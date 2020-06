Nokti s vremenom postaju sve slabiji i krhkiji: Donosimo par trikova za bolji rast i čvrstoću

Nokti su neodoljiv accessories našoj ljepoti, a manikura je jedan od hit tretmana, no iako ona naše nokte čini estetski privlačnim, činjenica je da je prvi i osnovni uvjet - zdravlje same ploče nokta

<p>- Važno je i kako se hranimo, a jedan od najboljih načina kako ojačati i učvrstiti nokte je cink, odnosno dodaci prehrani ili hrana s više cinka – komentirala je kozmetičarka Denise Bennett White iz irskog Wexforda.</p><p>Naime, manjak cinka u tijelu otkrivaju nepravilnosti na noktima te pojava karakterističnih bijelih mrlja. </p><p>Denise također preporučuje da naši prirodni nokti budu četvrtastog oblika kako bismo smanjili mogućnost pucanja.</p><p>- Ako imate moderne, šiljaste nokte, znajte da oni imaju tendenciju pucanja, što na koncu uništava rub nokta te on postaje fragilan. Idealno je imati oble ili uglate nokte, kako biste smanjili mogućnost pretjeranog uništavanja nokta – predlaže White.</p><p>Ako su vaši nokti posebno lomljivi, tretirajte ih kao kožu, jače ih njegujte i hranite posebnim formulama.</p><p>- Noktima je potrebna hidratacija, predlažem ulje ili kremu za nokte. Od lakova, može ih zaštititi i onaj proziran, no nemojte dopustiti da sam popuca, već ga odstranite acetonom na bazi ulja – tumači kozmetičarka za <a href="https://www.rsvplive.ie/style/beauty/how-make-nails-grow-longer-22206380">RSVP Live.</a></p><p>Acetoni, kao agresivna sredstva, dodatno isušuju nokat, stoga treba birati one uljnate ili rjeđe mijenjati lak na noktima.</p>