Nikako ne kupujte pileća prsa ako na pakiranju vidite ovo!

Jedan znak za Pallian znači da takvo meso treba odmah ostaviti na polici – oštećeno pakiranje ili ono iz kojeg curi tekućina. Piletina može biti izvor bakterija poput salmonele i Campylobactera, a oštećena ambalaža omogućuje širenje kontaminacije na druge namirnice i površine, ali i ulazak mikroorganizama u samo pakiranje.

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Važno je provjeriti i koliko je meso hladno. Pakiranje piletine na dodir bi trebalo biti hladno, a ne tek lagano rashlađeno. Stručnjakinja savjetuje kupcima da obrate pozornost i na hladnjak u trgovini. Ako je pretrpan, proizvodi koji su naslagani previsoko mogu se brže zagrijavati. Pakiranja bi trebala biti položena ravno i dovoljno nisko u rashladnoj vitrini.

Ako između pakiranja primijetite tekućinu koja je iscurila iz nekog od njih, najbolje je uzeti piletinu iz drugog dijela rashladne vitrine, a problem se može prijaviti i zaposlenicima trgovine.

Što otkriva tekućina u pakiranju?

Mala ili umjerena količina prozirne ili blijedoružičaste tekućine na dnu pakiranja sasvim je uobičajena i sama po sebi ne znači da meso nije sigurno. Problem može nastati kada tekućina izgleda neuobičajeno ili kada meso ima neugodan miris, sluzavu teksturu ili promijenjenu boju, što mogu biti znakovi kvarenja.

Salmonela i Campylobacter često ne mijenjaju miris, izgled ni okus piletine. Zbog toga su pravilno održavanje niske temperature i termička obrada do sigurne unutarnje temperature ključni za zaštitu od patogena.

Pozornost treba obratiti i na boju tekućine. Normalna je prozirna do svijetloružičasta, dok smeđa, sivkasta, mutna ili zamućena tekućina može biti znak da meso već dulje stoji te da je počela razgradnja proteina i pigmenata.

Ni velika količina tekućine nije poželjna. Malo tekućine na dnu je očekivano, ali ako meso gotovo pliva u njoj, osobito ako površina pilećih prsa izgleda suho ili skupljeno, to može značiti da je meso izgubilo na kvaliteti.

Foto: 123RF

Piletinu kupujte posljednju

Stručnjakinja preporučuje da piletinu u košaricu stavite pred sam kraj kupnje, kako bi što kraće bila izvan hladnjaka. Ako trgovina nudi zasebne vrećice za sirovo meso, dobro je pakiranje staviti u njih kako bi se smanjila mogućnost prijenosa sadržaja na druge namirnice.

Kvarljive namirnice ne bi trebale ostati izvan hladnjaka dulje od dva sata, a kada je vani ili u automobilu vrlo toplo, taj se period skraćuje na otprilike jedan sat. Nakon dolaska kući piletinu treba odmah staviti u hladnjak i potrošiti unutar jednog do dva dana. Ako je ne planirate pripremiti u tom roku, najbolje ju je odmah zamrznuti.