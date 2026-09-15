Branimir i Mate Lozo razvili su Top Đir, platformu koja na jednom mjestu spaja zajednička putovanja, dijeljenje troškova i mogućnost da vam netko tko već putuje određenom relacijom ponese stvari. Prvih 45 dana korištenje je potpuno besplatno.
Nova hrvatska platforma spaja one koji putuju, traže prijevoz ili trebaju nešto poslati usput
Koliko ste puta krenuli iz Zagreba prema Splitu, Rijeci, Osijeku ili nekom drugom gradu s praznim mjestom u automobilu? I koliko ste puta istodobno čuli ono dobro poznato pitanje: „Ide li netko ovih dana prema…?“ .. Nekome treba prijevoz kući za vikend, netko traži društvo za put kako bi podijelio troškove, a netko bi roditeljima, prijateljima ili obitelji poslao stvari po osobi koja ionako putuje u tom smjeru.
Upravo iz takvih svakodnevnih situacija nastao je Top Đir, nova hrvatska digitalna platforma iza koje stoje Branimir i Mate Lozo, mladi poduzetnici. Njihova ideja bila je poznatu praksu dogovaranja zajedničkih putovanja i slanja stvari „po nekome tko ide usput“ preseliti na jedno jednostavno, pregledno i moderno digitalno mjesto.
Top Đir nije zamišljen samo kao mjesto za pronalaženje prijevoza. Platforma objedinjuje ponudu i potražnju za zajedničkim putovanjima, dijeljenje troškova te dogovore o nošenju stvari usput, a posebno je usmjerena prema mladima i studentima kojima putovanja između mjesta studiranja i doma često predstavljaju značajan trošak.
Cijeli koncept može se objasniti kroz tri jednostavne opcije – „Nudim“, „Tražim“ i „Ide usput“. Korisnik koji ima slobodno mjesto može ga ponuditi, onaj kojem treba prijevoz može ga potražiti, dok opcija „Ide usput“ omogućuje pronalazak osobe koja već putuje određenom relacijom i s kojom se korisnik može dogovoriti da mu usput ponese stvari. Sve se odvija unutar jedne platforme. Korisnik pregledava oglase i profile, šalje ponudu, a nakon njezina prihvaćanja komunikacija se nastavlja u privatnom chatu. Profili sadrže ocjene i iskustva drugih korisnika, dok je sučelje od samog početka razvijano prvenstveno za korištenje na mobitelu.
- Željeli smo napraviti mjesto na kojem se ljudi mogu jednostavno pronaći kada im se putevi poklapaju. Netko ima slobodno mjesto, netko treba prijevoz, a netko već ide putem kojim bi drugome mogao ponijeti nešto. Takvi dogovori već su dio naše svakodnevice, a mi ih želimo učiniti jednostavnijima i okupiti na jednom mjestu - poručuju Branimir i Mate Lozo.
Upravo je to jedna od glavnih ideja Top Đira. Nije riječ o izmišljanju novih navika, već o tome da se ono što ljudi već svakodnevno rade organizira na jednom mjestu. Umjesto traženja po različitim grupama, slanja poruka i raspitivanja među prijateljima tko i kada nekamo putuje, korisnik može objaviti svoj đir, definirati uvjete i vidjeti postoji li netko čiji mu put odgovara.
Top Đir pritom funkcionira poput moderne digitalne oglasne ploče koja povezuje ljude na istoj relaciji. Korisnici sami biraju s kim će se povezati te međusobno dogovaraju cijenu i sve ostale uvjete. Platforma ne organizira niti pruža prijevoz ili dostavu, ne pregovara u ime korisnika i ne uzima proviziju iz njihovih privatnih dogovora.
Važan dio cijelog koncepta je i povjerenje među korisnicima. Prije nego što s nekim podijelimo put ili mu povjerimo stvari, prirodno je željeti znati nešto više o osobi s druge strane ekrana. Zato se na profilima Top Đira mogu vidjeti ocjene i iskustva drugih korisnika, a moguće je i potvrditi identitet putem servisa Didit te dobiti odgovarajuću oznaku na profilu. Neželjeni kontakt moguće je blokirati, sadržaj prijaviti, a tim Top Đira pratit će prijave i reagirati kada je potrebno. Zajednička putovanja imaju i dodatnu dimenziju. Ako jedno zajedničko putovanje zamijeni više zasebnih odlazaka automobilom, rezultat može biti manji broj vozila na cesti, manja potrošnja goriva i manje emisije CO₂.
Javno otvaranje Top Đira pratit će 45 dana potpuno besplatnog korištenja. Tijekom tog razdoblja besplatna je objava oglasa kao i korištenje svih funkcija. Nije potrebno unositi podatke kartice, nema obveze buduće kupnje niti automatske naplate, a ono što korisnici ostvare tijekom promotivnog razdoblja ostaje im i nakon njegova završetka. Nakon promocije Top Đir neće imati klasičnu pretplatu niti uzimati proviziju na privatne dogovore korisnika. Predviđena je simbolična naknada vezana uz objavu oglasa, prilagođena i studentskom budžetu, pri čemu se Đir kredit troši tek kada autor oglasa prihvati prvu ponudu. Ideja takvog modela je zadržati platformu bez reklama, automatskih obnova, skrivenih naknada i dodatnog plaćanja pojedinih funkcija.
Prvih 45 dana za Branimira i Matu neće biti samo promocija, već i prilika da zajedno s prvim korisnicima nastave razvijati Top Đir.
- Želimo da nam ljudi kažu što im je korisno, što možemo pojednostaviti i što im nedostaje. Top Đir razvijamo za stvarne potrebe, a njih najbolje poznaju upravo korisnici - poručuju osnivači.
Jer svakoga dana tisuće ljudi već nekamo putuju. Netko ima prazno mjesto, netko ga traži, a nekome samo treba netko tko ionako ide tim putem.
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