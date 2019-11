Niste ljubitelj čišćenja? Ovih 12 stvari svi peru i prečesto

1. Odjeća

Ako vam se čini da puno vremena provodite uz perilicu rublja, vjerojatno prečesto perete svoju odjeću. Ako nemate zaista prljav posao, pretjerano se znojite ili vam hrana pada dok jedete, većinu odjeće možete nositi više od jedanput. Naravno, iznimka su donje rublje, čarape i odjeća za vježbanje te sve drugo što se nosi izravno na golo tijelo.

Foto: Dreamstime

To treba prati nakon svake uporabe. No zamislite koliko biste manje posla imali kada svaki član obitelji ne bi bacio majicu na pranje nakon samo jednog nošenja. Pritom ćete uštedjeti vodu, struju i novac, kao i sredstva za pranje rublja, piše TheSpruce.

2. Prljavo suđe

Ako prije stavljanja u perilicu posuđa ispirete tanjure i lonce, gubite vrijeme. Čak i nakon pranja takvo posuđe neće biti posve čisto. Tablete za perilicu sadrže enzime koji se hvataju za čestice hrane te se ondje razgrađuju i uništavaju prljavštinu. Ako prije stavljanja u perilicu isperete posuđe, enzimi se nemaju za što uhvatiti i jednostavno propadnu. Razmislite o svoj vodi koju potrošite prethodnim ispiranjem. Možete na godinu uštedjeti najmanje 22.700 litara vode. Naravno da je potrebno s posuđa odstraniti velike količine hrane prije stavljanja u perilicu, a također ne treba ostaviti posuđe da dugo stoji u perilici prije nego što pokrenete program pranja. Ako perilica nije puna, možete pokrenuti program ispiranja koji će također uštedjeti vrijeme i novac.

3. Stropni ventilatori i lusteri

Čisti lusteri daju više svjetla, no ako ih čistite od prašine svakog tjedna, vrijeme je da usporite. Možete ih očistiti jedanput na mjesec, a to vrijedi i za stropne ventilatore. Posao možete i rasporediti pa tako svakog tjedna očistiti luster u drugoj sobi, a pritom uvijek čistite prije usisavanja. Naime, na taj ćete način poslije usisati prašinu koja padne na pod.

Foto: Fotolia

4. Zimska odjeća

Ako želite uštedjeti na računima za kemijsku čistionicu, imajte na umu da većinu kaputa možete odnijeti na čišćenje jedanput u sezoni i to će im biti dovoljno. Tajna izbjegavanja čistionice je u tome da primijetite mrlje i očistite ih što prije kako se ne bi uvukle u materijal, a zatim da nakon svakog nošenja objesite kaput na odgovarajući način. Koristite četku te ga redovito četkajte da izbacite prašinu i nečistoće. Provjerite također što sve možete oprati sami, jer mnoge jakne koje uključuju umjetno krzno mogu se prati u perilici za rublje.

5. Popluni i deke

Zbog svoje veličine deke, popluni i prekrivači prava su gnjavaža kad je riječ o pranju. Stoga, ako ne živite u krevetu ili nemate puno ljubimaca koji ondje spavaju, ne trebate ih prati na tjednoj bazi. Umjesto toga, možete ih oprati na kraju svake sezone. Provjerite što vam piše na markici s uputama, jer iako većina prekrivača može u perilicu za rublje, ima onih koji ne smiju u sušilicu. Ako nemate dovoljno veliku perilicu, velike predmete možete odnijeti i u praonicu gdje ćete za samo nekoliko kuna u manje od sat vremena dobiti čistu posteljinu. Ako pak vi i vaši ljubimci 'živite' u vašem krevetu, tešku posteljinu prekrijte plahtom koju je lagano oprati bilo kad. I svakako pripazite da mrlje koje ćete vi napraviti prolijevanjem pića i hrane ili vaši ljubimci zbog sitnih nezgoda, odmah operete i očistite kako se ne bi zadržale i postale tvrdokorne.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

6. Zavjese

Zavjese ne treba prati često. Dovoljno je jedanput na godinu. Ako vas brine prašina, možete ih skinuti i ubaciti u sušilicu te odabrati ciklus "samo zrak" kako biste uklonili prašinu, pa čak i poravnali eventualne neželjene nabore. Ne koristite vrući zrak jer bi on mogao prouzročiti skupljanje tkanine. Zavjese u kuhinji i kupaonici treba prati češće nego one u dnevnom boravku ili spavaćoj sobi jer se na njih hvataju čestice masnoća nakon kuhanja.

7. Tepisi i tapecirani namještaj

Tepihe i tapecirani namještaj dovoljno je temeljito očistiti jedanput na godinu. Bilo bi idealno da to prepustite profesionalcima koji će rabiti paru i proizvode za čišćenje upravo takvih predmeta, no to nije isprika da najmanje jedanput na tjedan ne usisate temeljito sve tepihe i tapecirano pokućstvo. Redovitim usisavanjem sprječavate da se prašina i prljavština uvuku u tkaninu. Ako ste skloniji biti sam svoj majstor, pretjeranim čišćenjem možete oštetiti tkaninu. Previše šampona ili pretjerano namakanje takvih površina može ih nepovratno uništiti. Vlaga će kod tepiha dodatno prouzročiti stvaranje plijesni.

8. Navlake za stolce

Navlake će svakom namještaju dati novi izgled i omogućiti lakše čišćenje. No ako vam obitelj nije baš nespretna ili nemate puno ljubimaca, ne treba ih prati svakog tjedna. Dovoljno je očistiti mrlje čim ih opazite, a temeljito pranje navlakama priuštite na kraju svake sezone.

Foto: Dreamstime

9. Igračke za kadu

Djeci treba kupanje svakog dana, no igračke koje pritom koriste mogu pričekati i malo više. Ako ih isperete toplom vodom i osušite, temeljito čišćenje potrebno je samo jedanput u mjesec dana. Pomiješajte pola šalice octa sa tri litre tople vode u velikoj posudi. Ubacite igračke i pustite ih neka se namaču 15 minuta. Prebrišite ih spužvicom, pritisnite kako biste ocijedili višak vode, a zatim ih osušite na zraku.

10. Jastuci

Jastučnice i plahte treba prati svakog tjedna jer dolaze u izravan dodir s kožom. No jastuci mogu izdržati i šest mjeseci prije pranja. Prečesto pranje može ih oštetiti i uništiti. Većina jastuka bez obzira sastoje li se od pjene, perja ili poliestera, mogu se prati kod kuće. Važno je da imate dovoljno veliku sušilicu u kojoj ih možete osušiti.

11. Pećnica

Pećnicu ne treba čistiti svakog tjedna. Ako nešto prolijete, to ćete, naravno, obrisati odmah da se ne zapeče. No osim toga, pećnicu je dovoljno temeljito očistiti dva do tri puta na godinu. Čišćenje planirajte nakon većih blagdana kad ste je puno koristili.

Foto: Dreamstime

12. Smočnica

Budući da kuhanu i svježu hranu držite u hladnjaku, treba ga čistiti svakog tjedna. No smočnici ne treba toliko pažnje. Dovoljno je dvaput na godinu isprazniti police te provjeriti datume na konzervama i trajnim proizvodima. Sortirajte i organizirajte prostor, pazeći da se pritom nisu razvili žišci, kukci koji vole mahunarke i rižu.

