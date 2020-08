Niste loš roditelj ako često pred djecom koristite mobilni telefon

Možda ste primijetili prijekorne poglede ljudi koji su uočili da se u blizini svoje djece bavite smatrphoneom jer su zaključili da mališanima ne poklanjate pažnju, no ne morate osjećati krivnju

<p>Nova studija koju je objavio časopis Journal of Child Psychology and Psychiatry otkriva da prosječan čovjek koji povremeno koristi smartphone nije loš roditelj, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/link-between-smartphone-use-and-parenting">MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako mobitel šteti zdravlju</p><p>Zapravo, u pojedinim situacijama to čak može biti odraz dobrog roditeljstva jer stvara dublju poveznicu između djece i roditelja te topliji uzajamni odnos.</p><h2>Kako roditelji koriste pametne telefone</h2><p>Znanstvenici su u istraživanju obuhvatili 3600 roditelja pitajući ih koliko često koriste pametne telefone, što rade na njima, koriste li ih blizu djece i kakav je njihov odnos sa njihovom djecom.</p><p>Rezultati su pokazali da je povezanost korištenja mobitela te odnosa između roditelja i djece vrlo slaba. Stvarni faktor je stupanj do kojeg su mobiteli zasmetali obiteljskom životu. To drugim riječima znači da su roditelji koji su se previše udubili u svoje pametne telefone uglavnom bili duhom odsutni te su provodili manje vremena s djecom i u tom slučaju mobitel je narušio njihov odnos.</p><p>No roditelji koji su koristili mobitele bez da su im narušavali dinamiku života s obitelji, koji su samo poslali pokoju poruku ili su nešto potražili na internetu dok su i dalje bili uključeni i u kontaktu s djecom, nisu iskusili nikakve negativne posljedice. Kod njih je faktor smetnje bio nizak, a pojačano korištenje mobitela zapravo je ojačalo vezu s djecom.</p><p>- Za roditelje je smartphone poveznica s vanjskim svijetom od kojeg prima podršku, znanje te se može povezati sa sličnim životnim situacijama. Kroz različita obiteljska okruženja, mobiteli igraju veliku ulogu u obiteljskom životu jer pružaju društvenu potporu i informacije te se uz njihovu pomoć može odraditi posao ili neki digitalni zadaci. Sve dok ne utječu na vrijeme koje imate za obitelj, smartphonei su primjer pozitivnog, a ne negativnog roditeljstva - istaknula je članica znanstvenog tima koji je radio na istraživanju, <strong>Lynette Vernon</strong>.</p><p>Za mnoge je mobitel važan dio društvenog života i na taj način komuniciraju sa svijetom, osobito u jeku korona krize. To nije nužno zlo, a za roditelje može biti ključno da ostanu povezani s drugima.</p><p>- Postoji javna kontroverza o potencijalno štetnom utjecaju tehnologije na djecu i obitelji. Mediji, političari i znanstvenici izrazili su zabrinutost da smartphone predstavlja rizik za toplo i povezano roditeljstvo. No optužiti smartphone za problematičan stil odgoja je promašena tema - kaže Vernon i pojašnjava kako roditelj koji koristi pametni telefon ne mora nužno biti manje uključen u druženje s djecom, a ova studija to i potvrđuje.</p><p>- Pronašli smo malo dokaza koji bi ukazivali na vezu između telefona i odgoja. Preostaje još pomaknuti se izvan okvira pretpostavki rizika te ispitati naše nalaze o tome kako bi roditelji trebali koristiti svoje uređaje - kazala je.</p><p>Stoga nemojte biti prebrzi u osuđivanju drugih. Postoje razlozi zbog kojih pretjerano korištenje mobilnih telefona može biti štetno, jednako kao i pretjerano gledanje televizije. No sve dok ste u stanju sa svojim djetetom stvoriti topao odnos pun ljubavi, smartphonei ne predstavljaju prepreku.</p>