Ograničenje vožnje te godine bilo je zbog tadašnje štednje goriva, a iste godine svi mališani su htjeli samo svoj limeni automobil. Popularne igračke rasprodane su prije početka školske godine
Nisu svi 1980. vozili 'par-nepar'
San svakog djeteta u osamdesetima bio je da ima svoj mali automobil, pa su se limene kutijice koje su se pokretale nogama masovno prodavale. Fotograf je tako zabilježio masovnu rasprodaju, i to upravo pred početak nove školske godine, a pretpostavljamo da su nakon ljetne sezone automobilčići bili sniženi.
