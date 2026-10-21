Novi gastro koncept u Zagrebu: Spoj umjetničke galerije, kafića i dnevnog boravka

Na prvi pogled teško je odrediti je li riječ o restoranu, kafiću, dnevnom boravku ili maloj galeriji. Upravo je taj osjećaj bio cilj uređenja novog Bites and Beyond Food Halla u Palmotićevoj 2 u Zagrebu, čiji interijer potpisuje arhitektica i scenografkinja Jana Piacun.

Umjesto klasičnog, strogo funkcionalnog ugostiteljskog prostora, oblikovan je ambijent u kojemu se izmjenjuju različite zone za sjedenje, materijali, teksture i detalji koji prostoru daju dojam kao da je nastajao postupno, a ne prema jednom unaprijed zadanom obrascu.

Bites and Beyond pod jednim krovom okuplja brendove Good Food, Purple Monkey, Foodie i 4Burgers, no upravo je interijer taj koji ih povezuje u jednu cjelinu. Svaki dio prostora nosi ponešto od njihova karaktera, ali pritom zadržava vlastiti identitet.

Foto: Marko Mihaljević

- Prostor nije tek kulisa za fotografije, kao što ni fotografije nisu tek usputna dekoracija. Koncept fotografija razvijali smo paralelno s odabirom namještaja, rasvjete i ostalih elemenata interijera. Cilj je bio uhvatiti dio karaktera svakog od četiriju brendova okupljenih pod Bites & Beyond, a istovremeno stvoriti novi ambijent koji će imati vlastiti, prepoznatljivi identitet. Svaki element ima svoju ulogu u toj priči, a nijedan ne funkcionira potpuno sam za sebe - govori nam naša poznata arhitektica i scenografkinja Jana Piacun koja je, između ostalog, radila i scenografiju za film “Svadba”.

Važna polazišna točka bila je činjenica da gosti hranu naručuju sami, putem kioska. Takav način naručivanja može djelovati praktično, ali i hladno, pa je uređenjem trebalo postići upravo suprotno - osjećaj topline, opuštenosti i boravka.

Foto: Marko Mihaljević

- Iako je takav sustav vrlo praktičan, može ostaviti dojam hladnoće i impersonalnosti, što je daleko od filozofije Bites & Beyond. Htjeli smo zadržati tu praktičnost, ali joj suprotstaviti topao, ugodan ambijent koji podsjeća na dnevni boravak. Police s knjigama, biljke, tepisi i zavjese dodatno to pojačavaju. Ideja je bila odmaknuti se od klasičnog ugostiteljskog objekta i dobiti interijer koji, uz dobru hranu i efikasnost usluge, u prvi plan stavlja kvalitetno provedeno vrijeme u tom lokalu - objašnjava nam Jana.

Interijer je zamišljen kao kolaž različitih atmosfera. Klasični stolovi i stolice izmjenjuju se s tapeciranom klupom uz prozor i dubljim lounge dijelom s velikom kožnom sofom, dok kombinacija različitih komada namještaja prostoru daje osobniji karakter.

Foto: Marko Mihaljević

- Raznolikost unosi dinamiku, a istovremeno stvara osjećaj opuštenosti, poput doma koji se gradi godinama i u kojem svaki komad namještaja nosi svoju priču. Ima nečeg vizualno bliskog i toplog u takvom načinu građenja ambijenta. Elementi iz različitih razdoblja i stilova, oni za koje možda na prvi pogled nismo sasvim sigurni pripadaju li zajedno, prostoru daju osobnost i osjećaj da nije nastao odjednom, prema jednom unaprijed zadanom planu. Upravo je poigravanje na toj granici između sklada i nesklada, poznatog i neočekivanog, bilo najzanimljiviji dio osmišljavanja ovog interijera - opisuje Jana.

Foto: Marko Mihaljević

Važnu ulogu ima i rasvjeta koja mijenja atmosferu tijekom dana. Ujutro je prostor svjetliji i otvoreniji, dok navečer postaje topliji i intimniji. Poseban sloj interijera čine i umjetničke fotografije Doris Fratur, nastale kao dio vizualnog identiteta Bites and Beyonda. Umjesto klasične dekoracije, fotografije su tretirane kao ravnopravan dio prostora pa interijer na trenutke djeluje poput male kućne galerije.

Foto: Marko Mihaljević/Doris Fratur

Vizualni identitet cijeloga koncepta također se poigrava granicom između stvarnog i umjetnog. Za kampanju su izrađeni golema kartonska rajčica i veliki pileći batak, dok su bečki odresci fotografirani obješeni na konopu za rublje. Rezultat izgleda gotovo poput AI generirane scenografije, iako je sve napravljeno fizički, kao svojevrsna demonstracija ljudske kreativnosti.