Hrvatska turistička zajednica (HTZ) do sredine veljače na društvenim mrežama na 15 tržišta provodi novu kampanju za hrvatski turizam "Croatia Full of New Beginnings/Hrvatska puna novih početaka" i uz oznaku #CroatiaWishList2021, čiji je cilj promocija Hrvatske kroz nove početke i pozitivne želje.

POGLEDAJTE VIDEO: Plitvice zimi

Kampanju je HTZ počeo u ponedjeljak i provodi je na mrežama Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest i TikTok uz oznaku/'hešteg' #CroatiaWishList2021 na 15 tržišta - Austriji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Sloveniji, Švedskoj, Norveškoj, Belgiji i Švicarskoj.

- I ovom kampanjom cilj nam je zadržati vidljivost i prisutnost Hrvatske na najvažnijim emitivnim tržištima uz predstavljanje manje istraženih lokacija i prijedloga za planiranje odmora u Hrvatskoj, čime želimo inspirirati naše pratitelje na mrežama i motivirati ih na kreiranje vlastite liste želja tj. destinacija i iskustava koje u Hrvatskoj žele posjetiti i doživjeti čim se stvore svi potrebni uvjeti za putovanja - poručio je uz kampanju direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Za kraj siječnja najavljuje i zasebnu kampanju koja će komunicirati sve prednosti Hrvatske kao sigurne turističke destinacije kroz sedam posebno pripremljenih videa, a u veljači kampanju namijenjenu digitalnim nomadima, s fokusom na tržišta SAD-a, Kanade, Velike Britanije, Irske i Švedske.

- Od proljeća ćemo pokrenuti i intenzivne tzv. pozivne marketinške kampanje, a sveukupno u 2021. očekujemo bolje turističke rezultate nego u 2020. te zadržavanje pozicije Hrvatske kao jedne od vodećih destinacija Mediterana - istaknuo je Staničić.