<p>Mjere izolacije zbog pandemije korona virusa popustile su diljem Europe, a neki su sad odlučili sa svima podijeliti kako su ih uspješno kršili. Jedna od njih je Britanka <strong>Monica Holmes</strong> (34) koja radi kao njegovateljica u domu za stare i nemoćne u Harrogateu, a za<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11873842/keyworker-break-lockdown-meet-people-for-sex/" target="_blank"> The Sun</a> je ispričala kako se 'od početka krize dvaput tjedno zbog seksa nalazila sa svojim ljubavnikom, biznismenom kojeg je upoznala četiri mjeseca prije pandemije. </p><p>Holmes kaže kako je svjesna da je tako riziku od zaraze izložila sebe i najranjiviju skupinu, starije ljude s kojima radi a svoju odluku opravdava riječima:</p><p>- Ja sam vrlo seksualna osoba i ne bih mogla živjeti bez seksa!</p><p>Njegovateljica tako priznaje da su joj ' fizički kontakt i seks potrebni vjerojatno više nego nekima':</p><p>- Bez seksa nisam dobro, seks mi treba da za opuštanje i zdravlje. Osim toga, seks je sjajan način za oslobađanje od stresa, a s obzirom na sve što se u svijetu događa u svijetu to nam svima treba više nego ikad - kaže.</p><p>- Smiješna mi je ideja da se nekog može uhititi ili novčano kazniti zato što slijedi osnovne ljudske nagone i potrebe. Nek samo probaju! - dodala je.</p><p>S trenutnim se ljubavnikom, priča, nalazila kod sebe ili kod njega doma i nije je bilo briga da li ih tko vidi.</p><p>- Ne zanima me što o meni misle susjedi koji me ionako ne poznaju pa ni ne mogu donositi prave zaključke - kaže Holmes i dodaje da 'premda će neki reći kako to što radi nije u redu, mnogi rade isto ali ne žele priznati da se s njom slažu'.</p><p>A za vrijeme mjera socijalnog distanciranja seks joj je, kaže, nedostajao više nego ikad. </p><p>- Što se više nešto brani, to će ljudi to više željeti - poručila je. Holmes je inače i zaljubljenica u fitnes i u odličnoj je formi, što je razlog više zašto ju COVID-19 nikad ni nije brinuo.</p><p>- Ja sam toliko zdrava da mislim kako virus na mene uopće ne bi ni utjecao - objasnila je. A zdrava je, dodaje, jer redovito ide u teretanu, pazi na sebe i jer je seksualno aktivna.</p><p>"Zdravi se ljudi seksaju više od onih koji ne paze na sebe - zaključuje, a dodaje i da se prije tri tjedna čak i testirala na Covid i bila negativna.</p><p>- Ne shvaćam logiku prema kojoj 'ljudi iz različitih domaćinstava ne smiju biti u bližem kontaktu, a deseci tisuća ljudi se mogu okupiti na masovnom prosvjedu u Londonu i oni su 'sigurni' - rekla je i dodala.</p><p>- Nitko me ne može spriječiti u tome da živim svoj život i uživam u sebi, i drugi bi trebali više to raditi.</p><p>Stručnjakinja za odnose<strong> Louise Van Der Velde </strong>slaže se sa Holmes, a zbog zabrana i socijalne izolacije osmislila je i kampanju s kojom upozorava na 'drakonske mjere'. Ako počne novi val zaraze, kaže Van Der Veide, ona kreće u borbu da se 'ljudima koji ne spadaju u rizične skupine omogući slobodno druženje i seks s kim god žele'.</p><p>Van Der Veide inače vodi besplatne radionice na kojima parovima pomaže da ostvare ispunjeniji ljubavni život - a sa svojim se 'mjerama' namjerava obratiti i Višem sudu u Londonu.</p><p>- Za Viši sud pripremam pravni dokument koji upozorava na drakonska ograničenja koja uopće nemaju smisla i koja uništavaju mlade ljude koji nisu u velikoj opasnosti od zaraze - objasnila je stručnjakinja za odnose.</p>