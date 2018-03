Nova studija: Nitko na svijetu nije sasvim heteroseksualan?

Ako je vjerovati nekim studijama, čini se da u svakome od nas čuči mala želja za istim spolom. Vodeći istraživači na Sveučilištu Cornell kažu da svakoga od nas, manje ili više, seksualno uzbuđuju oba spola.

Glavni autor studije koja se bavi tom tematikom, a objavljena je u časopisu Journal of Personality and Social Psychology, je psiholog Ritch C. Savin-Williams, specijaliziran za rodne studije. On kaže da seksualnost oba spola treba gledati kao spektar te da se još borimo s konceptom biseksualnosti, posebno kada su muškarci u pitanju, prenosi Daily Mail.

Napominje da ne možemo dijeliti ljude u strogo dvije skupine - heteroseksualce i homoseksualce.

On je na tu temu napisao i knjigu "Mostly Straight: Sexual Fluidity Among Men", koju je temeljio na mlađim muškarcima i njihovim sklonostima. Razgovarao je s njih 40, a svaki od njih je tvrdio da je heteroseksualan.

Foto: Dreamstime

Napravio je i eksperiment s oba spola, neki su tvrdili da su heteroseksualni, drugi da nisu. Pokazivao je dobrovoljcima porno filmove pa pratio raširenost zjenica - pokazatelj njihovog uzbuđenja. Muškarcima su se zjenice raširile kada su gledali žene kako masturbiraju, ali i muškarce.

Pokus je napravio i sa ženama. I one su se uzbudile gledajući porniće s muškarcima i ženama, ali i one u kojima su bile samo žene.

- Ljudi svoje zjenice ne mogu kontrolirati pa je ovo dobra metoda proučavanja koliko se netko uzbudio. Drugi dobar način bio bi promatranje njihovih genitalija, ali to je ipak malo previše. Ovaj eksperiment procijenio je nečiju seksualnost bez obzira kako je on sam to zaključio za sebe - objašnjava Ritch C. Savin-Williams.

Ovaj psiholog kaže kako je nekako uvrježenije mišljenje da su žene te koje su sklonije biti seksualno fluidne, a ne muškarci. Ali, on smatra da je muškarce zapravo strah izraziti prave osjećaje zbog toga što živimo u društvu koje često nije tolerantno prema bilo čemu što se razlikuje od heteroseksualnog ponašanja.

Dodaje kako se tijekom njegovih istraživanja svega dva do 11 posto ljudi izjasnilo da vole isti spol, no on smatra da je ta brojka puno veća.

Foto: Dreamstime

Žene "nanjuše" homoseksualca

Prema jednom istraživanju, koje su prije nekoliko godina napravili znanstvenici Sveučilišta Toronto, žene mogu prepoznati je li muškarac homoseksualac ili nije, i to pogledom na njegovo lice. To je, kažu, ženama urođen instinkt, a posebno je precizan tijekom ovulacije - plodnog perioda žene.

Okupili su 40 heteroseksualnih žena i davali im da pogledaju fotografije lica 80 muškaraca. Na svim fotkama izrazi lica muškaraca bili su slični. Dobrovoljke su pregledale sve slike i u velikom broju slučajeva ispravno zaključile - je li homoseksualac ili heteroseksualac.

Potom su im dali fotografije žena, no bilo im je puno teže prepoznati njihovu seksualnu orijentaciju. Sličnu metodu su pokušali i s muškarcima, no oni su dvostruko više griješili kada su promatrali fotografije žena.

Profesor Nicholas Rule, koji je vodio istraživanje, zaključio je da žene tijekom plodnih dana posebni pažnju usmjeravaju prema muškarcima koji bi mogli biti kvalitetni partneri i očevi njihovoj djeci. Kada gledaju heteroseksualne muškarce, dobiju impuls koji im otkriva da je dobar materijal za obitelj. Pri pogledu na homoseksualne muškarce tog impulsa nema.