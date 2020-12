'Nikako se ne mogu prisiliti na seks sa ženom, ne privlači me'

Iskrena ispovijest muškarca otkriva kako ljubavi u njegovom braku nije nestalo, ali fizičke privlačnosti je - a razlog za to kojeg se srami je to što se udebljala. Smatra kako se zbog toga ne može 'natjerati na seks'

<p>Autor ove ispovijesti je anoniman, a progovara o problemu koji je nagrizao njegov brak - njegova žena se udebljala i to ih je počelo udaljavati - ponajprije fizički, prenosi <a href="http://www.mamamia.com.au/not-attracted-to-wife/">MamaMia</a>. Iako se srami zbog toga, ne može si pomoći, a apelira na ljude da se u odnosima nastave truditi i paziti na svoj izgled i zbog partnera.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti seksa</p><p><em>Sjedim ovdje i pokušavam smisliti najbolji način da se izrazim - jer ne postoji onaj pravi. To nije nešto što želim reći, no ako želim biti iskren - trebam to izgovoriti.</em></p><p><em>Moja žena me više ne privlači. Ne želim seks s njom. To nije stvar koju ljudi olako dijele. Znam da ja ne mogu, jer se osjećam kao da sam je izdao, a to je posljednja stvar koju želim napraviti. To nije ono što ona zaslužuje. Ona je dobra žena. Divna žena. Bolja osoba nego ja.</em></p><p><em>No, više me ne privlači. Volim njen osmijeh, njezin karakter, njezinu toplinu i mudrost. No, mislim da je počinjem voljeti kao što bih volio sestru, a to je grozno, osobito za nju. Možda da smo u braku već 20 godina to bi bilo razumljivije i prihvatljivije, no oženili smo se tek prije pet godina, ona je u srednjim 30-ima, a ja u kasnim.</em></p><p><em>Znam razlog zbog kojeg me ona više ne privlači, a opet ne postoji dobar način da se to kaže. Moja je žena postala debela. Gledam je i ne mogu ne vidjeti njezin podbradak, Bog zna da da sam pokušavao, no za mene je on poput crne mrlje na bijeloj majici, ne mogu ga ignorirati, tamo je.</em></p><p><em>U tri godine ona je od žene srednje građe konfekcijskog broja 38 dogurala do broja 48, a na vidiku nije nikakva moguća promjena. Da, postoji razlog za to, nitko ne bira niti debeo. No, čini se kako je originalni razlog nestao, sad je to situacija kokoši i jajeta - moja se žena udebljala jer je počela piti. A piti je počela jer je bila nesretna. A sada je nesretna jer je debela.</em></p><p><em>Nisam bez krivnje u ovoj situaciji, sigurno sam pridonio njenoj nesreći, no glavnina njene depresije ovisila je o vanjskim silama - poslu, obitelji i prijateljima - o tome se može napisati esej. No, koja je poanta sve analizirati, u kojem trenutku dolazi do shvaćanja nakon pogleda u ogledalo - 'debela sam i promijenit ću to'?. Zapravo, ne reći da ćeš promijeniti, već promijeniti to, započeti i držati se odluke.</em></p><p><em>Isprobala je milijun dijeta, teretana i raznih režima - niti jedan dulje od tjedan do dva. Sve je to tako teško, kaže, i siguran sam da je, no čini se kako nema laganog načina.</em></p><p><em>Je li ljepota zaista isključivo unutra? Jesam li ja toliko plitak i površan? Ili sam samo čovjek? Skačem s jedne na drugu misao već cijelu vječnost. Ne postoji li u odnosima nepisano pravilo kako se partneri trebaju truditi kako bi bili i ostali privlačni ovom drugom?</em></p><p><em>Ne privlači me moja supruga i naš brak trpi zbog toga, jer nema vatre, tamo je jedva plamičak. Ona zna kako se ja osjećam, iako joj ja to naravno nisam nikad rekao. Mislim, kako bih zaboga mogao tako nešto izgovoriti? No, ona to može osjetiti. Ona to može vidjeti u načinu na koji je gledam. </em></p><p><em>Ona to može iščitati iz našeg narušenog, jedva postojećeg seksualnog života. Može to čuti u riječima koje ne izgovaramo, osjetiti u praznim poljupcima i zagrljajima. Kao da smo postali aseksualni. Premladi smo za to.</em></p><p><em>Želim da smršavi, ne mogu si pomoći u načinu na koji moj mozak radi. Želim da moja žena bude zdrava, samopouzdana i sretna, da bude ponosna na svoj izgled. I nije me briga koliko to površno zvuči. Mrzim se zbog ovog što osjećam, zbog toga što nisam veći čovjek. Mrzim se jer sam dopustio da dođe do ovoga. Ona zaslužuje bolje od toga. </em></p><p><em>Volio bih da mogu biti onaj muškarac za kojeg se udala. No nisam, ja sam ja muž kojeg ne privlači njegova žena. Samo se mogu nadati da će pronaći snagu i da ćemo se jedno drugom približiti, ako nas udaljenosti ne dovedu do razvoda.</em></p>