Nisu svi znakovi Zodijaka isti: Neki se savršeno uklapaju, a ovi se cijeli život osjećaju drugačije

Dok se neki ljudi bez problema uklapaju u društvo i rijetko preispituju svoje mjesto u svijetu, drugi odmalena imaju osjećaj da su nekako drugačiji. Ne zato što to žele, već zato što svijet doživljavaju dublje, intenzivnije ili jednostavno izvan uobičajenih okvira
Astrologija otkriva da taj osjećaj nije ravnomjerno raspoređen među horoskopskim znakovima, dok su neki prirodno “kod kuće” gdje god se nađu, drugi se cijeli život osjećaju kao autsajderi.
1. OVAN.
Ovnovi uglavnom nemaju problem s uklapanjem. Identični su sebi i idu ravno kroz život, bez previše analiziranja kako ih drugi vide. Ako se i osjećaju drugačije, to je kratko, brzo nastave dalje.
2. BIK.
Bikovi su među najstabilnijim znakovima. Njima odgovara rutina i poznato okruženje, pa se rijetko osjećaju kao da ne pripadaju. Više ih muče promjene nego osjećaj da su “drugačiji”.
3. BLIZANCI.
Blizanci se lako prilagođavaju ljudima i situacijama. Iako imaju više strana osobnosti, to im pomaže da se uklope, a ne da se izdvoje. Osjećaj drugačijosti kod njih nije trajna tema.
4. RAK.
Rakovi su osjetljiviji, ali najčešće se vežu za obitelj i bliske ljude gdje se osjećaju sigurno. Kad imaju svoju “bazu”, ne osjećaju se posebno drugačije od drugih.
5. LAV.
Lavovi se ne osjećaju drugačije, oni se osjećaju posebno. Uživaju u pažnji i prirodno zauzimaju prostor, pa rijetko imaju dojam da ne pripadaju društvu.
6. DJEVICA.
Djevice su racionalne i praktične. Iako su često kritične prema sebi i drugima, svijet im je razumljiv i strukturiran. Osjećaj da su “izvan sustava” kod njih je rijedak.
7. VAGA.
Vage se trude uklopiti i održati ravnotežu u odnosima. Njima je važno biti dio grupe, pa rijetko imaju osjećaj da su bitno drugačije od okoline.
8. ŠKORPION.
Škorpioni se češće od drugih osjećaju drugačije. Sve doživljavaju dublje i intenzivnije, a površni odnosi ih brzo umaraju. Često imaju osjećaj da vide i osjećaju ono što drugi ne primjećuju.
9. STRIJELAC.
Strijelci su slobodnog duha, ali se ne osjećaju nužno drugačije, više odbijaju ograničenja. Njihov nemir dolazi iz potrebe za kretanjem, ne iz osjećaja nepripadanja.
10. JARAC.
Jarčevi se izraženo izdvajaju. Često su ozbiljniji i zreliji od svoje okoline, čak i u mladosti. Zbog toga se znaju osjećati kao da su uvijek korak odvojeni od drugih.
11. VODENJAK.
Vodenjaci su jedni od najviše drugačijih znakova. Razmišljaju izvan okvira, ne vole pravila i često imaju osjećaj da svijet funkcionira na pogrešan način, ali nemaju potrebu to skrivati.
12. RIBE.
Ribe se vrlo često osjećaju drugačije jer žive na emocionalnoj i intuitivnoj razini. Stvarnost im zna biti gruba, pa imaju osjećaj da ne pripadaju svijetu kakav jest.
