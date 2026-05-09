Nisu svi kozmetički tretmani dobrodošli tijekom trudnoće - ove biste trebali izbjegavati

Tijelo žene koja je u drugom stanju mnogo je osjetljivije nego inače. Trudnoća uzrokuje brojne promjene zbog naglog porasta estrogena, progesterona i hCG-a. I dok mnoge trudnice zablistaju, ojačaju im koža i nokti, većina primijeti i pojavu celulita, strija i popucalih kapilara. Prvi impuls je jednostavno ublažiti novonastale situacije kozmetičkim tretmanima, no problem je što neki od njih nisu preporučljivi za trudnice. Druge pak možete nastaviti, ali uz male promjene.

Manikura

Gel nokti ne bi trebali biti štetni, ali ako salon nema dobru ventilaciju i prostor nije prozračan, bilo bi ga dobro izbjegavati. UV lampe nose kratkotrajan i umjeren rizik, no trudnoća može učiniti vašu kožu osjetljivijom, pa ako ste zabrinuti konzultirajte se s vašim liječnikom.

Depilacija

Zbog povećane osjetljivosti preporučuje se depilacija voskom ili šećernom pastom, koja manje boli. Pazite ako koristite topli vosak koji se reciklira - zaostale bakterije mogu uzrokovati infekciju, što je posebno nepoželjno u trudnoći. Budite sigurni da su higijenski standardi u kozmetičkom salonu u koji odlazite maksimalni. Sastojci u kremama za uklanjanje dlaka su sigurni za trudnice.

Frizerski tretmani

Često se postavlja pitanje da li buduće mame trebaju bojiti kosu. Ovaj tretman je siguran jer se boja za kosu ne drži dovoljno dugo na tjemenu da bi mogla ući u krvotok. Jedino što je važno znati je da se u prvom tromjesečju ne preporučuju agresivni tretmani kao što su blajhanje, trajno ravnanje kose ili minival zbog jakih kemikalija.

Masaža

Problem celulita se pojačava zbog nagle promjene hormona u tijelu, ali tretiranje u trudnoći mora se raditi na prihvatljive načine. Pomoći će ručna limfna drenaža, kao i nježna masaža neutralnim uljima, kako bi izbacili višak vode. Nakon prvih mjeseci masaža se obično izvodi dok trudnica leži na boku. Pronađite stručnu osobu koja će znati gdje i kako primijeniti pritisak.

Čišćenje lica kod kozmetičara

Čišćenje lica najbolji je odabir za prevenciju začepljenih pora i akni tijekom trudnoće. S obzirom na to da je riječ o mehaničkom postupku koji ne uključuje upotrebu agresivnih sastojaka ili kiselina, potpuno je sigurno za trudnice.

Botoks i fileri

Prema navodima Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), botoks je lijek kategorije C, što znači da djeluje na srce i krvne žile, i nema dovoljno studija koje pokazuju njegovu sigurnost tijekom trudnoće. Iako nije sa sigurnošću dokazano da šteti fetusu, nedostatak dokaza da je siguran upućuje na to da ga trudnice trebaju preskočiti.

Kod filera također nema jasnog zaključka, no promjena razine hormona u tijelu može dovesti do neželjenih rezultata pa je pametnije pričekati kraj trudnoće.

Solarij

Strogo je zabranjen. Iako ne postoje dokazi da će naštetiti vašoj bebi, dokazano je da može naštetiti vama. Naime, solarij emitira štetna UV zračenja koja mogu uzrokovati rak kože i druga teška oštećenja. Osim toga, koža je tijekom trudnoće osjetljivija, što može dodatno zakomplicirati stvari, možete završiti i s mrljama na tijelu. Osim toga, visoka temperatura može naštetiti vama, ali i djetetu, posebno za vrijeme prvog tromjesečja.

Sauna

I ovdje je visoka temperatura potencijalan problem, pogotovo u prvom tromjesečju. Može doći do pregrijavanja i dehidracije što loše utječe i na mamu i na bebu. Mišljenja stručnjaka su podijeljena. Uglavnom liječnici odobravaju saunu trudnicama koje su već naviknute na nju. Ako planirate ići, prije se obavezno posavjetujte s liječnikom.

Izbjeljivanje zuba

Ne preporučuje se i najbolje ga je odgoditi za period nakon trudnoće i dojenja. Iako nema dokaza o izravnom negativnom učinku na plod, kemikalije u gelovima za izbjeljivanje mogu predstavljati rizik, a trudnice su sklone osjetljivijem desnima. Obzirom na to da je ovo estetski, a ne nužni zahvat - odgodite ga.