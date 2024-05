Njujorški brokeri su posao radili iz kavane Tontine u kojoj se obavljala i trgovina robovima

Ispod krošnje jedne platane u Wall Streetu u New Yorku 24 brokera su na današnji dan, 17. svibnja 1792., potpisala sporazum kojim su regulirali svoje poslovanje te tako osnovali Njujoršku burzu, danas uvjerljivo najveće tržište na svijetu i po opsegu prometa i po ukupnoj kapitalizaciji, odnosno ukupnoj vrijednosti dionica svih izlistanih kompanija.

New York City, Tontine Coffee House / Painting by F. Guy | Foto: PROFIMEDIA

Brokeri su se obvezali da će trgovati samo između sebe i da će sve provizije iznositi samo 0,25 posto. Prvo središte Njujorške burze bilo je na adresi Wall Street 40, u sobi koju su unajmljivali za 200 dolara na mjesec. Brokeri su se sastajali i u obližnjoj kavani Tontine, gdje su dogovarali poslove. Zanimljivo je da se u toj kavani obavljala i trgovina robovima. Poslije se burza preselila u obližnju zgradu na uglu Wall Streeta i Broad Streeta, gdje se i danas nalazi. Danas je Njujorška burza daleko ispred tokijske i šangajske, s vrijednošću obveznica od oko 1000 milijardi dolara.

Služio za obuku konjanika

Old carousel in the park. Three horses and a plane on a traditional fair carousel. Carousel with horses in Barcelona, ​​Spain | Foto: PROFIMEDIA

Na sajmu u Philippopolisu, današnjem Plovdivu u Bugarskoj a tad u sastavu Otomanskog Carstva, 17. svibnja 1620. godine otvoren je prvi vrtuljak, u kojem su uživali i mali i veliki. Sjedala na vrtuljku bila su u obliku drvenih konjića i drugih životinja postavljenih na stupove, od kojih se mnogi pomiču gore-dolje pomoću zupčanika kako bi simulirali galop, uz pratnju cirkuske glazbe u pozadini. Svaki konj težio je oko 45 kilograma, a uz konjiće mogli ste sjesti i na zebre, tigrove ili mitološka bića. Vrtuljak je u Europu stigao tijekom križarskih ratova iz ranijih arapskih tradicija koja, a služio je za obuku konjanika.

Patentiran je saksofon

Beautiful saxophone on red background, top view. Space for text | Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Saksofon, instrument klasične glazbe, koji je postao vrlo popularan i zastupljen u jazz glazbi i sve više ga vežu za jazz glazbu nego za klasičnu, patentiran je 17. svibnja davne 1846. godine. Ime je dobio po Adolphu Saxu, belgijskom glazbeniku i izrađivaču instrumenata. Kao dječak svirao je flautu i klarinet, a već s 15 godina izrađivao je sam te instrumente. Saksofon proizvodi ton pomoću jezička od trske koji titra kad pušete u njega, vrlo slično jezičku klarineta.