranja - objašnjava.

Preuzmite odgovornost za svoje postupke

Kada odbacite krivnju, niste odgovorni i ne pokazujete da ste zapravo shvatili da ste učinili nešto pogrešno.

- To u biti omogućuje onome tko se ispričava da okrivi onoga kojem se ispričava - kaže Smith.

- Kad se ne preuzima odgovornost za svoje loše postupke, onda teško da će se nešto u budućnosti promijeniti na bolje - dodaje.

Upiranje prstom jednostavno nije rješenje. Ako cijenite svog partnera i svoju vezu, progutat ćete svoj ponos i priznati kad ste u krivu.

Budite iskreni

- Ako se želite ispričati na pravi način, morate biti iskreni - kaže Smith. To znači priznavanje greške koju ste napravili, bila ona namjerno napravljena ili ne.

Nadalje, morate poduzeti korake kako ne biste ponovili istu pogrešku piše Best Life.

- Ako moj muž zaboravi na moj rođendan i kaže 'Žao mi je, ali jednostavno sam bio previše zauzet na poslu da bih razmišljao o tome', to nije dobra isprika - objašnjava Jodi.

- Međutim, ako čovjek prizna svoju grešku i želi se iskupiti te obećaju sebi i vama da tu grešku neće ponavljati, to pokazuje da osoba pokušava ispraviti situaciju - kaže.

Na kraju krajeva, ove male radnje učinjene na promišljen način mogu napraviti veliku razliku kada je u pitanju dobiti oprost od nekoga koga volite.

