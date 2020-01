Nizozemci iz Lipika: Na našoj farmi raste riža i stare jabuke

Skenderovci kraj Lipika. Zaselak Brđani. Permakulturna farma četveročlane obitelji koja ima 24 ovce, voćnjak zaboravljenih sorti jabuka, krušaka, šljiva i lješnjaka te ove godine planira primiti prve goste u kućicama koje će preurediti u staroj kući i štaglju.

Početak ove priče ne zvuči nimalo neobično dok mu ne dodate podatak da je riječ o nizozemskoj obitelji koja je prije pet godina odlučila napustiti život u okolici Rotterdama i početi novi u Slavoniji, u Zlatnoj dolini, koju napuštaju mladi i odlaze put (europskog) zapada.

Pedesetak metara nakon ploče Skenderovci, tik uz cestu, u svojem terencu dočekuje nas Bart Meijer (52), krajobrazni i permakulturni dizajner, učitelj i terapeut te farmer. Nakon srdačnog upoznavanja moli nas da ga pričekamo da na izvoru uzme vodu za ovce. Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Kod kuće nemamo vode, cijevi su se zaledile, pa svaki dan po nekoliko puta dolazim ovamo. Mještani mi kažu da je ova voda najbolja u široj okolici – govori dok posude s vodom ubacuje u terenac. Ostavljamo auto i sjedamo s njim jer, kako nam kaže, “svojim autom nećete moći k meni uzbrdo”. I tu se poteže pitanje svih pitanja: Odakle Nizozemac usred Slavonije. Bart na to odgovara kao iz puške:

- Naime, kao netko tko je na inkluzivnim imanjima radio kao učitelj terapeut s djecom s posebnim potrebama, najviše s onom iz spektra autizma, ali i djecom koja su se ogriješila o zakon, sanjao sam da ću osnovati svoje. No Nizozemska je zemlja poreza, sve je skupo, neusporedivo s Hrvatskom. Stopa siromaštva je mnogo veća nego ovdje, a najam kuće u kakvoj ovdje živimo Jessica (42), Bram (16), Maria (14) i ja, od 80-ak kvadrata, tamo stoji 650 eura mjesečno. Naime, ovo imanje od 11 jutara i kuću platio sam 12.000 eura, a u Nizozemskoj sam toliko plaćao režije i poreze na režije za kuću u kojoj sam živio. Tako sam, u razgovoru s prijateljem iz Istre, došao na ideju pronaći imanje u Hrvatskoj. I završio ovdje, u Skenderovcima – priča s oduševljenjem dodajući kako je ovdje sve bolje – priroda je netaknuta, voda zdravija, a zrak 800 puta čišći.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Kći Marija oboljela je od astme i prije polaska u Hrvatsku pošli smo liječniku kako bismo uzeli zalihe lijekova, barem za prvih šest mjeseci. Kada smo mu rekli gdje selimo, otvorio je stranicu na internetu i pročitao nam da je zrak u okolici Lipika od 800 do 1000 puta čišći nego u Rotterdamu. Rekao nam je da nam ne trebaju lijekovi i da će se Marijina astma povući za pet dana – prisjeća se 'Dutch', a na pitanje što je bilo s kćerkinom astmom uz smijeh nam kaže: Liječnik je lagao. Nestala je za sedam dana.

Foto: Privatni album I sni i kći vole život u Skenderovcima, na njihovu brdašcu. Bram ide u srednju školu, smjer ugostiteljski menadžment te strastveno radi na učenju stranih jezika. Osim materinjeg nizozemskog, jako dobro govori engleski, njemački i hrvatski. A budući da je iz znatiželje na internetu naučio ćirilicu, plan mu je naučiti i ruski. Maria je sedmašica, sjajno se snašla u novoj sredini - pronašla je mnogo prijatelja koje je pak spojila s prijateljima u rodnoj Nizozemskoj. Iako joj je odmalena san postati glumicom, život na farmi otvorio joj je nove vidike - sada razmišlja i o studiju veterine, ponosno nam priča otac.

