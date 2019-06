Njoj su 83, a njemu 44 godine, a večeri provode u maženju

Simon Martin (44) iz Velike Britanije upoznao je svoju sadašnju suprugu Ednu (83) na koncertu 2003. godine. Bila je to ljubav na prvi pogled koja cvjeta i dan danas unatoč velikoj razlici u godinama. Kažu da im cvjeta i seksualni život te da ne mare što ljudi misle o njihovoj vezi.

Foto: screenshot/

U braku su 14 godina, a večeri provode u maženju na kauču.

- I dalje smo intimni u spavaćoj sobi koliko i svaki zaljubljeni par. Često se na ulici zaustavimo i vraški se dobro poljubimo. Poljubim Simona u vrat i stisnem mu guzu dok smo u supermarketu. Radimo sve ono što rade ljudi u vezama - rekla je Edna.

POGLEDAJTE IH U VIDEU:

Njihova ljubav postala je javna 2005., dvije godine nakon što su se upoznali. Punili su naslovnice i izazivali zgražanje mnogih. Čak su nju optuživali da je zavela mladog, naivnog momka. Nisu se obazirali na to. Bili su sretni zajedno i nisu se željeli odreći ljubavi zbog nečijeg mišljenja.

Simona inače smatraju muzičkim genijem, a svoju Ednu svake večeri uspavljuje najdražom pjesmom 'Laku noć, dušo', svirajući je na orguljama. On je u stanju jednom čuti melodiju i odsvirati je bez greške.

Foto: screenshot/

Prije je često znao imati turneje po zemlji, ali primirio se nakon transplantacije bubrega i dijagnoze dijabetesa tipa 2. Pati i od disleksije (poteškoće vezane za čitanje i pisanje), dispraksije (razvojni poremećaj koordinacije koji utječe na motoriku i govor) i Aspergerovog sindroma (neurološki poremećaj sličan autizmu, ali u puno blažem obliku).

Foto: screenshot/

Nikada nije imao djevojku dok nije upoznao Ednu. Prisjetio se prvog susreta.

- Bio je to koncert u Odeonu u Westonu koji je već počeo kada sam stigao, pa sam otišao do izlaza za hitne slučajeve. Ed je otvorila vrata i to je bila ljubav na prvi pogled. Stajala je tamo u lijepom, crnom odijelu i raširila ruke. Doslovce smo pali jedno drugome u zagrljaj - ispričao je.

Nekoliko narednih mjeseci su se dopisivali i pričali telefonom. Ponekad bi se vidjeli na orguljaškim koncertima diljem Velike Britanije.

Foto: screenshot/ Fotografija s njihovog vjenčanja

Prvi put su se strastveno poljubili ispod pristaništa Weston-super-Mare nakon koncerta.

I ona se prisjetila početaka.

- Obje dijelimo strast prema orguljama i kretali smo se u sličnim krugovima. Čula sam za tog 'smiješnog malog čovjeka' koji se zvao Simon Martin. Razmišljala sam o tome da će nam se putevi morati ukrstiti u nekom trenutku. Na kraju smo se upoznali i nakon ljubaznog razgovora poljubila sam ga u obraz. Zagrlio me je. Rekla sam našem zajedničkom prijatelju: 'Voli zagrljaje, zar ne?'. U tom sam trenutku pomislila: 'Ne želim ga pustiti' - ispričala je.

Foto: screenshot/ Simon i Edna u mlađim danima

- Prije nego što smo postali par, razgovarao bi sa mnom telefonom noću po pet sati, a kad bi došao kod mene, svirao bi mi na elektronskim orguljama 'Laku noć, dušo'. Plakala sam svaki put - dodala je.

Edna je majka dvoje djece i baka četvero unuka. U braku je bila 37 godina. Umirovljena je inženjerka koja je kasnije u životu postala tajnica orguljaškog kluba. Njezina djeca, Lorraine (59) i Russell (57), Simona su dobro prihvatila i podržavaju njihovu vezu.

- Volimo se više nego prije. Naša ljubav je rasla tijekom godina i apsolutno je divna. Simon ima zdravstvenih problema, a ja starim, ali, znate li ikoga tko postaje mlađi - kaže ova vitalna starica, a prenosi Daily Mail.