Nisu svi ugljikohidrati loši - ovih 12 namirnica iznimno su zdrave

CIKLA Iako se ne smatra bogatom ugljikohidratima, ima ih puno za povrće bez škroba. Sadrži oko 10 grama ugljikohidrata na 100 grama, uglavnom iz šećera i vlakana. Puna je vitamina i minerala, uz snažne antioksidanse i biljne spojeve. Cikla je također bogata anorganskim nitratima, koji se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid, koji snižava krvni tlak i može smanjiti rizik od nekoliko bolesti. Sok od cikle vrlo je bogat nitratima, a sportaši ga ponekad koriste za poboljšanje svojih fizičkih performansi.