Nakon nekoliko minuta vožnje dolazimo na imanje, u zaseok Brđani, a Bart nam govori – dobrodošli na Zlatna jutra. Vodi nas oko kuće i pokazuje imanje pojašnjavajući kako je kad su došli ovdje sve bilo zaraslo. Stare voćke jabuka i šljiva nisu se ni vidjele od šikare koja ih je obrasla.

- Sve sam raskrčio svojim rukama, iza mene su tisuće sati rada bez teške mehanizacije. Prošle sam godine nabavio ovce i sada veći dio posla oko krčenja imanja rade one. Čisteći teren otkrivao sam voćku po voćku – stare jabuke, kruške, šljive, trešnje, orahe, lješnjake... Činim sve da ove voćke koje su nas prve dvije godine nagradile sočnim plodovima, nakon ovogodišnje stanke opet rode u punom sjaju. Na imanju su stare sorte, a one poput zvečarke, kolačare i reske u nekim dijelovima Hrvatske potpuno su izumrle. I dok su mi mnogi susjedi savjetovali da ih maknem jer su stare i u lošem stanju, učinio sam sasvim suprotno – vratio sam ih u život. I one će mi to vratiti – kaže ovaj zaljubljenik u prirodu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL I upravo je život u skladu s prirodom ono što Bart, Jessica i njihovo dvoje djece ovdje žele provesti u djelo. Naime, ništa, ali baš ništa na imanju kojeg su kupili ne žele odbaciti. Ni stare voćke, ni stari štagalj ni trošnu kućicu. Sve će preurediti, u skladu sa zakonitostima permakulture. I od toga živjeti.

- Pedesetak metara od kuće u kojoj živimo su stara kuća i štagalj. Tamo su sada i naše ovce. Preuredit ćemo ih, i to tako da ćemo obnoviti kuću baš onakvu u kakvoj se ovdje živjelo prije 100-150 godina. Samo ćemo iz sigurnosnih razloga uvesti solarne panele. Uredit ćemo je 'pola-pola', tako da će ljudi ako žele imati moderni tuš i toalet to imati u jednom dijelu kuće, a sve ostalo će biti kao što je bilo prije - kaže i dodaje da će tijekom gradnje i uređenja poštovati tradiciju ovoga kraja.

Pronašli smo i znak na kojem piše 'bez čavala' koji ćemo zadržati. Dakle, sve će biti građeno rukama i zatečenim slavonskim drvom, bez izolacije, stiropora i ostalih modernih građevnih materijala. Sve će biti 100 posto ekološki, pa će tako kuća biti građena od zemlje, a za izolaciju ćemo koristiti slamu – pojašnjava nam ugrubo zakonitosti permakulturne gradnje i kaže da će ljudi na njihovo imanje moći doći prije svega da pobjegnu od užurbanosti grada, ali i kako bi nešto naučili jer ova obitelj planira organizirati permakulturne radionice, od sijanja i sadnje do gradnje kuća i raketnih peći, na kakvu se i sami griju.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL I dok ovaj svestrani Nizozemac priča o svojim planovima, supruga Jessica priprema čaj i kavu te se s oduševljenjem nadovezuje:

- Bit će to wi-fi free zona. Neće biti interneta, struje, 'no signala'. Tu će se ljudi moći ponovno spojiti s prirodom i pronaći mir. Iskusiti život na farmi kakav se živio prije 150 godina. U ponudi ćemo imati i svoju hranu, uključujući domaći pršut, špek, kobasice, čvarke.. A mi dodajemo - 'i rakiju'.

- Nema rakija – govori Bart pa nastavlja smijući se – i rakija naravno! Osobito dudovača, od duda s našeg imanja. Nema bolje u cijelom kraju, kaže ponosno dok nam, s manirama pravog slavonskog domaćina, toči čašicu dobrodošlice. Naime, osim što je osnovao Zlatna jutra, 'skuhao' je svoju dudovaču i registrirao obrt Brđanska rakija.

Pri registraciji ga je službenica čudno gledala, no kad joj je objasnio da će na poleđini boce biti ispričana priča o strancu, oduševila se njegovom idejom.

