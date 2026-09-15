Nova hrvatska platforma spaja one koji putuju, traže prijevoz ili trebaju nešto poslati usput

Koliko ste puta krenuli iz Zagreba prema Splitu, Rijeci, Osijeku ili nekom drugom gradu s praznim mjestom u automobilu? I koliko ste puta istodobno čuli ono dobro poznato pitanje: „Ide li netko ovih dana prema…?“ .. Nekome treba prijevoz kući za vikend, netko traži društvo za put kako bi podijelio troškove, a netko bi roditeljima, prijateljima ili obitelji poslao stvari po osobi koja ionako putuje u tom smjeru.

Upravo iz takvih svakodnevnih situacija nastao je Top Đir, nova hrvatska digitalna platforma iza koje stoje Branimir i Mate Lozo, mladi poduzetnici. Njihova ideja bila je poznatu praksu dogovaranja zajedničkih putovanja i slanja stvari „po nekome tko ide usput“ preseliti na jedno jednostavno, pregledno i moderno digitalno mjesto.

Foto: PROMO

Top Đir nije zamišljen samo kao mjesto za pronalaženje prijevoza. Platforma objedinjuje ponudu i potražnju za zajedničkim putovanjima, dijeljenje troškova te dogovore o nošenju stvari usput, a posebno je usmjerena prema mladima i studentima kojima putovanja između mjesta studiranja i doma često predstavljaju značajan trošak.

Cijeli koncept može se objasniti kroz tri jednostavne opcije – „Nudim“, „Tražim“ i „Ide usput“. Korisnik koji ima slobodno mjesto može ga ponuditi, onaj kojem treba prijevoz može ga potražiti, dok opcija „Ide usput“ omogućuje pronalazak osobe koja već putuje određenom relacijom i s kojom se korisnik može dogovoriti da mu usput ponese stvari. Sve se odvija unutar jedne platforme. Korisnik pregledava oglase i profile, šalje ponudu, a nakon njezina prihvaćanja komunikacija se nastavlja u privatnom chatu. Profili sadrže ocjene i iskustva drugih korisnika, dok je sučelje od samog početka razvijano prvenstveno za korištenje na mobitelu.

Foto: PROMO

- Željeli smo napraviti mjesto na kojem se ljudi mogu jednostavno pronaći kada im se putevi poklapaju. Netko ima slobodno mjesto, netko treba prijevoz, a netko već ide putem kojim bi drugome mogao ponijeti nešto. Takvi dogovori već su dio naše svakodnevice, a mi ih želimo učiniti jednostavnijima i okupiti na jednom mjestu - poručuju Branimir i Mate Lozo.

Upravo je to jedna od glavnih ideja Top Đira. Nije riječ o izmišljanju novih navika, već o tome da se ono što ljudi već svakodnevno rade organizira na jednom mjestu. Umjesto traženja po različitim grupama, slanja poruka i raspitivanja među prijateljima tko i kada nekamo putuje, korisnik može objaviti svoj đir, definirati uvjete i vidjeti postoji li netko čiji mu put odgovara.

Foto: PROMO

Top Đir pritom funkcionira poput moderne digitalne oglasne ploče koja povezuje ljude na istoj relaciji. Korisnici sami biraju s kim će se povezati te međusobno dogovaraju cijenu i sve ostale uvjete. Platforma ne organizira niti pruža prijevoz ili dostavu, ne pregovara u ime korisnika i ne uzima proviziju iz njihovih privatnih dogovora.

Važan dio cijelog koncepta je i povjerenje među korisnicima. Prije nego što s nekim podijelimo put ili mu povjerimo stvari, prirodno je željeti znati nešto više o osobi s druge strane ekrana. Zato se na profilima Top Đira mogu vidjeti ocjene i iskustva drugih korisnika, a moguće je i potvrditi identitet putem servisa Didit te dobiti odgovarajuću oznaku na profilu. Neželjeni kontakt moguće je blokirati, sadržaj prijaviti, a tim Top Đira pratit će prijave i reagirati kada je potrebno. Zajednička putovanja imaju i dodatnu dimenziju. Ako jedno zajedničko putovanje zamijeni više zasebnih odlazaka automobilom, rezultat može biti manji broj vozila na cesti, manja potrošnja goriva i manje emisije CO₂.

Foto: PROMO

Javno otvaranje Top Đira pratit će 45 dana potpuno besplatnog korištenja. Tijekom tog razdoblja besplatna je objava oglasa kao i korištenje svih funkcija. Nije potrebno unositi podatke kartice, nema obveze buduće kupnje niti automatske naplate, a ono što korisnici ostvare tijekom promotivnog razdoblja ostaje im i nakon njegova završetka. Nakon promocije Top Đir neće imati klasičnu pretplatu niti uzimati proviziju na privatne dogovore korisnika. Predviđena je simbolična naknada vezana uz objavu oglasa, prilagođena i studentskom budžetu, pri čemu se Đir kredit troši tek kada autor oglasa prihvati prvu ponudu. Ideja takvog modela je zadržati platformu bez reklama, automatskih obnova, skrivenih naknada i dodatnog plaćanja pojedinih funkcija.

Foto: PROMO

Prvih 45 dana za Branimira i Matu neće biti samo promocija, već i prilika da zajedno s prvim korisnicima nastave razvijati Top Đir.

- Želimo da nam ljudi kažu što im je korisno, što možemo pojednostaviti i što im nedostaje. Top Đir razvijamo za stvarne potrebe, a njih najbolje poznaju upravo korisnici - poručuju osnivači.

Jer svakoga dana tisuće ljudi već nekamo putuju. Netko ima prazno mjesto, netko ga traži, a nekome samo treba netko tko ionako ide tim putem.