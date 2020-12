Online upoznavanje nije baš toliko lako jer ipak ne znate s kime razgovarate s druge strane zaslona. Ako nekoga upoznate, prvo isprobajte videopoziv s tom osobom s kako biste bili sigurni da su oni, oni koji kažu da jesu.

Online upoznavanje za neke nije samo zabava. Svi u nekom periodu svog života tražimo svoju srodnu dušu, ali ponekad morate razgovarati s nekoliko žaba prije nego što nađete svog princa.

Ovih šest žena otkrilo je svoje ponižavajuće i pomalo smiješne (u retrospektivi, naravno) priče o online upoznavanju. Naravno, priče o tome kako je njihov odabir ipak bio pogrešan, piše Your Tango.

1. Imao je prilično zanimljive hobije

'Jedne noći povezala sam se s tipom kojeg sam upoznala na internetu. Bili smo na nekoliko spojeva, ali taj put sam prvi put vidjela i bila u njegovom stanu. Djelovao je tako normalno, ali kad sam došla kod njega, shvatila sam da on očito malo previše voli izume. Posvuda se nalazio alat, vijci i komadi drva. Pomislila sam 'ok, muško je', pa smo nastavili s ostatkom večeri. Sljedeće jutro u 5 sati ujutro probudila sam se s jakim svjetlom koje mi je sjalo u licu. Ispostavilo se da je on namjestio sustav koji na tajmeru simulira izlazak sunca. Kasnije sam saznala da u svojoj kadi ima i improviziranu perilicu rublja. Pretpostavljam da je to kul, ali osjećala sam se kao da izlazim s onim malim izumiteljem, Dataom, iz The Goonies. ' - Amy

2. Uz sve pije mlijeko?

'Bila sam na dva spoja s tim tipom kad mi je počeo govoriti koliko mi želi pripremiti večeru na našem trećem spoju. Lijepo, zar ne? Pa, cijeli sljedeći tjedan slao mi je fotografije svih obroka koje je pripremio za sebe. Bila je jedna fotografija s odreskom, a druga sa špagetima i češnjakom. A za piti? Uvijek čaša viskija i ogromna čaša mlijeka. Skoro sam dobila proljev samo kad sam pogledala slike. Zbog toga nikad nismo došli do trećeg spoja. Osjećam se loše, ali samo sam se brinula da ću dobiti proljev.' - Danielle

3. Povratio je po meni

'Ispovraćana sam. Da, to je gotovo sve što trebam reći. Bio je to Lorenzo, koji je bio jako tvrd momak iz Queensa. Inzistirao je da eksiramo pića i nije baš bio puno rječit, pa sam zaključila da je to prilično dobra ideja. Pili smo jednu za drugom sve dok on nije dobio čudan izraz lica. Spustio je pogled i povratio po cijelom podnožju šanka. No osim toga, povratio je i po mojim stopalima. Zaista nisam mislila da će mi se to dogoditi na prvom spoju.' - Paola

4. Postao je depresivan jer mu nisam donijela cvijeće

'Išla sam na prvi spoj na Valentinovo. Da, shvaćam da to nikad nije dobra ideja, ali te sam godine samo željela nešto poduzeti. Našli smo se u restoranu i tip je bio jako sladak, pa se činilo da je sve bilo u redu. Zatim smo sjeli i on je počeo po restoranu gledati sve žene s ružama i buketima cvijeća. Počeo mi je govoriti koliko voli svježe rezano cvijeće i bio je tužan što te godine nije dobio nijedno. Tada je pao u čudno raspoloženje i postao je ćudljiv ostatak obroka. Jesam li trebala pobjeći i donijeti mu malo ruža ?! Brzo sam zamislila zajednički život u kojem ću ga morati 'tetošiti' ​​i govoriti mu kako lijepo izgleda. Nisam to mogla. A osim toga, spomenuo je da su mu najdraže zvijezde Macaulay Culkin i Michael Jackson.' - Heather

5. Poslao mi je stvarno čudnu neželjenu golu fotografiju

'Dopisivala sam se s jednim dečkom kojeg sam upoznala online. Još se uvijek nismo osobno upoznali, ali naše su poruke bile prilično stabilne otprilike tjedan dana. Poslovno je bio izvan grada i slao mi je poruke o svojoj hotelskoj sobi, opisivao svoj pogled na parkiralište i raspravljao o proizvodima u mini baru. Odjednom mi se na telefonu pojavila fotografija. Bila je to njegova stražnjica u ogledalu. Zatim je poslao poruku: 'Kako ti se sviđa ovaj pogled?' Nikad nismo ni rekli nešto seksualno, tako da je bilo potpuno iz vedra neba. Također, malo sam skenirala fotografiju i shvatila sam da na krevetu ima par kratkih hlača koje se nose ljeti. Kada smo razgovarali bila je zima, pa sam poprilično sigurna da tu fotografiju drži u 'džepu' za slanje djevojkama.' - Sarah

6. Ispustila sam najglasniji prdež na svijetu

'Zaista mrzim sudjelovati u nečemu ispred velikog broja ljudi i to sam jasno dala do znanja kad me tip kojeg sam upoznala na internetu pitao želim li ići na improvizirani show. Uvjeravao me da neće biti sudjelovanja publike, pa sam pristala. Kad smo stigli tamo, svi iz publike morali su staviti oznaku s imenom. Bila sam živčana tijekom cijele predstave i trbuh mi je ispuštao sve te čudne, stvarno glasne zvukove. Možda je to bila trema ili možda tajlandska hrana koju smo jeli ranije te noći.

Znam samo da sam u apsolutno najtišem trenutku pustila najglasniji prdež. Čak je i glumac na sceni izgledao rastreseno. Tip me je zadirkivao ostatak noći zbog moje posebne vrste sudjelovanja u publici.' - Chelsea