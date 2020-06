To je jedna od poruka koju osniva\u010dica modnog bloga 12ish Style, Katie Sturino, \u0161alje robnim markama u ime drugih \u017eena.

Nisu sve žene iste: Pokrenula je pokret - izradi to u mojoj veličini

<p>Odjeća bi trebala biti napravljena za ljude svih oblika i veličina - a ne samo za mali segment društva ili neki ideal koji je prosječnom čovjeku teško ostvariti, smatra sve više žena. </p><p>Pogledajte video o kolekciji odjeće za rad od kuće:</p><p>Sturino vjeruje da je brojnim ženama teško kad pokušavaju pronaći odjeću koja im odgovara, jer većina tvrtki proizvode odjeću samo u uskom rasponu veličina koji se nameće kao 'normala', a osim toga uopće se ne drže svih istih mjernih skala te je gotovo nemoguće znati svoj stvarni konfekcijski broj. </p><p>To je jedna od poruka koju osnivačica modnog bloga 12ish Style, Katie Sturino, šalje robnim markama u ime drugih žena.</p><p>Tako je stvorila pokret #MakeMySize.</p><p>Sturini je ponestalo strpljenja kada je naručila čitavu gomilu odjeće s interneta u svojoj navodnoj veličini, no većina joj nije odgovarala.</p><p>To je bio trenutak kad je njena kampanja postala stvarnost.</p><p>Ako Sturino ima toliko problema s pronalaženjem nečega lijepog za odjenuti u New Yorku, zaključila je da je to slučaj i u drugim dijelovima svijeta, pogotovo mjestima puno manjima od njenog. </p>