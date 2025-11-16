Nova studija otkrila da radnje diktira autopilot, a ne volja

Navike, a ne svjesni izbor, pokreću većinu naših svakodnevnih aktivnosti, prema novom istraživanju Sveučilišta Surrey, Sveučilišta Južne Karoline i Sveučilišta Central Queensland.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Psychology & Health, otkrilo je da su dvije trećine naših svakodnevnih ponašanja inicirane „na autopilotu“, iz navike.

Navike su radnje na koje nas automatski potiče okolina u kojoj se nalazimo, jer smo tijekom vremena povezali te situacije s uobičajenim reakcijama na njih.

Istraživanje je također pokazalo da je 46% ponašanja bilo istovremeno pokrenuto navikom i u skladu sa svjesnim namjerama. To sugerira da ljudi oblikuju navike koje podržavaju njihove osobne ciljeve, a često prekidaju one koje im stoje na putu.

Iako su prethodno postojali pokušaji procjene učestalosti navika u svakodnevnom životu, ovo istraživanje koristilo je novu metodu praćenja navika „u akciji“.

Međunarodni istraživački tim ispitao je 105 sudionika iz Velike Britanije i Australije, šaljući im šest nasumičnih upita na mobitel dnevno tijekom tjedan dana, tražeći da opišu što trenutno rade i je li to učinjeno iz navike ili namjerno. Istraživanje je pokazalo da je 65% svakodnevnih aktivnosti inicirano navikom, što znači da su ljudi djelovali prema rutini, a ne svjesnom odlukom.

Profesor Benjamin Gardner, profesor psihologije na Sveučilištu Surrey i koautor studije, rekao je: „Naše istraživanje pokazuje da iako ljudi mogu svjesno željeti nešto učiniti, stvarno pokretanje i izvođenje tog ponašanja često se događa bez razmišljanja, vođeno nesvjesnim navikama. To sugerira da 'dobre' navike mogu biti moćan alat za ostvarenje naših ciljeva.

„Za ljude koji žele prekinuti loše navike, jednostavno im reći da ‘pokušaju više’ nije dovoljno. Za trajne promjene potrebno je uključiti strategije koje pomažu ljudima prepoznati i prekinuti neželjene navike, i idealno, oblikovati nove pozitivne navike umjesto njih.“

Rezultati mogu imati šire implikacije za javno zdravlje i wellness programe. Istraživači preporučuju da inicijative koje pomažu ljudima u usvajanju novih ponašanja, poput tjelovježbe ili zdravije prehrane, trebaju biti usmjerene na oblikovanje novih, pozitivnih navika.

Primjerice, za nekoga tko želi redovito vježbati, povremena tjelovježba možda neće biti dovoljna. Najefikasnija strategija uključuje identificiranje svakodnevne situacije u kojoj je vježbanje realno, poput određenog doba dana ili nakon određenog događaja, i konzistentno izvođenje vježbi u toj situaciji.

Slično tome, za prekid loše navike poput pušenja, samo želja za prestankom često nije dovoljna. Najefikasnije strategije uključuju prekid okidača (npr. izbjegavanje mjesta gdje se inače pušilo) i stvaranje novih rutina (npr. žvakanje žvakaće gume nakon obroka umjesto cigarete).

Dr. Amanda Rebar, docentica na Sveučilištu Južne Karoline i glavna autorica studije, rekla je: „Ljudi vole misliti o sebi kao racionalnim donositeljima odluka koji pažljivo razmišljaju prije nego nešto učine. Međutim, velik dio našeg repetitivnog ponašanja odvija se s minimalnim razmišljanjem i generira se automatski, kroz navike.“

Dr. Grace Vincent, stručnjakinja za spavanje i docentica na Sveučilištu Central Queensland te koautorica studije, istaknula je da rezultati pružaju nadu onima koji žele razviti zdraviji životni stil.

- Naša studija pokazuje da dvije trećine onoga što ljudi rade svakodnevno pokreće navika, a većina tih navika također je u skladu s našim namjerama. To znači da ako želimo stvoriti pozitivnu naviku, bilo da je riječ o boljoj higijeni spavanja, prehrani ili općem poboljšanju dobrobiti, možemo se osloniti na unutarnji 'autopilot' koji pomaže održati te navike - rekla je.

Nažalost, nisu sve navike jednake. Tjelovježba je bila izuzetak u našim nalazima, često je pokretana navikom, ali rjeđe postignuta isključivo na autopilotu u usporedbi s drugim ponašanjima.“, piše msn.