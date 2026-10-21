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Noć vještica bez velikog troška: Evo kako za 'siću' napraviti top ukrase i strašne maske

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 3 min
Noć vještica bez velikog troška: Evo kako za 'siću' napraviti top ukrase i strašne maske
Foto: 123rf/Canva
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Donosimo vam inspiraciju za 'uradi sam' dekoracije i maske koje ne samo da izgledaju skupo, već će i oduševiti sve prisutne na vašem Halloween partyju

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Noć vještica idealna je prilika za kreativnost, a za efektne dekoracije i zanimljive maske ne morate potrošiti puno novca. Uz nekoliko stvari koje već imate kod kuće, malo mašte i jednostavne DIY trikove možete stvoriti jezivu atmosferu ili osmisliti kostim koji će privlačiti poglede. Od ukrasa od papira i starih staklenki do efektne šminke i maski koje možete napraviti sami, donosimo ideje za Halloween koji izgleda odlično, a ne prazni novčanik.

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Halloween 01:14
Vizažistica horora: Njena će vas šminka ozbiljno prestrašiti Pročitajte više na: https://www.24sata.hr/lifestyle/vizazistica-horora-maskama-ozbiljno-zelim-prestrasiti-ljude-652669 - 24sata.hr | Video: 24sata/pixsell

1. Gothic glam - crno, ljubičasto i svijeće (0-5 €)

Interior of hallway decorated for Halloween with bloody bandages on door, witch costume and smoke
Foto: Leonid Iastremskyi

Tamni stolnjak ili crna tkanina, stare knjige, prazne staklene boce i umjetno cvijeće. Za trendi izgled birajte tamnoljubičastu i bordo umjesto klasične narančaste. 

Foto: 123RF

2. Lebdeći duhovi (0-5 €)

Nabavite bijelu tkaninu ili stare bijele majice, trebat će vam i baloni i konac. Nacrtajte oči crnim flomasterom i objesi duhove iznad stola ili na ulaz. Izgledat će super na fotografijama.

Foto: 123RF

3. Zid šišmiša (0-5 €)

Izrežite  šišmiše od crnog papira, savije im krila i zalijepite ih u jatu na zid. Možete ih usmjeriti prema prozoru ili ogledalu kako bi izgledali kao da izlijeću iz sobe.

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Foto: 123RF

4. Vještičji laboratorij (0–3 €)

Sačuvajte boce od pića ili umaka, napunite ih vodom i obojite prehrambenom bojom. Dodajte papiriće s natpisima poput Poison, Witch's brew i Spider venom. Stavite ih uz knjige i svijećnjake.

Foto: 123RF

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Prijedlog za najjeftiniju kombinaciju:

- 0 €: šišmiši od papira, duhovi od starih plahti i natpisi za boce.
- 2-4 €: crni papir, konac ili ljepljiva traka koja ne oštećuje zid.
- 2–5 €: male bundeve, umjetna paučina ili LED lampice ako ih nemate kod kuće.

Najvažniji trik je da odaberete jednu temu - primjerice crno-ljubičasti gothic ili ukletu kuću - umjesto da kupujete hrpu različitih ukrasa. Za rasvjetu su sigurnije LED svijeće od pravih plamenova blizu papira i tkanine.

Maske koje izgledaju skupo, a ne koštaju gotovo ništa

Ove su ideje u skladu s aktualnim inspiracijama za Halloween 2026., od gotičkog glamura do paukove mreže i dramatičnih crnih suza.

1. Spider glam (0 € ako imate šminku)

Crni tuš za oči, tanke linije paukove mreže uz vanjski kut oka, tamne usne i crna odjeća. Izgleda kao promišljena maska, a ne kao običan kostim.

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Foto: 123RF

2. Wednesday Addams (0 €)

Crna odjeća, dvije pletenice, hladniji ten, tamne oči i nekoliko crnih suza nacrtanih ispod očiju. Ako imate crnu haljinu, praktički nemate dodatnih troškova.

Foto: 123RF

3. Vampirica (0 €)

Naglašene oči, tamnocrveni ruž, malo tamnijeg sjenila ispod jagodica i crna odjeća. Za dramatičniji efekt dodajte umjetnu krv namijenjenu koži ako je već imate.

Foto: 123RF

4. Dark fairy (0 € ako imate sjenila)

Tamno sjenilo, šljokice koje već imate, nacrtane sitne zvjezdice ili suze i raščupane valovite frizure. Dobra opcija ako želite nešto mistično, a ne klasično strašno.

Foto: 123RF

5. Meduza (0–3 €)

Zlatno ili zeleno sjenilo, tamne oči, crna odjeća i zmijoliki detalji u kosi. Ako imate ukosnice i stare ukrase za kosu, možete napraviti efekt bez kupovanja kostima.



*Uz korištenje AI-ja

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