- Stranac se zasitio Zapada i skrasio se u Slavoniji. Pronašao je zapušteno imanje i rekao prijateljima da želi obnoviti staru farmu i oživjeti je. Putujući Slavonijom, od starih djedova i baka naučio je kuhati rakiju... - ovako bi glasio prvi dio priče o strancu, a svaka iduća serija rakije imala bi svoj nastavak, primjerice o voću od kojega je spravljena kao što su jabuka kolačara i zvečarka, šljiva kamenjarka... - kaže.

I ne smeta ga što bi se ime Brđanska rakija povezivalo s pojmom brđanin koji su tijekom drugom svjetskog rata nosili razbojnici. Za sebe kaže – Ja živim u Brđanima i ja sam Brđanin, a brđani su danas ljudi dobrih namjera. I to vidim svaki dan, kaže, ljudi ovdje, za razliku od zapadnjaka, rade zajedno i spremni su pomoći jedni drugima.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL No je li baš sve u Hrvatskoj tako bajno, pitamo se. I tu dolazimo do prve riječi koju je naučio s dolaskom u Skenderovce.

- Sutra. To je riječ koju sam prvu naučio. Većinu stvari koju ovdje želite napraviti, osobito ako je riječ o birokraciji i papirima, samo čujete to 'sutra' – govori pomalo nezadovoljno i dodaje 'da, malo sutra'.

No, entuzijazam ne napušta našeg domaćina i ubrzo se vraća na priču o svojoj bajci, o Zlatnim jutrima slavonskim. I pritom se diže od stola i pokazuje nam još jedno čudo koje je prošloga ljeta, za probu, uzgojio na svojoj farmi. Grančice osušene riže od kojih će sačuvati sjeme i sijati ga u proljeće. Iako zvučio neobično, riža u Slavoniji nije nimalo suluda ideja, govori i s oduševljenjem podsjeća da je Slavonija nekada hranila Rimljane koji su je zvali Zlatna dolina.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Kroz razgovor s prijateljem iz SAD-a, koji je također ekološki uzgajivač, došao sam na temu riže. Predložio mi je da je probam uzgojiti na svom imanju. Na to sam se samo nasmijao i pitao ga je li skrenuo s uma. Kazao sam mu da živim na brdovitom terenu i da nemam dovoljno vode za tako nešto. No objasnio mi je da se radi o 'brđanskoj' riži koja ne traži mnogo vode. Pomislio sam, brđanska riža u Brđanima, pa to bi i moglo upaliti. Posijao sam jedan dio i pokazalo se da sjajno uspijeva – govori nam pokazujući na osušene grančice, ali i sadnice riže koju rasađuje od ljetnog usjeva.

I odmah baca računicu, jer Bart je sve stavio na papir. Osim što je dizajnirao cijelo imanje i svakoj kulturi pronašao idealno mjesto na kojem će rasti, što se riže tiče smatra da bi sa prinosom od četiri tone po hektaru i cijenom koja je šest puta veća od one za kukuruz, riža mogla biti odlična kultura, naročito za Slavoniju koju Nizozemac želi nesebično educirati o ekološkoj poljoprivredi.

Ljudi su ga, kaže, ispočetka smatrali čudakom, no nakon što im je pokazao što je sve napravio na svom zapuštenom imanju, počeli su mijenjati mišljenje. I prihvaćati njegove savjete. No njegov plan nije samo saditi i sijati, njegov cilj je puno veći.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Budući da smo i Jessica i ja u Nizozemskoj radili na inkluzivnim farmama, želimo isto osnovati i ovdje. Nevjerojatno je gledati ljude, bilo da je riječ o onima iz spektra autizma, ljudima koji imaju Downov sindrom ili onima koji pate od PTSP-a, kako baveći se korisnim radom, napreduju i osamostaljuju se – priča dodajući kako bi volio stvoriti mjesto na kojem bi ljudi s posebnim potrebama imali mogućnost integrirati se u društvo i osjećati se korisno. Oni to zaslužuju, rekao je za kraj.

Eko